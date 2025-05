Vivir entre Aragón y Cataluña: "La normalidad entre los vecinos debe llegar a la política"

La vecindad entre Aragón y Cataluña lleva a cientos de ciudadanos de ambas comunidades a cruzar a diario la frontera autonómica. La normalidad está instalada en una Franja donde las historias laborales, sociales e incluso de amor se desarrollan día a día ante la tensión que sus protagonistas sí notan instalada en la esfera política.

Desde hace 20 años, la voz de Jordi Morenilla es más que habitual para los vecinos de Fraga. Locutor en la radio local desde hace dos décadas, Morenilla nació en Barcelona y se desplaza a diario desde Lérida, donde reside: «Son 14.000 kilómetros al año en este desplazamiento».

Cuando empezó, «miraba los gastos», pero ahora, «están todos asumidos». Como la normalidad entre ambos territorios. «Siempre he estado bien cuidado y respetado, incluso en el mayor momento del independentismo», cuenta Morenilla, que cita de aquella época que era «un tema del que no se comentaba, pero que hoy está diluido incluso para los catalanes».

Morenilla detalla que «casi se hace más vida en catalán en Fraga que en Lérida», por lo que el idioma no significa tampoco una barrera. La mayor dificultad, debe de ambas administraciones, son las conexiones: «Ahora hay más frecuencias de tren, pero a mí no me sirven por el horario. Pero sí que hay que mejorar el mantenimiento de la A-2 y otras carreteras, porque es escaso».

Mientras el mensaje llega a la clase política, Morenilla celebra «los lazos de unión y cariño» entre ambos territorios y anima a los representantes institucionales a aprender de la sociedad: «La normalidad entre los ciudadanos debe llegar hasta la esfera política».

Nuria Rufat nació y vive en Maella y a tan solo diez minutos tiene su puesto de trabajo en la farmacia de Batea. «He tenido suerte porque al poco de dejar la carrera empecé a trabajar», cuenta esta joven aragonesa, que terminó su grado en Farmacia, a lo que hoy se dedica.

«Maella y Batea siempre han estado juntos, hay muchas relaciones», detalla Rufat, que asegura que «la mezcla es para todo» y defiende que «los líos políticos dependen de la personalidad de la gente» para llegar a impactar en el día a día.

Rufat recuerda que en su localidad natal «se habla maellano», algo que no impide la comunicación fluida en catalán en Batea: «Nadie dice nada y todos estamos acostumbrados porque nos hemos criado con normalidad». Sí que nota en la división autonómica algo de impacto económico. «En Batea se mueven más, hay gente más joven y mi idea es vivir allí», cuenta Rufat, cuya pareja es bateano. «Viviría allí por comodidad», cierra la aragonesa, que insiste en que «con educación y respeto todo el mundo se entiende».

Nuria Rufat nació y reside en Maella, pero trabaja en la farmacia de Batea. / SERVICIO ESPECIAL

Isabel Domingo nació en Zaragoza, vive en Lérida y trabaja en Fraga. Todo comenzó con «un contrato de verano en un pueblo, que se alargó en navidades y se convirtió en interinidad», explica Domingo, que hoy sigue ejerciendo la medicina en Cataluña. La Seu d’Urgell, donde sigue teniendo «amigos con los que nos llevamos genial», fue el origen de una historia que hoy se alarga por casi un cuarto de siglo y en la que también tienen papel protagonista su marido y sus dos hijas.

«Mi marido trabaja en Lérida, mis hijas estudian en Lérida y yo trabajo en Fraga», resume esta doctora zaragozana, que recuerda cómo estuvo estudiando para las oposiciones de ambas comunidades, pero aprobó las de Aragón. Tantos años después, todos en la familia «lo llevan bien», incluso el transporte diario: «Son solo 25 minutos, es un paseo que me va bien para acabar de despertarme».

La normalización de las relaciones siempre ha estado ahí, aunque con momentos de tensión. «En 2017 sí que lo pasé mal, porque soy aragonesa y española de pura cepa», reflexiona Domingo, que afirma que «ahora todo está más relajado». Pese a los momentos de mayor poder del independentismo catalán, la zaragozana destaca que «nunca nadie me ha sacado los colores o presionado» y bromea con que hoy en Fraga «muchos compañeros» piensan que ella es catalana. Un episodio que antes le pasaba «al contrario» en sus primeros años en la comunidad vecina.

Isabel Domingo es doctora en Fraga, pero vive en Lérida. / SERVICIO ESPECIAL

Y concluye: «En este momento es algo solo político. Respeto a quien es independentista porque hay que respetar todo, pero hoy ya no percibo ese problema y todas las relaciones son muy fluidas». Con efecto a ambos lados de la Franja, porque «se respeta a los aragoneses y nunca nadie se ha metido por hablar castellano». «No puedo hablar mal», cierra Domingo.