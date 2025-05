"El potencial enorme de Aragón favorece la implantación de centros de datos"

Alan Commissioning es líder en servicios de commissioning y puesta en marcha de infraestructuras de centros de datos. Nació en 2022 de la mano de otra empresa aragonesa, Levitec, para acometer los primeros proyectos de centros de datos en Aragón para Amazon Web Services (AWS). Actualmente está trabajando por toda España. Detrás del éxito de su crecimiento y consolidación están Alejandro Martínez y Ángel Bernad.

-Dirige una compañía experta en commissioning para centros de datos. ¿Qué se entiende como commissioning?

-Nos aseguramos de que la instalación que se va a ejecutar funciona perfectamente y cuenta con todos los requisitos de calidad para que una vez se entregue al cliente final no haya ninguna disconformidad o fallo. Es un proceso íntegro que empieza desde la fase inicial de diseño y se prolonga hasta la ejecución y puesta en marcha, verificando que la instalación va a funcionar conforme a los requisitos del cliente.

-¿En qué tipo de instalaciones realizan esas verificaciones?

-Nosotros somos una empresa especializada en centros de datos, y trabajamos en exclusiva en ellos. Pero el commissioning es un proceso que se puede extender a todo tipo de sectores, ya que gracias a él obtendremos infraestructuras, edificios e instalaciones de mejor calidad y fiabilidad.

-¿Qué servicios ofrecen?

-En Alan Commissioning ofrecemos servicios de ingeniería, testing y commissioning para centros de datos. Dentro de estos servicios se encuentran los estudios de coordinación eléctrica, termografías, medición de tierras, equilibrados de sistemas mecánicos, verificaciones de sistemas y pruebas de bancos de carga, entre otros.

-¿Hay alguno que haya surgido de la necesidad de dar respuesta a nuevos clientes?

-Si. Los estudios de coordinación eléctrica, la realización de pruebas de equilibrado de instalaciones y la figura del Energy Marshall han sido servicios que hemos ido implementando en la compañía. Además, por nuestra propia filosofía, siempre estamos investigando cómo podemos mejorar ofrenciendo nuevos servicios o líneas de negocio que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Actualmente, el sector de testing y pruebas críticas es una rama muy importante en Alan Commissioning, dando servicio a proveedores internacionales que intervienen en estos proyectos.

-¿Cuál es el perfil de cliente?

-Trabajamos con todo tipo de clientes, desde instaladores (MEP), contratistas generales (GC) y clientes finales.

-¿Qué diferencia existe entre un edificio bien comisionado y uno que no lo está?

-Un edificio debidamente comisionado es un edificio seguro, funcional y fiable. En cambio, en un proyecto que no esté bien comisionado pueden surgir fallos que no sean identificados, o peor aún, no ser conscientes de los mismos hasta que es demasiado tarde. En el proceso de commissioning, nos aseguramos de que toda la instalación es verificada y comprobada a nivel de control de calidad, funcional e integración entre sistemas.

-Póngame un ejemplo.

-El commissioning incluye pruebas en fábrica para asegurar que los equipos cumplen con las especificaciones del cliente y, posteriormente, nuevas verificaciones en campo para validar su integración. Sin este proceso, se asume que los sistemas funcionarán correctamente, pero no se tiene certeza de su rendimiento real, lo que implica un alto riesgo e incertidumbre operativa.

-¿Por qué las empresas eligen a Alan Commissioning?

-Nos eligen por la alta calidad de nuestro servicio, la implicación desde el inicio de los proyectos, nuestra adaptabilidad y la rapidez de respuesta. Afrontamos retos técnicos complejos con plazos ajustados, ofreciendo soluciones, mejoras y anticipándonos a posibles problemas. Esta combinación de compromiso y agilidad genera la confianza de nuestros clientes

-¿Cómo ha sido la evolución de la compañía desde su creación?

-Alan Commissioning nació en enero de 2022. Ángel Bernad y yo fundamos la empresa para dar servicio a Levitec en uno de los centros de datos de Amazon Web Services. Posteriormente nos expandimos por el resto de la península y empezamos a trabajar con más clientes del sector en zonas como Barcelona, Madrid y norte de España. Cerramos el 2024 con 28 personas y ahora contamos ya con 42 técnicos. Esperamos cerrar el año con 50 técnicos y abrir delegación en Portugal. Hemos ido creciendo acompañando a nuestros clientes. Nuestra filosofía principal es dar el mejor servicio de calidad y anteponernos a las necesidades de ellos.

-Aragón se está convirtiendo en un escenario muy apetecible para la instalación de centros de datos. ¿Qué ventajas ofrece la comunidad? ¿Dónde está su potencial?

-El potencial de Aragón es enorme. Basta con observar cómo grandes actores del sector están trasladando sus proyectos a esta comunidad. En Aragón se está apostando firmemente por el desarrollo, ofreciendo claridad y seguridad administrativa, a lo que se suma la disponibilidad de suelo y una sólida capacidad de generación energética. Zaragoza, en particular, destaca por sus infraestructuras y por contar con personal altamente cualificado. Se trata de un enclave estratégico que facilitará el desarrollo de grandes proyectos, algo mucho más complejo en zonas como Madrid o Barcelona, actualmente tensionadas por su infraestructura eléctrica. Todos estos factores convierten a Aragón en un lugar privilegiado para la implantación de centros de datos.

-¿Y qué importancia tiene Aragón para Alan Commissioning?

-Somos una empresa aragonesa. Aquí nacimos y aquí está el núcleo de nuestra actividad. Si bien contamos con una delegación en Madrid, Zaragoza es nuestro principal punto de referencia y el lugar donde hemos centrado nuestra estrategia de crecimiento para los próximos 5-10 años.

-¿Hacia dónde camina el futuro de los centros de datos?

-El futuro de los centros en España depende de tener disponibilidad energética y seguridad administrativa a la hora de desarrollar los proyectos. Creo que el futuro pasa por la integración de los centros de datos dentro de los sistemas energéticos, de modo que no solo consuman energía, sino que colaboren activamente en la estabilidad del sistema y en la integración de las distintas tipologías de generación eléctrica.

Alan Commissioning reafirma su compromiso con Aragón y el desarrollo de proyectos de centros de datos en la comunidad. Apostamos por el talento joven aragonés como motor de nuestra innovación y crecimiento, con la visión de seguir expandiendo nuestras operaciones y contribuyendo al desarrollo tecnológico local.