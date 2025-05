Vaquero (DGA) lamenta que la Conferencia de Presidentes "no va a ser útil" por no incluir los temas de las comunidades

Descontento mayúsculo del Gobierno de Aragón tras la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes. La vicepresidenta autonómica y consejera de Presidencia, Mar Vaquero, ha lamentado que la reunión del próximo 6 de junio entre Pedro Sánchez y los líderes autonómicos "no va a ser útil" porque no incluirá en el orden del día las propuestas de las autonomías. Moncloa no ha añadido los temas autonómicos, por lo que el encuentro solo abordará la crisis de vivienda y el futuro de la educación universitaria y la FP.

"El ministerio ha vuelto a dejar bien claro el formato que quería: el mismo que en diciembre", ha criticado Vaquero, recordando que en Santander solo se abordaron los temas propuestos por el Gobierno central. "No hay ningún tema de los que realmente interesan a los ciudadanos en estos momentos", ha aseverado la representante aragonesa en el encuentro preparatorio, tras el que ha afirmado que Moncloa "no busca el consenso y el debate" y que aspira a que la reunión del 6 de junio en Barcelona "se resuma en una foto para el presidente del Gobierno de España".

Las críticas hacia el Ejecutivo central no han terminado, ya que Vaquero ha considerado que "no se puede admitir que esta falta de consenso y debate sea la que marque la Conferencia de Presidentes". La portavoz de la DGA ha recordado que el reglamento permite a las comunidades proponer temas.

El Gobierno de Aragón remitió la semana pasada los puntos que quería tratar. Una lista de siete en la que se incluían las infraestructuras, la red eléctrica, la inmigración o la reforma de la financiación autonómica y la condonación de la deuda de las comunidades. Ninguno será tratado en un encuentro presidencial que solo contempla lo propuesto desde Moncloa. "Ir a Barcelona sin hablar de financiación, de la seguridad del sistema eléctrico, de las infraestructuras o el déficit sanitario, de problemas que sufren los ciudadanos todos los días", ha analizado Vaquero, que ha señalado que esta Conferencia de Presidentes tiene "un formato que solo beneficia al presidente del Gobierno y que no tiene en cuenta a las comunidades".

La portavoz de la DGA ha insistido en que la reunión de este miércoles en Madrid ha finalizado "sin ningún tipo de acuerdo para el orden del día" y ha puesto en valor que "doce comunidades y ciudades autónomas coincidían en temas importantes". Se entiende que serían las doce en las que gobierna el Partido Popular.