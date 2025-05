Los presidentes de Aragón se hacen arte

Las obligaciones de un presidente autonómico se cuentan por cientos durante su trayectoria. Pero hay cosas positivas, como un recuerdo histórico que se traduce en obra de arte cuando pasa el tiempo. El Gobierno de Aragón que actualmente lidera Jorge Azcón ha reactivado en estos primeros meses de año el tradicional retrato a los expresidentes. Marcelino Iglesias, Luisa Fernanda Rudi y Javier Lambán tendrán dentro de un tiempo su representación artística en el edificio Pignatelli.

Azcón y su equipo han recuperado esta tradición para preservar la memoria de los tres predecesores del popular en el cargo. Jorge Gay, Nati Cañada e Isabel Guerra serán, respectivamente, los encargados de retratar a Iglesias, Rudi y Lambán. Los contratos de cada una de las obras superan los 16.000 euros. No hay fecha, todavía, de entrega y presentación. Tampoco se sabe dónde estarán colocados los nuevos retratos dedicados a los tres últimos expresidentes, ya que la sala que actualmente ocupan los cuadros de los anteriores mandatarios está prácticamente llena.

La iniciativa del actual jefe del Ejecutivo autonómico se enmarca en el Estatuto de los expresidentes de Aragón, aprobado el año pasado y que recogía el tratamiento, los medios personales e institucionales a su servicio, la actividad institucional o la participación en los Congresos de las Comunidades Autónomas en el Exterior. En otros asuntos recogía que los expresidentes, a partir de Lambán, podrán disponer de coche oficial para aquellos actos en los que participen como representación de Aragón.

La recuperación de este recuerdo artístico fue notificada hace semanas a los propios presidentes y cada uno pudo elegir al artista que se encargaría de representar, para siempre, sus figuras. Marcelino Iglesias tuvo claro que Jorge Gay debía ser quien le retratase. «Pintó el mural del Pignatelli, en el que trabajó varios meses durante los que nos conocimos», recuerda el socialista, que tuvo una petición personal y que denota cierta coquetería: «Que me retrate con pelo. Tengo, pero aún he perdido, y quiero salir como hace 25 años, cuando estaba en el Gobierno». El socialista entró en el Pignatelli en 1999 y es el único jefe del Ejecutivo aragonés hasta la fecha que se ha mantenido durante tres legislaturas al frente del Gobierno autonómico. La tardanza para su retrato la excusa Iglesias en que «no era oportuno» cuando se produjo su salida de la DGA, en 2011 y en plena crisis económica.

«Pude convencer a Jorge, porque me hacía ilusión», concreta Iglesias, que defiende que el colorido mural en la sede de la DGA dio «mucha alegría al edificio» y es un pintor «al que se entiende». Además de la solicitud coqueta, el expresidente de Aragón pidió que en el cuadro aparezcan «el río y la montaña», dos elementos de la naturaleza con los que siente especial vinculación. «Me fío de él y por eso no le dije nada más, los artistas son artistas por algo», cierra Iglesias. El propio Jorge Gay no quiso hacer declaraciones a este diario, porque la obra está todavía en «los albores» y prefiere esperar a más adelante. El artista aragonés tiene experiencia representando a históricos referentes socialistas: suyo es el retrato de Juan Alberto Belloch como alcalde de Zaragoza.

La expresidenta Luisa Fernanda Rudi eligió a la turolense Nati Cañada para pintar su retrato. No es la primera vez que la artista natural de Oliete toma los pinceles para retratar a la hoy senadora del PP. Artista con relevancia internacional, Cañada acumula en su nómina de retratos a gran parte de la familia real española, a referentes culturales de la talla de Gabriel García Márquez o Camilo José Cela o grandes estrellas de la música como Elvis Presley o Michael Jackson. A escala aragonesa, Cañada fue la elegida por José Ángel Biel para dar forma a su cuadro como expresidente de las Cortes.

La propia Luisa Fernanda Rudi declinó a este diario hacer valoraciones acerca del retrato de su persona y mostró su preferencia por esperar a la puesta de largo en el propio edificio Pignatelli. El cuadro en la sede del Gobierno de Aragón será el tercero de su trayectoria política, después de los realizados en el Ayuntamiento de Zaragoza por su etapa como regidora de la capital aragonesa y en el Congreso de los Diputados, del que fue presidenta.

La expresidenta autonómica también tiene relación artística con su sucesor. Javier Lambán eligió a Isabel Guerra para retratar su figura, una elección que hizo Rudi para recordar artísticamente su trayectoria como alcaldesa de Zaragoza. «Seguía la trayectoria de Isabel Guerra, nos conocimos hace siete u ocho años y me parece una artista estimable», cuenta a este diario Javier Lambán, que trabó entonces «relación» y que decidió «rápidamente» que fuera la hermana del Real Monasterio de Santa Lucía la encargada de pintarle.

La obra, que refleja «la personalidad» del propio Lambán, cuenta con algunos detalles elegidos por el expresidente autonómico. En el cuadro aparecen la bandera de Aragón y el Estatuto de Autonomía, además de «una selección de libros» elegidos por el propio dirigente socialista. Lambán recuerda algunos de los autores, entre los que se incluyen «Ramón J. Sender, Azaña, Antonio Machado o Américo Castro».

El expresidente socialista bromea admitiendo que el posado en el propio convento fue «una tortura», pese a que Guerra «daba conversación y se puede hablar de todo con ella». También de una de las pasiones del exdirigente, como es el Real Madrid. El posado sirvió a Guerra para hacerse una idea de cómo debía ser el retrato de Lambán, que señala que la artista se apoyó en fotografías para completar «las cuatro o cinco sesiones de posado en el monasterio».