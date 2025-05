Aragón califica de "esperpento" el reparto de menores y no se cree los datos del ministerio

La Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este miércoles en Madrid para tratar el reparto de los menores migrantes llegados a Canarias entre las distintas comunidades ha vuelto a finalizar sin acuerdo y en él se vuelto a constatar el desencuentro entre el Gobierno central y el Gobierno de Aragón.

Desde el departamento de Bienestar Social, han trasladado un comunicado en el que califican de "esperpento" la reunión, critican que el Gobierno de España haya dado unos datos erróneos después de negarse a facilitárselos y denuncian que el decreto está "mal elaborado". El gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ángel Val, ha sido el encargado por parte de Aragón de participar en la cita presidida por secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa.

El comunicado oficial compartido por el Ejecutivo aragonés señala que "puesto que Aragón tiene recurrido el requerimiento de información y sigue a la espera de que se resuelvan las cautelares correspondientes, no ha proporcionado datos sobre su sistema de protección de menores y por tanto no va a emitir valoración alguna sobre las cifras que ha estimado el Gobierno de España y filtrado a los medios de comunicación".

Aragón es la única comunidad autónoma en España que no ha trasldado al Ministerio de Infancia los datos sobre el uso de los recursos disponibles para menores, y que ha recurridoante la Justicia todas las actuaciones vinculadas al decreto que presentó el Gobierno de España tras su acuerdo con Junts.

Desde el Ejecutivo aragonés han señalado que "el propio Gobierno de España ha admitido que los datos que se han presentado eran erróneos, razón por la que dos puntos del orden del día han decaído: tanto el relativo al reparto como el de los criterios". Algo que, desde el Gobierno explican porque "la alternativa a los criterios del Real Decreto es el propio Real Decreto y con ello el Gobierno de España se está enredando en su propia trampa".

Por ello, concluyen que la reunión "sólo puede calificarse como un nuevo esperpento, puesto que el Gobierno central ha comprobado con las comunidades autónomas como testigos que su Real Decreto Ley no está bien elaborado".

Los datos del Gobierno: 32 menores por 100.000 habitantes

Según los datos compartidos por el Gobierno de España, quince comunidades autónomas -todas excepto Canarias y Baleares, Ceuta y Melilla- acogen menos menores migrantes no acompañados de lo que les tocaría en función de su población, si se suma el total de los que se encuentran en España y se divide entre territorios según su número de habitantes.

Son los datos que maneja el Gobierno después de haber recabado los transmitidos por las comunidades sobre el número de menores que acoge cada una, salvo Aragón. Dichos datos reflejan que las autonomías que presentan más diferencia respecto a lo que les correspondería por población y lo que realmente acogen son Andalucía (1.372 menos de lo que le corresponde), Comunidad Valenciana (1.216) y Galicia (620). A Canarias le correspondería tutelar a 718 jóvenes y acoge a 5.566 (una diferencia de 4.848), Ceuta (que tiene 526 y debería, por población, tener 27), Baleares (622 frente a 396) y Melilla (193 frente a 28).

Con estos cálculos, el Ejecutivo fija la capacidad ordinaria del sistema de acogida nacional en 32 menores por 100.000 habitantes, indicador que será clave para determinar cuándo una comunidad puede pedir al Ejecutivo que declare la contingencia migratoria y comenzar con las derivaciones a otras regiones.

En los casos de Aragón, Baleares, Cantabria, Galicia, Madrid y Melilla, el Gobierno ha utilizado datos del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados del Ministerio del Interior, ya que la primera comunidad no ha remitido los datos requeridos y el resto no ha comunicado exactamente las cifras que se pedían.

El secretario de Estado, Rubén Pérez ha apuntado que la tasa calculada por el Gobierno, los 32 habitantes por 100.000 habitantes, es "perfectamente asumible por los presupuestos autonómicos y por las políticas públicas de este país".

En la reunión no se ha comunicado a las autonomías el número de jóvenes que tendrá que acoger cada una de los alrededor de 4.400 jóvenes que se trasladarán desde Canarias y Ceuta a partir de este verano, ya que estas cantidades, que dependen de otros criterios además de la población, aún no se han calculado.