Las empresas vaticinan otra guerra por el talento para nutrir los centros de datos de Aragón

El torrente de centros de datos que Aragón tiene en cartera vaticinan una descarga que transformará la economía de la comunidad. Cuatro gigantes del sector que proyectan inversiones por valor de más de 27.000 millones de euros han protagonizado la jornada Aragón da el salto a la nube, organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, un encuentro que ha tenido lugar en el Hábitat Sella de Villanueva de Gállego. Son Amazon Web Services (AWS), QTS (Blackstone), Samca y Azora, cuyos directivos han profundizado en las claves del debate de la irrupción tecnológica que vive la comunidad. Allí ha quedado claro que habrá que recurrir a la importación de talento del exterior, que el debate sobre el consumo de agua está abierto porque no utilizar recursos hídricos implica disparar la demanda eléctrica y que este es un tren que Aragón no puede dejar pasar para catalizar la inversión que requiere la soberanía europea de la industria del dato.

Una de las cuestiones más interesantes es la guerra por el talento que se cierne sobre estos centros de datos, aunque siempre se ha entendido que no son intensivos en mano de obra durante la etapa de operación. Peter Knapp, flamante fichaje de Azora para impulsar su negocio de data centers como Operating Partner, que ubicará su instalación en Villamayor de Gállego, asume directamente que «vamos a tener que traer gente de fuera». «Las cualificaciones van a ser muy especializadas», ha dicho el directivo. En el caso de Blackstone, Bruno Bravo, director de Pre-Development en Europa de QTS, se ha referido a los 1.200 trabajadores que requieren para la construcción de su centro de datos y los 200 para la fase operativa. «Habrá que importar talento de fuera. Estamos hablando con hoteles y restaurantes de la zona para ver cómo se puede dar cabida a los trabajadores que estarán en la construcción y con el Ayuntamiento de Calatorao para formar a los que trabajan en la operativa».

La mesa que ha reunido a directivos de QTS, Amazon Web Services, Samca y Azora. / Jaime Galindo

Más allá va el responsable de Políticas Públicas, Infraestructuras y Energía de AWS en España y Portugal, David Blázquez, quien cree que se está «enfocando mal el debate». «Estamos hablando de si los centros de datos generan o no empleo. Pero nosotros decimos directamente que no vamos a tener la gente suficiente. Estamos formando a gente que llega desde la FP, incluso gente sin experiencia en el sector tecnológico», ha aludido.

Sin embargo, el enigma principal reside todavía en por qué Aragón se ha convertido en apenas cinco años en el epicentro de los almacenes de servidores del sur de Europa. «La ubicación lo explica perfectamente, ya que permite conectar con cables de fibra los epicentros empresariales en el corredor entre Madrid y Barcelona. Si a eso se le suma energía renovable, y por tanto más barata, es una combinación perfecta», ha constatado Bruno Bravo (QTS), el socio tecnológico de Blackstone, que proyecta un macrocentro de datos en Calatorao. «Este es un negocio especial. Más allá de terreno y energía, es importante el apoyo del gobierno a medio y largo plazo. Un centro de datos se queda aquí, y eso es bueno, pero requiere un apoyo como a 30 años vista», ha agregado Peter Knapp.

Otra de las claves que ha apuntado Knapp en la mesa moderada por Martí Saballs, el director de información económica de Prensa Ibérica, recoge que la demanda va a dispararse en los próximos años al calor de la Inteligencia Artificial y la computación en la nube. «Es imposible que no crezca con todo lo que vemos, pero este negocio no es tan sencillo como algunos lo ven desde fuera», ha señalado el directivo de Azora, que atesora más de 20 años de experiencia en el sector en centros neurálgicos como Fráncfort.

Y esa es una cuestión que está a la orden del día, dado que hay varios proyectos anunciados en Aragón que están pendientes de que el Red Eléctrica dirima si tienen acceso o no al sistema de transporte del operador, lo que aporta la garantía de suministro a estos centros, y, en definitiva, la viabilidad de los proyectos. «Hay un volumen de desarrollos importante en Aragón, aunque no todos van al mismo ritmo. Va a ser más fácil encontrar clientes si el proyecto es capaz de llegar más rápido al mercado», ha apuntado Javier del Pico, director del Área de Negocio de Energía del Grupo Samca. El proyecto de la compañía aragonesa, que se ubicará en Luceni (Zaragoza), aspira a empezar las obras en el primer semestre de 2026 y ya andan en busca de esos clientes que podrán utilizar su infraestructura, promovida en estilo colocation, esto es, un alquiler de los servidores a modo de colmena.

Entre los proyectos anunciados y los que están en cartera pero no se han dado a conocer, el entorno de Zaragoza suma más de 20 centros de datos. Pero solo tres, los de Amazon Web Services, funcionan a día de hoy. «Nosotros estamos operando desde noviembre de 2022. Hay anuncios de cosas que van a suceder, pero AWS ya está aquí y podemos decir con orgullo que identificamos Aragón como un sello de garantías», ha afirmado David Blázquez (AWS). El directivo ha refrendando que la clave de su estrategia es dotar de servicios con mejor latencia a sus clientes. «La latencia puede definirse como el tiempo que pasa entre que das una orden y la ejecutas. Eso es fundamental para el funcionamiento de los coches autónomos, por ejemplo, o el trabajo en remoto. Aragón ofrece los periodos de latencia óptimos para el territorio español», ha profundizado.

El gran debate del agua

El impacto medioambiental de los centros de datos es el gran debate al que se enfrenta el aluvión de centros de datos que ha capitalizado Aragón. El consumo de agua es el epicentro, dadas las denuncias de colectivos ecologistas y las dudas que presentan organizaciones varias. Pero los representantes de Azora, QTS y Samca niegan la mayor: utilizarán circuitos cerrados para refrigerar sus servidores, por lo que el consumo será «prácticamente nulo», mientras que Amazon tiene previso un consumo máximo que no llega a 800.000 metros cúbicos al año, que por trazar un paralelismo, equivale al consumo de 170 hectáreas de regadío (en Aragón hay 400.000).

Sin embargo, en el foro ha quedado patente que el debate no es tan simple. Lo resumía Javier del Pico, de Samca: «Nuestro consumo agua será prácticamente nulo, pero eso implica mayor consumo de electricidad para refrigerar los servidores. Habría que replantearse eso, porque si pudiéramos ahorrar electricidad por un pequeño consumo de agua... Sin embargo, la sociedad nos apunta hacia ese camino». Y refrendaba ese debate David Blázquez (AWS). «Cuando hablamos de circuitos cerrados, hay que hablar de como se refrigeran los chips. El porcentaje de energía que se necesita para no consumir agua es elevadísimo, y hay que plantearse si desde el punto de vista de la eficiencia esto es razonable», ha dicho el responsable de la multinacional.

El apagón y la resistencia de la industria

Y si se habla de energía no podía obviarse el evento que ha hecho temblar el sector en España, el gran apagón. Las cuatro multinacionales han asegurado que sus planes de inversión no se verán alterados, dado que todos los data centers en funcionamiento en España no dejaron de funcionar gracias a los sistemas de contingencia en base a generadores. «Nuestros planes de inversión no han cambiado por el apagón, aunque estamos esperando a los detalles técnicos para saber qué pasó. Todos los data centers de España funcionaron sin interrupciones», ha reivindicado Bruno Bravo, director de Pre-Development en Europa de QTS. «Después del apagón, los clientes que tenían puesta su confianza en AWS tienen mucha más certidumbre», ha aseverado David Blázquez.