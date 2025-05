Amazon y Google formarán en IA a los profesores de la Universidad de Zaragoza

Renovarse o morir. La Inteligencia Artificial, desde hace dos años, se enraíza cada vez en más ámbitos. Uno de ellos es el de la educación, y más concretamente, el de la educación superior. Por eso, Amazon y Google han elegido Aragón para ofrecer formación específica "asíncrona y online" de IA a los profesores de la Universidad de Zaragoza con un enfoque práctico de laboratorios virtuales liderada por tutores tanto de la universidad como de los proveedores. Un plan que se añade a las formaciones propias que se imparten en toda la comunidad universitaria desde hace un año. La empresa Microsoft también podría unirse a estas formaciones.

Los estudiantes marca Unizar reciben el pack de Google Workspace for Education Plus, mediante el cual se les ofrece la licencia gratuita de una serie de aplicaciones colaborativas como Drive, Meet, Calendar, Forms o Youtube. Como novedad, en marzo, fue el propio Google quien cedió la licencia gratuita de su IA, Gemini, a estos estudiantes. Una forma de acercar el uso de ese "ayudante súper inteligente" a la comunidad universitaria.

Según el vicerrector de Estrategia Digital e Inteligencia Digital de la Universidad de Zaragoza, Javier Fabra, la institución docente aragonesa no da la espalda al presente y, aunque no se hayan creado nuevas asignaturas exclusivas de Inteligencia Artificial, esta "nueva" compañera "encaja perfectamente" en carreras más técnicas, "especialmente en las ingenierías", asegura Fabra, por su aplicación más inmediata, pero "también en las de Ciencias". Javier Fabra también imparte clases en el Grado de Ingeniería Informática y asegura usar la herramienta francesa Claude en sus clases de Programación: "Da unos resultados fantásticos para programar". Por el momento, desde la Universidad no manejan números de la convivencia de la IA en los estudios, por eso, quieren hacer "un estudio a corto plazo para tener esa imagen mucho más fina de dónde, cuánto y cómo se usa en Unizar", declara el vicerrector.

Según Fabra fue justo el año pasado, en 2024, cuando la IA generativa debutó con la especialización y con "aplicaciones que resuelven tareas muy concretas". Desde la Universidad, asegura, ya se están poniendo en marcha proyectos que automatizan procesos administrativos: "Quizá al año que viene ya contemos con un asistente conversacional 24/7, un chatbot que se adapte a cada perfil y resuelva dudas de normativas o que describa las carreras para los futuros estudiantes que no se deciden". Esto, a su juicio, aligerará la carga de llamadas que se reciben, por ejemplo, en el periodo previo a la Prueba de Acceso a la Universidad.

El doble filo de la IA en las universidades

Es un hecho. El 90 % de los universitarios utiliza la inteligencia artificial para estudiar y casi 4 de cada 10 hacen uso de ella a diario. Son datos del estudio Uso y percepción de la IA en el entorno universitario que realizó la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) a casi mil estudiantes de universidades públicas y privadas españolas. Al otro lado, los profesores de grado aseguran que hay un riesgo claro: que el alumnado"descuide su capacidad cognitiva".

A modo de radiografía del uso de la IA entre los alumnos de la Universidad de Zaragoza, Fabra explica a este diario que "el estudiante no estudia con la IA porque no se fía del todo, sino que más bien la utiliza como un complemento, por ejemplo, para mejorar tareas o revisar que no se dejan ningún punto importante de un trabajo". El problema es que, el mal uso, pasa por que un trabajo "me lo haga directamente la IA" y "ahorren así ese esfuerzo cognitivo". El problema, sostiene el catedrático, es que "ya no sabemos cuánto sabe el estudiante", ya que el alumnado aprovecha "esas respuestas inmediatas" para redactar proyectos enteros.

Sin embargo, los universitarios no son los únicos usuarios de la Inteligencia Artificial generativa. Los docentes "construyen evaluaciones medidas, estructuran trabajos, revisan textos y vencen al síndrome del folio en blanco" gracias a estos "ayudantes súper inteligentes". En cuanto a las reglas del juego del uso de la Inteligencia Artificial en las aulas de la Universidad de Zaragoza "cada docente impone la regla", aunque según el Vicerrector, "se está trabajando para que haya una normativa".