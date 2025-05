¿Para qué usan los universitarios la IA?: "Te da las ideas claras, pero luego el trabajo es tuyo"

A estas alturas, ¿quién no ha utilizado la Inteligencia Artificial para convertir una foto al estilo Studio Ghibli, buscar una receta o para pedirle a Alexa que suba el volumen de la música? Igual que en estos ámbitos de ocio, esta herramienta también se ha colado en las aulas de la comunidad universitaria y de la educación superior.

ChatGPT, Gemini y DeepSeek son las herramientas que más utilizan los universitarios. Precisamente, son los compañeros de escritorio de Eva de Marco, alumna del Grado en Terapia Ocupacional de la Universidad de Zaragoza: "Suelo utilizar, como casi todos, ChatGPT, pero este último año he utilizado más DeepSeek, que es parecido, pero puedes hacerle preguntas ilimitadas". De Marco afirma hacer uso de la IA para "hacer resúmenes de artículos o estudios muy largos para ver si me pueden interesar" o para "reescribir" apuntes: "Si he visto que en un párrafo he repetido mucho un conector o lo he escrito peor, le pido que me lo escriba de una forma más comprensible o quizá más formal", asegura.

Pero la ayuda de esta tecnología no queda ahí. Ahora, la inteligencia artificial plantea cuestiones al alumno para ver cómo lleva su examen. Las preguntas, de alguna manera, son bidireccionales. Es el caso de Eva Losada, estudiante también del Grado en Terapia Ocupacional: "La uso para que me explique cosas mientas estudio. Le pongo todo el tema y le digo 'No entiendo esto' y le voy haciendo preguntas". Asimismo, Losada crea a través de ChatGPT "imágenes y esquemas visuales" para agilizar la comprensión.

En carreras menos técnicas como Periodismo, donde citar la fuente es, aún más si cabe, de obligado cumplimiento, la IA puede ayudar en la búsqueda de estas fuentes "en lugar de usar portales como Dialnet". Es lo que cuenta Iker Martínez, que representa a los estudiantes del Grado en Periodismo de la Universidad de Zaragoza: "En la asignatura de Producción de Informativos usábamos Gemini porque nos daba las fuentes de los trabajos académicos y de dónde venía la información; a ChatGpt parece que se lo tienes que preguntar de propio". Precisamente, esta IA de Google es la que pueden disfrutar de manera gratuita los estudiantes del campus público por el convenio que han adquirido con la empresa.

Martínez advierte de que no todos los docentes están de acuerdo con el uso de la Inteligencia Artificial dentro de clase, que "hay profes que incitan la experimentación consciente de los riesgos y hay otros que dicen que mejor desarrollemos la parte humana para separarnos de la IA para que no nos sustituya", corrobora.

Asimismo, este delegado afirma que en otras asignaturas han hecho uso de ella "como laboratorio experimental", es decir, "escribías el artículo y le decías que te lo hiciese para compararlo con el tuyo". Aunque los universitarios también ven el riesgo. La cara B, a juicio de este estudiante, es que "aunque te quita tiempo de trabajo pesado" es importante "contrastar porque te la puede liar".

A Jesús Polo, la IA le sirve "para hacer plannings" cuando se va de viaje. En el ámbito académico, tanto en la carrera como en el Máster de Reporterismo 360ª le es muy útil "cuando no encuentro la creatividad y necesito inspiración; para desatascar las ideas", sostiene Polo. Sin embargo, aunque ChatGpt le ayude a "sintetizar textos muy extensos", cuando el tiempo apremia o algunas herramientas concretas de aplicaciones le sirvan para "editar vídeos y generar subtítulos automáticos", este estudiante también plantea una crítica: "El principal fallo, por ejemplo, de ChatGPT, es que suele dar respuestas muy genéricas para todo tipo de temas por los que le preguntas, además de inventarse datos".

Entre pros y contras, la Inteligencia Artificial se va haciendo hueco en las universidades. El objetivo de los docentes es, en todo caso, que no mueran las ideas propias en beneficio de la tecnología.