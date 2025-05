Los expertos en vivienda de Aragón no vislumbran solución para alojar a los trabajadores chinos de CATL

Los expertos aragoneses del mundo de la vivienda no ven manera alguna de brindar una solución habitacional a largo plazo para los 1.847 trabajadores chinos que CATL va a desplazar entre este año y el que viene para levantar la gigafactoría de Figueruelas junto a Stellantis. "Construir viviendas lleva tiempo y creo que la solución no existe a corto plazo. Entiendo la aspiración a responder una pregunta tan mágica, pero es inviable", ha asegurado este martes a preguntas de los medios de comunicación Luis Fabra, el director de la Cátedra de Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza.

Fabra ha aludido a la lentitud en la producción de vivienda, en la gestión administrativa o en las decisiones políticas par argumentar que será complejo dar cabida al plantel de técnicos chinos que tienen que poner en marcha el proyecto que contempla una inversión de 4.100 millones de euros. "Comparto la necesidad de que hay que buscar soluciones desde todos los ámbitos. Pero esto no tiene soluciones inmediatas y choca con la realidad del crecimiento económico de Aragón. Tenemos que ser atractivos también desde el punto de vista inmobiliario para acompañar al crecimiento empresarial", ha dicho Fabra.

La llegada del contingente chino en el próximo año y medio choca de frente con la realidad inmobiliaria del espectro rural aragonés, donde la escasez de vivienda está a la orden del día. De hecho, el alcalde de Figueruelas, Luis Bertol, lleva alertando desde el día en que se hizo el anuncio de la necesidad de ampliar el parque público de municipios como el suyo, ubicado en el corredor de la carretera de Logroño, al igual que ocurre en otros corredores como el de Huesca o el Castellón.

Sobre apostar por la promoción inmobiliaria en el medio rural ha hablado Fernando Montón, director general de Plaza 14, que ha referido que "no es realista" pensar que los promotores inviertan por su cuenta en los municipios más pequeños. "Sí lo es en base a esa colaboración público privada, pero no como negocio. No vemos negocio. Buscamos una mínima rentabilidad y no la vamos a encontrar en el medio rural", ha dicho Montón.

"Habrá que buscar vivienda para todos estos trabajadores, pero este problema ya lo sufrimos en otros negocios como el turismo, cuando vamos a la montaña y no hay donde ubicar a los trabajadores del esquí o a la hostelería", ha recordado Montón. Luis Fabra ha calificado el problema como un "nudo gordiano", dado que se "se habla de oportunidades, pero no hay margen para el error". No obstante, han señalado que algo sí se está invirtiendo porque la Administración lo está impulsando. Por ejemplo, en localidades como Utebo, Cuarte, Sobradiel, Zuera o Huesca. Sin embargo, "las ciudades tiran más", han admitido.

Por todo ello, y a falta de que se concrete la organización de la entrada de esta mano de obra, para la que está previsto el trabajo conjunto de todas las administraciones, la apuesta que se está llevando a cabo se basa en barracones para el alojamiento de estos trabajadores de la gigafactoría. Sin embargo, eso también choca con la falta de espacio disponible adecuado para unas instalaciones de estas características.