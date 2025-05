El circuito de Motorland afronta reformas millonarias con la MotoGP en el aire

El Gobierno de Aragón prepara un nuevo desembolso de dinero público para poner a punto el circuito de Motorland. Y lo ejecutará haya o no mundial de MotoGP en Alcañiz. El departamento de Medio Ambiente y Turismo tiene previsto inyectar dos millones de euros a corto plazo para mejorar y adecuar los accesos al circuito, además de distintas actuaciones que se licitarán a lo largo de este año por valor de algo más de 600.000 euros. Mientras tanto, se proyecta a futuro la construcción de una grada de obra al final de la recta de meta que todavía no tiene presupuesto. Y a estas partidas se suman los 6,2 millones de euros que se invirtieron el año pasado en el reasfaltado de la pista, una obra que se hacía obligatoria por la petición de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) para conservar la máxima homologación de seguridad.

Todas estas inversiones se llevan a cabo con la prueba insignia del circuito en la cuerda floja. El Gran Premio de Aragón en la categoría reina del motociclismo pende de un hilo después de que Cheste, Montmeló y Jerez hayan sellado su permanencia en el calendario previo pago de 12 millones de euros al año. Aun así, desde el Gobierno aragonés entienden que Motorland puede crecer y albergar actividad relacionada con el motor más de 270 días al año.

El desembarco del mundial de MotoGP obliga a formalizar contratos por valor superior al millón de euros, a lo que se suma el canon que se paga al organizador (Dorna) para traer la competición

En las próximas semanas, la empresa pública que gestiona el circuito (Ciudad del Motor de Aragón SA) licitará varios contratos de obras por valor de dos millones de euros que permitirán atajar uno de sus grandes problemas en fechas de gran afluencia: la movilidad y la seguridad de los visitantes. Además, se va a sustituir el sistema de separación de boxes actual por uno más sencillo que permitirá ahorrar tiempo, actuación que también se sacará a concurso antes de concluir el verano con un presupuesto que ronda los 90.000 euros, según confirman fuentes del departamento de Turismo, responsable directo de la sociedad gestora.

"En la recta tenemos que hacer una grada de obra al final de la recta. Tenemos portátiles pero es imprescindible hacer una grada nueva", señaló en una entrevista con este diario Manuel Blasco, el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno aragonés, sobre una infraestructura que daría menos sensación de desierto en la llegada a meta. "Y estamos reforestando el entorno, aunque tardará años en ganar vegetación", apuntó el consejero, sobre las tareas de repoblación verde que se han llevado a cabo.

Por otro lado, se contempla la tematización del restaurante del circuito de velocidad y la adecuación del bar del paddock con una inversión de 200.000 euros, además de la creación de una nueva web más interactiva y accesible, que supondrá un desembolso de 40.000 euros.

Y también se van a invertir 250.000 euros en una instalación de energía solar fotovoltaica que estará operativa en 2026. A esto se suma la creación de nuevas zonas verdes para el público (30.000 euros) y la implantación de una nueva zona para el tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos, con un coste estimado de 75.000 euros y que estará lista en 2025.

Queda abierta la posibilidad, además, de impulsar ese hotel de cinco estrellas integrado en el circuito que nunca se planificó en las instalaciones, que podría alojar a las estrellas del mundo del motor como ocurre en buena parte de las pistas de renombre internacional. "No estamos ahora en ese asunto, pero no hace mucho lo estuvimos hablando con el alcalde de Alcañiz. No hay una decisión tomada", reveló a este diario el consejero Manuel Blasco.

La viabilidad del circuito de Motorland siempre ha estado rodeada de un mar de dudas. Así lo acreditó la Cámara de Cuentas de Aragón en un informe de fiscalización publicado en 2022, en el que constataba su dependencia financiera de las instituciones públicas y alertaba de las "pérdidas continuadas" del circuito desde su puesta en marcha. El órgano fiscalizador señalaba que hasta 2020, Motorland ha recibido subvenciones y otras aportaciones públicas por importe de 236,4 millones de euros, de los que 91,3 fueron para la construcción de las infraestructuras y 31,5 para financiar la actividad en el circuito.

Dentro del desglose de las infraestructuras podría enmarcarse las actuaciones que prepara el Gobierno aragonés para actualizar el entorno del circuito, mientras que el canon anual que la DGA con fondos propios para que Dorna (a partir de ahora, a los mandos está Liberty Media) va por otro lado. Hasta ahora se desembolsaban unos ocho millones de euros, pero los tres circuitos españoles que han renovado con la competición (Montmeló, Cheste y Jerez) han firmado por 12 millones al año hasta 2031.

Para el gran premio de 2025, la empresa pública que gestiona Motorland (Ciudad del Motor de Aragón SA) ha licitado al menos 11 contratos relacionados exclusivamente con la MotoGP cuyo montante supera con holgura los 1,1 millones de euros y cuya duración se prolonga durante unos meses. Hacen referencia a servicios y obras que requiere la competición, como la instalación de una Fan Zone (217.000 euros) o las tribunas y pasarelas (437.106 euros).

Sin embargo, otras instituciones como el Instituto Aragonés de Fomento, que depende evidentemente del Gobierno de Aragón, han emitido estudios en los que se habla de un impacto económico en la provincia de Teruel de 650 millones de euros desde la apertura del circuito (2009), 47 millones de euros.

