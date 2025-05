Los fieles a Alcampo: "Para mí sigue siendo Sabeco"

Ha cambiado del amarillo al rojo, pero mantiene la misma esencia. Olga y Andrea, aunque no se conocen y viven en distintos puntos de Zaragoza, siguen llamando Sabeco al supermercado del que salen con su carro de la compra porque no les sale decir otra cosa. "Hay algunas dependientas que da gusto verlas y como son de muchos años ya, te saludan y tienes esa confianza", asegura Olga, que lleva 60 años haciendo un corto recorrido para comprar "la leche, el agua y alguna cosa menuda" en la calle del Carmen de Zaragoza, ahora acompañada de su cuidadora.

En "el Sabeco" de la calle Juan Pablo Bonet, por ejemplo, "todos lo artículos tiran a la baja". A Andrea no le cuesta recordar que compra en "la tienda del pajarito" desde que "llegaron en 1973" a esta zona. "Es verdad que antes lo teníamos aquí pegado", refiriéndose al traspaso que sufrió a la calle contigua. Entonces, sostiene Andrea, "había por lo menos dos o tres personas con furgonetas enormes que te llevaban la comida a casa gratis" .

La cercanía es uno de los valores ligados a estos supermercados y que agradece esta vecina zaragozana. Andrea tiene con Alcampo una cita diaria y asegura que "siempre es la tienda más barata, porque hasta una cabeza de ajos es más cara en otros supermercados", sostiene. A su parecer, "siempre encuentras muchas cosas" y la atención ha ido a mejor: "Si hace falta salen de la caja y te pesan la fruta. Yo observo que ayudan mucho a la gente mayor", asegura.

Otros que entran al supermercado es porque "les pillaba de camino" y "¡mira! ahí hay un Alcampo". Laura y Jesús compran "donde haya ofertas", sin mirar el cartel de la tienda antes de entrar: "A veces vamos al Mercado Central, otras al Pryca". Justo nombran otra de las cadenas históricas, hace años fagocitada por la marca francesa Carrefour.

Uno de los antiguos Simply de Zaragoza.

De ofertas también habla Olga, que señala que desde Sabeco es Alcampo "hay más": "De repente te ponen cosas a un euro como botes de espárragos, papel higiénico o encurtidos, que están bien y las compro", afirma esta viandante que apaga su cigarro antes de entrar a llenar el carro. Del mismo modo y destacando la calidad, que dice "se ha mantenido desde que era Sabeco", aunque "la carnicería está bien, la pescadería me gusta menos".

"De toda la vida"

Una opinión distinta es la que tiene María Pilar, cuya madre considera que "la pescadería tiene un producto bueno" y que, como Andrea y Olga, "lo sigue llamando Sabeco". Precisamente, desde que vive en Zaragoza compra y lo considera "es un supermercado de toda la vida". "A veces se piensa que, como es un supermercado, algunos productos como la fruta, el pescado o la carne no tienen calidad, pero sí la tienen", asegura María Pilar mientras coloca la bolsa que no le ha cabido encima del carro.

Para ella, Alcampo "es un supermercado asociado al barrio" y al que siempre recurre, sobre todo, para "las pequeñas compras" y "porque está al lado de casa". María Pilar, como clienta local y del producto de proximidad, destaca el "estand dedicado a productos de Aragón" y "las grandes promociones" que "no encuentras en otros supermercados", tal y como decían también Olga y Andrea.

Elena, que lleva prisa para quitarse las obligaciones cuanto antes y liberarse la mañana, se para a explicar a este diario que no ha notado cambios en los supermercados, aunque el nombre no sea el mismo: "Yo les he visto continuidad en todos". Otra vecina que compra bienes de primera necesidad y que no mira con lupa los números indice que "vengo a lo que vengo y tampoco miro el precio, porque son cosas que necesito", declara Elena, clienta habitual de Alcampo.

Con un carro de la compra azul marino aún sin peso, Francisco se dirige hacia otra tienda. "Me viene bien porque está cerca de casa y me es muy cómodo", confirma. Respecto a la posible desaparición de estas superficies de alimentación, sostiene que "seguirán los que mantengan la calidad" y que él, por ejemplo, lleva "toda la vida" llenando su nevera gracias a artículos de esta marca: "Desde que lo inauguraron ha sido todo. Lo transformaron y ahora está bien". Respecto a los precios, como a Elena, no es algo que le preocupe: "Me es igual lo que valga porque si puedo lo pago y si no, no pasa nada", afirma entre risas Francisco.

Hay negocios, a la vista está, que no transforman la forma de mirar de sus clientes, aunque cambien de color, de dependientes o de nombre. Alcampo, para estas personas fieles, siempre será Sabeco. Igual que el Danone o el Colacao.

