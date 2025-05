Las familias con hijos dependientes de Aragón, ante la falta de ayudas: "El amor por nuestros hijos no paga las facturas"

Son más de 600 madres y padres unidos por una sola causa: que el Ministerio de Sanidad les reconozca, no solo en lo figurado, como cuidadores principales de sus familiares dependientes a cargo. Reclaman, entre otros aspectos, seguir obteniendo la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF), una ayuda que una vez sus hijos e hijas con discapacidad cumplen 21 años dejan de percibir directamente porque la ley no le reconoce como cuidadores.

¿Qué les supone esto? Pues que muchas familias, ante la incompatibilidad de la vida laboral con el cuidado de su familiar, han tenido que dejar de trabajar porque, al no recibir ayudas, han sido ellas quienes se han hecho cargo del cuidado. "Nuestros hijos necesitan atención las 24 horas del día y eso no lo cubre una ayuda a domicilio", asegura Elena Ferrer, una de las 104 aragonesas que luchan desde la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales, creada en mayo de 2024, precisamente para que en comunidades como Aragón sea compatible la asistencia a una residencia, centro de día o centro ocupacional, con el cobro de esta ayuda. Dicha cantidad es fija y asciende, en caso de que la dependencia sea de grado III, a 290 euros de mínima y a 751 euros de máxima.

Elena es madre de Julia, que sufre una enfermedad derivada de una lesión cerebral por la que le han reconocido una discapacidad del 99%: el síndrome de West. "No habla, no camina, no puede comer sola. Es tener los dos ojos por ella cada día", asegura Ferrer. Según la última orden de la Ley de Dependencia del Gobierno de Aragón, que entró en vigor el 1 de febrero de 2025, se ampliaron las prestaciones económicas para la atención de dependientes a domicilio, concretamente en un 147%.

Una medida que, desde este movimiento ciudadano, se rechaza: "Las familias no queremos ayuda a domicilio porque son personas muy vulnerables con patologías asociadas y estamos más tranquilas si les cuidamos nosotras, pero el amor por nuestros hijos no paga las facturas", lamenta Ferrer, quien reclama seguir percibiendo esa ayuda a la dependencia "a partir de los 21" independientemente de que "estén o no en un centro de día".

Su hija Julia lleva yendo desde octubre al Centro Reina Sofía de Monzón, "pero son solo unas horas". Elena pide que sean las "cuidadoras principales" las que perciban ese dinero destinado a la ayuda a domicilio, ya que llevan "toda la vida" cuidando de sus hijos: "Dejé de trabajar hace ya 22 años y ya veremos la jubilación cómo nos va".

En la misma situación está María José Ostalé, cuyo hijo a sus 22 años "es como un niño de 2" y tiene un 76% de discapacidad por un autismo severo. Matías "no habla, no controla esfínteres, hay que ayudarle para vestirse, para comer, bañarlo, afeitarlo… los cuidados siguen siendo los mismos que cuando el año pasado iba al colegio", advierte esta madre, que también reivindica no perder esa ayuda.

Asimismo, Ostalé denuncia la "falta de centros públicos" como "primera traba cuando cumplen los 21": "En Aragón dependemos de asociaciones privadas creadas por las familias como Cedes, Valentia o Atades". María José lleva a su hijo a la Fundación Los Pueyos en Villamayor de Gállego, porque "'¿Qué hacemos? ¿Nos volvemos a encerrar en casa?'".

Tras años de cuidado y "muchas renuncias" como "dejar de trabajar", madres como María José se sienten "solas": "¿Cuidadora no profesional? Se ríen en nuestra cara". Ostalé cotizaba en un régimen especial antes de que Matías cumpliese los 21 años, precisamente porque era considerada cuidadora.

Con el fin de dejar de sentirse "invisibles", las familias afectadas por esta situación en Aragón mandaron un correo formal a principios de abril a la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, y todavía están a la espera de una respuesta.

En la misma situación que Aragón están las familias con hijos dependientes de Madrid, Andalucía, Asturias, Castilla y León y Murcia. Por contra, en Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla La Mancha sí se permite esta compatibilidad, aunque con particularidades. Según la Plataforma, en estas comunidades autónomas, las cuidadoras no pierden la cotización a la Seguridad Social una vez sus hijos cumplen 21 años.

"Estás protegido y después toda la ayuda desaparece", asegura Elena. Sin embargo, la discapacidad de sus hijos no entiende de edades ni tiempos.