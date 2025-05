La contracrónica | El nuevo PSOE de Aragón abraza a Cataluña

El nuevo PSOE de Aragón quiere retomar caminos pasados y abrazar a Cataluña. El despliegue de los socialistas aragoneses en el desayuno coloquio organizado por EL PERIÓDIDO DE ARAGÓN y EL PERIÓDICO DE CATALUNYA de la mano de su grupo editorial, Prensa Ibérica, con el president de la Generalitat, Salvador Illa, así lo confirma.

Diputados autonómicos, concejales del Ayuntamiento de Zaragoza, parlamentarios de la Cortes generales, la eurodiputada socialista aragonesa, el expresidente Marcelino Iglesias y miembros del último Gobierno de Aragón de Javier Lambán, como la consejera de Sanidad, Sira Repollés, o el exconsejero de Hacienda y actual miembro de la Mesa de las Cortes, Carlos Pérez Anadón. Todos se han dado cita en el restaurante Aura para escuchar al líder de la Generalitat y a la ministra de Educación, la secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría.

Ya no hay familias en el PSOE autonómico. Todas están dentro, salvo quienes se quedaron fuera, como ocurre en cualquier proceso orgánico. Pero hasta quienes no están en la nueva Ejecutiva de Alegría han ido a ver a Illa.

También los nuevos secretarios generales de Teruel y de Zaragoza, Rafael Guía y Teresa Ladrero -aún por ratificar en su congreso de finales de junio-. Y el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, de salida en el mundo orgánico; o quien fuera el contrincante en primarias a Alegría, Darío Villagrasa, ahora vicesecretario general del partido en Aragón.

La ministra Alegría saluda con efusividad a la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

No ha faltado una buena presencia del PSOE del Alto Aragón, siempre próximo a Alegría, y la federación más hermanada con los socialistas de Cataluña, con su secretario general al frente, Fernando Sabés, además de los diputados autonómicos y miembros de la Mesa de las Cortes, el senador Miguel Gracia y el expresidente de Aragón, Marcelino Iglesias.

Ha sido el primer abrazo que ha repartido el líder de la Generalitat al entar al desayuno coloquio. Ha buscado y abrazado a Iglesias, en un abrazo que simboliza ese encuentro entre dos federaciones hermanas, que se distanciaron más de lo que les gustaba reconocer durante un tiempo.

Después ha llegado el recuerdo a la pandemia. La exconsejera de Sanidad, Sira Repollés, alejada ya del mundo de la política y de vuelta en su trabajo como ginecóloga en la sanidad pública aragonesa, ha tenido un reecuentro con quien le tocó gestionar la pandemia más dura que se recuerda. Largo ha sido el abrazo, con sonrisas, entre Repollés e Illa, que se ha acordado de ella incluso en su alocución a los presentes.

Y los asuntos de hoy en día. Las cuentas, y no los cuentos. Las referencias sobre la reforma de la financiación autonómica por parte del presidente catalán, cuyo acuerdo con el Gobierno central marcó el inicio del debate en España, y que ha despertado recelos y críticas de "privilegios" desde el Ejecutivo autonómico liderado por Jorge Azcón, ha captado la atención de los presentes.

Que se lo digan al propio Carlos Pérez Anadón, ex consejero de Hacienda, que sacaba la libreta y tomaba nota de las palabras del líder de la Generalitat. Camino queda en este ámbito para acercar posturas, aunque Illa pide que "le escuchen" y rechaza los "privilegios" para Cataluña. Quiere, ha dicho, un partido de "once contra once". De momento, en Zaragoza no faltaba casi nadie para darle la bienvenida. El inicio de una nueva etapa de abrazos entre el PSOE de Aragón y el de Cataluña.