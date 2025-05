Pilar Alegría: "Hay que abordar el debate de la financiación desde la serenidad, no desde el victimismo"

"El sistema de financiación autonómica está desfasado, pero hay que abordarlo desde la serenidad, no desde la frustración ni desde el victimismo". Con estas palabras se ha referido la ministra y portavoz del Gobierno de España, la aragonesa Pilar Alegría, a uno de los debates políticos que centran las miradas actuales.

Lo ha hecho en la apertura del desayuno informativo organizado en Zaragoza por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y el PERIÓDICO DE CATALUNYA, del Grupo Prensa Ibérica, con la presencia del president de la Generalitat catalana, Salvador Illa, al que Alegría ha definido como un "amigo".

Precisamente, la secretaria general del PSOE aragonés ha elogiado el "esfuerzo" y las "nuevas formas" de hacer política de Illa, quien está visitando distintas comunidades autónomas para "explicar su proyecto para Cataluña, su visión de España y alcanzar la prosperidad compartida". Alegría ha apuntado a un escenario "deseable", con "cooperación y solidaridad entre las comunidades y el Gobierno central", en un sentido en el que ha destacado la "política del diálogo de Pedro Sánchez y también de Salvador Illa".

"Esta nueva etapa es una oportunidad, compartimos muchos más intereses de los que nos puedan enfrentar", ha proseguido Alegría, respecto a las relaciones entre ambas comunidades vecinas, de las que ha subrayado que son "socias naturales". "Deberíamos ser el ejemplo práctico de lo que significa la prosperidad compartida", ha reseñado la ministra.

Es por todo ello que la aragonesa ha resaltado la labor de Illa al frente de la Generalitat. "Es una valiosa lección, porque la situación que vivimos en la política española no es, precisamente, normal. Algunos han interiorizado los desplantes institucionales y el insulto", ha sentenciado al respecto, para reivindicar después que España es ahora "un país más unido y más fuerte".

Salvaro Illa y Pilar Alegría se saludan a su llegada a Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

De lo contrario, opina Alegría, "la principal beneficiada será una ultraderecha cada vez más fuerte". "No se trata de hablar sin gritar, sino de recibir a todo el mundo, escuchar y buscar puntos de encuentro y no de ruptura", ha continuado. Y en ese punto ha abordado el debate de la financiación autonómica, que "de no resolverse, empeorará la situación para todos".

"Aragón tiene que defender firmemente sus intereses, para prestar servicios públicos de calidad en un territorio que es grande y está poco poblado", ha remachado, aunque después ha matizado: "Eso no significa que este objetivo no se pueda conseguir sin que a Cataluña y al resto de territorios les vaya bien".