Querqus se corona como la empresa aragonesa que más ha avanzado en igualdad en el último año

La Fundación Woman Forward celebró en Zaragoza la ceremonia de entrega del II Ranking de Empresas por la Igualdad de Aragón, reconociendo el compromiso con la igualdad como palanca de competitividad de las empresas aragonesas.

El evento tuvo lugar en la sede de Etopia (Centro de Arte y Tecnología), con el apoyo del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, CEOE Aragón y Directivas de Aragón.

Este ranking, elaborado a partir de una metodología digital y objetiva desarrollada por la Fundación Woman Forward, mide el desempeño de las empresas en seis áreas clave de igualdad: Reclutamiento y promoción, Corresponsabilidad, Brecha salarial, Acoso por razón de sexo, Planes de igualdad y Equilibrio laboral-personal.

Tres categorías

El ranking se estructura en tres categorías. En la categoría de pymes, que incluye a empresas con entre 50 y 249 personas trabajadoras, lideran la clasificación Taisi, Iber Sostenibilidad y Desarrollo, y Shacko Iberia. En la categoría de gran empresa, dirigida a organizaciones con más de 250 personas en plantilla, los tres primeros puestos son para Hospital San Juan de Dios, Inycom y Sarga.

La categoría especial a la empresa aragonesa que más ha avanzado en igualdad en este año, frente al ranking anterior, ha sido otorgada a Querqus. El premio, entregado por Cristina Calvo en nombre de Directivas de Aragón lo recogió Carmen Urbano Gómez, su directora general.

Urbano también participó en la mesa redonda 'Cómo impacta la igualdad en la competitividad de las empresas y buenas prácticas para alinear estratégicamente a la plantilla', junto a las directoras generales de las empresas ganadoras en las categorías de pyme y gran empresa, Ruth Lázaro Torres de Taisi y Berta Saéz Gutierrez del Hospital San Juan de Dios.

Urbano ha destacado la igualdad y la responsabilidad social del “día a día” que se viven en Querqus, desde el respeto a la diversidad y con un liderazgo cercano y participativo de la dirección y mandos implicados en construir el gran equipo con el que cuentan para su propósito: crecer en soluciones circulares de embalaje que aporten valor y competitividad. “Somos muy diferentes y en ello radica nuestra mayor riqueza” apuntó en la conversación que moderó el periodista económico Luis Humberto Menéndez.

“Lo fundamental es garantizar que las oportunidades de desarrollo, formación y promoción estén al alcance de todas nuestras personas, independientemente de su género, edad, origen o capacidades”, respondía la directora de Querqus ante la pregunta sobre cómo trabajan en un entorno industrial y con varios centros de trabajo en varias provincias españolas. “Cuando las personas sienten que trabajan en un entorno justo, donde se valora su contribución y se respetan sus diferencias, aumenta la cohesión del equipo y el compromiso”.

El II Ranking puso en valor el papel de las empresas aragonesas que están adoptando una visión estratégica de la igualdad, más allá del cumplimiento normativo o de la imagen corporativa. Estas empresas representan un modelo de liderazgo basado en datos, evidencias y resultados.

La presidenta de la Fundación Woman Forward, Mirian Izquierdo Barriuso, presentó los principales resultados del ranking y reflexionó sobre los desafíos que aún enfrentan las mujeres en el ámbito laboral. Señaló que, cuando se habla de que las mujeres deben romper los "techos de cristal", a menudo se pasa por alto un aspecto fundamental: no podrán hacerlo mientras persistan las barreras estructurales. El problema es que muchas veces estas barreras no son visibles, lo que hace más difícil enfrentarlas.

Izquierdo enumeró algunas de estas barreras invisibles como la falta de una comunicación fluida y transparente entre todos los equipos, la promoción del talento basada en criterios poco objetivos o transparentes, la ausencia de un compromiso real con la conciliación y la corresponsabilidad, el uso de un lenguaje no inclusivo, que puede hacer que las mujeres no se sientan interpeladas o incluso las trabas que enfrentan las mujeres que lideran equipos, que a menudo no están en igualdad de condiciones con sus homólogos masculinos.

Querqus Sustainable Packing S.L. es una pyme aragonesa dedicada a la fabricación, reciclaje y distribución de embalajes logísticos, principalmente palets de madera. Con una plantilla media de 75 personas y 6 centros operativos, su propósito es facilitar la reutilización y la economía circular de los envases industriales y comerciales sujetos a la exigente normativa medioambiental de residuos.