El PAR podrá volver a preguntarle a Azcón en los plenos de las Cortes

El diputado del Partido Aragonés Alberto Izquierdo podrá volver a participar en la ronda de preguntas al presidente en los plenos de las Cortes de Aragón. Así lo ha decidido la Mesa de las Cortes de Aragón, que se ha reunido este viernes de forma extraordinaria para tratar este único punto del orden del día, después de la admisión a trámite del recurso de amparo presentado por Izquierdo al Tribunal Constitucional.

Además, Izquierdo solicitó como medidas cautelares poder seguir preguntando al presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el Constitucional, en la admisión a trámite de su recurso, avisaba de que se trataba de un asunto del que no hay jurisprudencia y que podría afectar a otros Parlamentos autonómicos.

En la reunión de la Mesa, el grupo parlamentario del PSOE ha cambiado su voto en contra de que el diputado del PAR preguntara a Azcón, por una abstención que ha sido clave para permitirle volver a preguntar en los plenos. El PP ha mantenido su apoyo, y Vox, con la representación de la presidenta del Parlamento, Marta Fernández, ha vuelto a votar en contra de la participación del PAR en el control al Gobierno de Aragón.

Cabe recordar que Alberto Izquierdo empezó la legislatura participando en las preguntas al presidente de Aragón, pero desde el pasado verano, cuando Vox salió del Gobierno de Aragón, la presidenta de las Cortes cambió su criterio y, junto al PSOE, se opuso a la participación del PAR en las sesiones de control por considerar que formaba parte del Ejecutivo autonómico, al contar con una decena de altos cargos de segunda fila, en línea con el informe de la letrada de las Cortes.

Ahora, desde el PSOE explican que han optado por la abstención hasta que la Justicia decida al respecto.

Alberto Izquierdo ha celebrado la noticia y ha agradecido el "cambio de voto muy acertado" por parte del PSOE, "aunque no hayan cambiado de opinión". "Es muy grave que el Tribunal Constitucional haya admitido la denuncia de un diputado por coartarle sus derechos en el Parlamento. La admisión a trámite marca un camino en el que parece que no está tan claro lo que se planteaba de que no le puedo preguntar al presidente", ha expresado.

"Según nuestro Estatuto, el Gobierno está formado por el presidente y los consejeros", ha recordado Izquierdo, que ha considerado que "lo lógico hubiera sido que la presidenta de las Cortes hubiera liderado este cambio, pero se ha mantenido en su oposición, en línea con la obsesión de Vox con el PAR".

Así, este jueves el diputado Izquierdo le preguntará a Azcón por las negociaciones con el Gobierno central sobre la ley de Energía. Será su primera pregunta desde septiembre de 2024.