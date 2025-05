Infravivienda en Zaragoza: precintados dos locales en la avenida de San José

El desalojo de un albergue ilegal en Parque Goya no es el único conflico de estos días en Zaragoza relacionado con la infravivienda. El consistorio, en coordinación con la Delegación de Gobierno en Aragón, ha emprendido este martes una operación para el cierre y precintado de dos locales en avenida de San José, 179-183 que habían albergado infravivienda.

Ha participado personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local, técnicos de Inspección Urbanística y servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza.

Se trata de dos locales que se habían unido de manera ilegal con una capacidad para unas 15 personas en infravivienda. Se ha podido comprobar que tenían los servicios básicos de agua y electricidad pinchados a los sistemas generales de la comunidad de propietarios.

Además, no se cumplía con las condiciones mínimas de salubridad y seguridad, ni había medios de protección y extinción de incendios, de la misma manera que se tenían cocinas sin las pertinentes salidas de humos e instalaciones en correctas condiciones, ha informado el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza.

Se trata de un local donde no había nadie residiendo en estos momentos, pero que hasta hace unos días había estado habitado. Los servicios sociales municipales han contactado con varias personas que hasta hace poco habían vivido allí, por si requerían algún tipo de atención social. Todas habían abandonado el local en los últimos días y, en principio, cuentan ya con alternativas habitacionales.

"Zaragoza no va a ser una ciudad amable con las edificaciones ilegales ni con la ocupación ilegal, y no queremos esta situación en nuestros barrios, por lo que lucharemos con los medios que tenemos a nuestra disposición para evitar estas situaciones, dado que perjudican a nuestros vecinos, degradan la convivencia vecinal y tienen a personas viviendo en condiciones que no son aceptables", ha resumido el Víctor Serrano.