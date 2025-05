El precio de la vivienda sigue al alza en Aragón y los promotores ven "cierta desesperación" en los compradores

La ola alcista de la vivienda sigue disparando los precios, recortando el estoc disponible y los promotores comprueban a diario que existe "cierta desesperación por comprar" en Aragón. Por ponerle cifras al asunto, en el primer trimestre del año se vendieron 4.841 pisos, lo que implica un incremento del 22,7% respecto al inicio de 2024. Esa brecha entre oferta y demanda también eleva el coste, que se dispara un 5% en apenas un año y un 2% respecto al que se marcaba, de media, el pasado 31 de diciembre.

El recalentamiento del mercado de la vivienda aragonés motiva la posición triunfalista que ha adoptado el sector, que registra un récord de operaciones desde el año 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, como se ha defendido en la presentación del informe del primer trimestre de la Cátedra del Mercado Inmobiliario de Aragón. Pese a todo, el director del estudio, Luis Fabra, ha incidido en que Aragón está "bastante bien" en comparación con otras comunidades. "Aunque llame la atención, somos baratos", ha dicho, aludiendo a que el precio medio del metro cuadrado se sitúa en 1.608 euros (en Zaragoza se dispara hasta los 2.069 euros, lejos todavía del máximo histórico, que alcanzó los 2.886 euros por m2 en 2007).

Hacia esas cotas se encamina la curva, dado que el coste de la vivienda se está "intensificando", dado que "el vendedor no está por la labor de bajar precios", ha subrayado Fabra. Esa opinión la ha refrendado Fernando Montón, el director general de Plaza 14, una de las constructoras de referencia en Zaragoza: "Mientras la demanda empuje, el precio va a subir. Y la demanda se va a mantener porque hay una necesidad clara". En resumen, Montón asegura que "vendemos todo lo que tenemos", lo que le ha llevado a declarar que incluso hay "cierta desesperación" entre los compradores.

Por tipología de inmuebles, la vivienda usada se ha disparado un 18,8%, mientras que los pisos nuevos muestran un avance "espectacular" con un incremento del 30% en el primer trimestre del año. En el último año, se han registrado 17.331 compraventas, un 14,9% más, de las que 14.041 han sido viviendas de segunda mano.

Ha sido a preguntas de los periodistas, al término de la presentación, cuando se ha mencionado por primera vez la crisis en el acceso a la primera vivienda por parte de los jóvenes o los prohibitivos precios del alquiler. "La estadística muestra el mercado, no a los que se quedan fuera de él por falta de capacidad económica", ha explicado Luis Fabra, lamentando el problema. "Cuando llaman a las oficinas demandando un piso de alquiler de 600, 700 u 800 euros al mes les tenemos que decir que no hay. Con los salarios actuales es un problema que ya hemos comentado muchas veces", ha referido Fernando Baena, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, que ha llamado a incentivar "como sea" la oferta de vivienda en alquiler y a alcanzar un pacto de estado en esta materia.

Desde Ingennus, Fernando Used ha coincidido en que "hay bastante actividad" en todo el ámbito de la construcción y ha hecho un llamamiento a apostar por la industrialización del sector, que "no es inmediata", pero es "la única salida que tenemos". "Si no, vamos a ser incapaces de hacer las viviendas que la gente está demandando", ha alertado. Esa es una de las soluciones que encuentran para salir de este atasco inmobiliario, con unos costes de construcción que apenas suben un 1,4% pero donde emerge un nuevo cuello de botella: falta mano de obra para construir todo lo que hoy se demanda.

El mecado hipotecario

El número de hipotecas sobre vivienda en los últimos doce meses ha sido de 10.327, con un crecimiento interanual del 8,1%, lo que supone un porcentaje de hipotecas con respecto a compraventas del 59%. El volumen anual de recursos destinados a financiación hipotecaria sobre vivienda ha sido superior a los 1.223 millones de euros, con un crecimiento interanual del 12,8%, apoyado en la relajación de los tipos de interés. El tipo de interés medio de los nuevos créditos hipotecarios ha sido del 3,27%, similar al del trimestre anterior.

La presentación la ha cerrado el director de Estudios del Instituto Español de Analistas, José Ignacio Arenzana, quien ha aludido al estudio 'La vivienda en España', elaborado por el analista de Renta 4 Banco Javier Díaz Izquierdo. La principal conclusión del estudio es que el problema de la vivienda en España es principalmente de oferta y, para reducirlo, propone recortar la burocracia y los plazos, apostar por la colaboración público-privada y un entorno de seguridad jurídica porque "hacen falta inversores". Ha defendido también reconvertir locales en viviendas para aliviar "si no todo, sí una parte del problema".