Illa deja en manos del Museo Nacional de Arte de Cataluña cómo cumplir la sentencia de Sijena sin que se dañen las obras

Si una cosa quiere el Govern es evitar que el conflicto sobre las obras de Sijena que se arrastra desde hace ocho años se convierta un frente con Aragón que ya hizo estragos en la relación con Catalunña durante los años del procés. Es por ello que, tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Museo Nacional de Arte Cataluña (MNAC) a devolver las pinturas, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha situado la respuesta en el ámbito técnico. Su apuesta es que sea el museo el que decida cómo ejecutar la sentencia sin poner en riesgo las obras. Un equilibrio que habrá que ver si puede cumplirse pero que demuestra cómo el objetivo es despolitizar el caso.

"No tenemos voluntad de obstruir la ejecución de la sentencia, pero hay que ver técnicamente cómo se debe ejecutar para no poner en riesgo las pinturas. El MNAC es quien puede advertir de ellos", ha asegurado Illa desde Kobe, Japón, durante la visita al Riken Center for Computational Science. El president ha asegurado que "hay expertos que señalan la dificultad de mover las obras y otros que no", por lo que considera que es desde el terreno técnico que debe dirimirse si se puede producir el traslado sin que se produzca un "daño irreparable" de las pinturas.

Sus declaraciones son más ambiguas que la contundencia con la que se pronunció este miércoles la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que aseguró que todos los informes de expertos de los que disponen apuntan a la imposibilidad de extraer, trasladar e instalar estas pinturas y trasladarlas sin provocarles daños irreparables", por lo que aseguró que la prioridad del Govern es la "preservación del patrimonio".

No tenemos voluntad de obstruir la ejecución de la sentencia, pero hay que ver técnicamente cómo se debe ejecutar para no poner en riesgo las pinturas. El MNAC es quien puede advertir de ellos

Intento de limar asperezas con Aragón

Illa ha dicho que hablará durante este jueves con la consellera de Cultura para coordinar la respuesta pero que, en todo caso, será el MNAC quien lleve la batuta. "La Generalitat no marca el ritmo, lo marca el MNAC", ha espetado. Preguntado sobre el origen del litigio y sobre qué le parece que se reclame el retorno de estas pinturas y, en cambio, no se exija lo mismo a otros museos de otras autonomías donde también hay obras de Sijena, ha asegurado que "quiere mirar hacia delante".

Precisamente la semana pasada Illa se reunió en Zaragoza con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, con la vocación de limar asperezas y tratar de estrechar lazos, pese a ser del PP. Azcón ha celebrado en sus redes sociales la sentencia, que considera que "zanja categóricamente el litigio a favor de los aragoneses y la integridad de su patrimonio cultural". El sentimiento, resumió, es de "inmensa satisfacción", aunque aún incompleta hasta que las obras vuelvan a Sijena. La sentencia da 20 días hábiles al MNAC para ello. "Si no lo hacen, igual hay que ir a la ejecución forzosa", ha dejado caer el abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español.