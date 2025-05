La enfermedad 'de las mil caras': "Vas dejando tu vida por el camino"

"Hay cosas que hago ahora que sé que al año que viene no las voy a poder hacer". Querer vivir deprisa no es una opción para quienes sufren una enfermedad degenerativa como la esclerosis múltiple, una patología neurológica autoinmune y crónica que padecen unas 55.000 personas en España y 1.500 en Aragón que este viernes conmemora su día mundial. Como no tiene cura, "el tiempo es oro" y tanto la detección temprana como el trabajo de rehabilitación continuado retrasan la pérdida de funcionalidades del cuerpo.

De desgaste físico y emocional sabe mucho Susana Narváez, quien hace 25 años fue al médico por un dolor de brazo, pérdida de fuerza y dificultad para caminar: "Fui perdiendo fuerza poco a poco y cuando ingresé por primera vez en la MAZ era prácticamente una tabla", momento en el que le diagnosticaron esclerosis múltiple "después de dar palos de ciego" por un posible "codo de tenista" y "un reuma".

Cada año, Susana sufre un brote que la deja "más débil", no solo por la progresiva "falta de sensibilidad en las manos", sino también por el sufrimiento psicológico que acusa a la pérdida de independencia: "Eres una persona joven que va dejando su vida por el camino", asegura mientras se fuerza a estirar los dedos. A sus 29 años tuvo que cerrar las puertas de su oficio, la Guardia Civil, pero se le abrieron otras: las de la Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple (Fadema), donde recibe dos veces por semana sesiones de fisioterapia y terapia ocupacional. "Aquí te hacen sentir que eres válida, no que estás un poco deshecha", afirma Susana con un leve brillo en los ojos desde su silla.

Susana Narváez en una sesión de terapia ocupacional en FADEMA, este jueves. / Miguel Ángel Gracia

Un equipo multidisciplinar de 40 profesionales, entre fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, psicólogos, trabajadores sociales y auxiliares de enfermería, trabajan cada día en este centro de rehabilitación integral para cuidar, según datos del año pasado, a unas 253 personas con esclerosis múltiple. "¡Cómo hemos echado de menos vuestras manos!", es lo que le cuentan a Marta Alcalde, fisioterapeuta en Fadema cuando estas personas vuelven del verano. Su hábitat es una sala con camillas que permiten incorporar a quienes van en silla de ruedas, paralelas con obstáculos, pesas y colchonetas: "Trabajamos movilidad, fuerza, coordinación, equilibrio, elasticidad y fatiga" para, mediante sesiones individuales y grupales, "intentar mantener su situación funcional el mayor tiempo posible evitando complicaciones" como los dolores o la pérdida de "recorrido articular".

El hormigueo en las extremidades, la rigidez del cuerpo o la pérdida de visión son algunos de los 14 síntomas con los que debuta la esclerosis múltiple, denominada por esa heterogeneidad "la enfermedad de las mil caras". El caso de Carlos Delso es "atípico", ya que no fue hasta los 41 años cuando le detectaron "eso que no ha elegido": "Me levanto fatigado y las piernas no me responden. No puedo caminar". Su primer síntoma fue "arrastrar una pierna". Ahora lleva un tratamiento que le ha eliminado los brotes, pero "se ha quedado sin defensas", por lo que "las lesiones se agudizarán" con el tiempo.

Carlos Delso caminando de la mano de su fisioterapeuta Marta Alcalde en FADEMA, este jueves. / Miguel Ángel Gracia

En su caso, pudo compaginar su enfermedad con la ocupación como gestor comercial durante 10 años. Desde entonces, está "más pendiente de cómo están las aceras y de si los locales y bares tienen rampa", pero "hacer las cosas sentado" no le impide hacerlas: desde ir a comprar o tender hasta dibujar y quedar con los amigos. Carlos va tres veces por semana a sesiones de fisioterapia y, a diferencia de Susana, no ha necesitado tratamiento psicológico: "La cabeza lo ha ido asimilando y ahora que no puedes moverte ves con cierta normalidad, por ejemplo, entrar por detrás si tienes que coger un autobús".

¿De dónde se saca la fuerza? "Esa pregunta es para mi mujer o para la gente que me ayuda", responde Carlos poniendo en valor que ha elegido aceptar su circunstancia "a bien", en lugar de "hundirse". Tanto él como Susana piden a la sociedad conciencia a pie de calle, adaptación de los lugares de ocio y ayudas económicas para que la esclerosis múltiple no sea invisible. Para que estas personas, se sientan vistas.