ZLC gradúa a 50 alumnos de 23 nacionalidades llamados a liderar la logística empresarial en próximos años

Zaragoza Logistics Center (ZLC) ha celebrado esta mañana su ceremonia anual de graduación, en la que se ha hecho entrega de los diplomas a los 50 estudiantes de máster del curso académico 2024-2025. Procedentes de 23 nacionalidades, los graduados pertenecen a la 24ª promoción del Máster en Dirección de Supply Chain (MDSC), la 21ª promoción del Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management (ZLOG) y la 8ª promoción de su versión blended (ZLOGb).

Durante el evento se ha rendido homenaje a la diversidad, excelencia y proyección internacional de los programas del centro, que ocupan las primeras posiciones en rankings internacionales y son una referencia mundial en formación en logística y gestión de la cadena de suministro.

"Queremos estar en el top 5 mundial"

En su intervención, el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial y presidente de la Fundación Zaragoza Logistics Center, Octavio López, ha recalcado “la decisiva aportación de ZLC a la formación en logística a lo largo de sus más de dos décadas de historia, más que necesaria en una comunidad autónoma cuya apuesta por este sector es absoluta y sostenida en el tiempo por los diferentes gobiernos autonómicos, lo que nos ha situado en una posición privilegiada para seguir creciendo y continuar por la senda del éxito”.

Una senda que, ha incidido López, transitará por un nuevo hito en el que ya está trabajando el Gobierno de Aragón a través de la Dirección General de Planificación Estratégica y Logística que lidera Raquel Campos, en alusión al congreso internacional de la logística que se celebrará en Zaragoza en 2027 en la Torre del Agua de la Expo, ya reconvertida en el Faro de la Logística. “Queremos estar en el top five de la logística mundial y este evento nos va a ayudar, como nos va a ayudar el estudio en profundidad que estamos culminando y que se va a plasmar en un Plan Estratégico de la Logística en Aragón para los próximos 15 años”, ha asegurado López.

Por su parte, la directora gerente de ZLC, Isabel Nuez, ha ofrecido su primer discurso de graduación desde que asumió el cargo y en él ha destacado la conexión entre la formación académica y los retos del mundo real: “Hoy celebramos no solo el final de una etapa, sino el comienzo de otra”, ha señalado, y se ha dirigido a los graduados recordándoles que “en estos meses, habéis desarrollado una forma de pensar analítica, colaborativa y estratégica, y eso os convierte en profesionales preparados para liderar un mundo logístico que necesita resiliencia, visión global y compromiso”. Nuez les ha conminado a “ser parte de una comunidad internacional que aborda problemas y situaciones de una manera no convencional, buscando soluciones innovadoras y nuevas perspectivas y estoy segura de que allá donde vayáis, dejaréis huella.”

El discurso de graduación ha corrido a cargo de Oliver Geuther, director senior y gerente de planta de Procter & Gamble (P&G), una de las mayores empresas de bienes de consumo del mundo, conocida por marcas como Ariel, Gillette o Dodot, y por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en la cadena de suministro. Con más de 30 años de experiencia en gestión operativa y liderazgo industrial, Oliver Geuther ha desarrollado su carrera internacional en distintos países de Europa y América Latina, dirigiendo equipos multiculturales y proyectos de mejora continua en entornos altamente exigentes.

Tras la entrega de diplomas por parte de las directoras de los másteres Sara Sánchez Monclús (MDSC) y Marta Romero (ZLOG y ZLOGb), se han concedido los premios a los mejores expedientes académicos y proyectos fin de máster.

La ceremonia ha contado también con las intervenciones de José Ramón Beltrán, Vicerrector de Planificación y Desarrollo Estratégico de la Universidad de Zaragoza, Rafael de Miguel, Director académico de ZLC, y Yossi Sheffi, Director del Center for Transportation and Logistics del MIT, quien ha subrayado el papel de ZLC en la red GLOBAL SCALE del MIT como impulsor de conocimiento global y formación de élite en supply chain.