Azcón cree que el Gobierno de España "da miedo" por ser "inimaginable" lo que pueda conocerse en el futuro

Con mucho optimismo. Así afronta el PP su congreso estatal. Y así lo transmiten en la gira previa que el presidente Alberto Núñez Feijóo está realizando para tratar de revalidar su proyecto. El líder de los populares aragoneses, Jorge Azcón, ha dado las gracias al presidente nacional por comenzar en Zaragoza su particular "campaña electoral", indicando que ha decidido recorrer cuatro comunidades autónomas para demostrar que para demostrar que para ganar es necesario demostrar "actitud", no solo confiar con el "viento a favor".

Para Azcón, la evolución de Aragón es algo que se puede trasladar a España. "El modelo del PP funciona", ha dicho. Y ha defendido que en la comunidad hay más vivienda que en los años precedentes, que se está caminando al pleno empleo y que se atraen inversiones por "miles de millones de euros".

Una situación, sumamente plácida en su opinión, que ha contrapuesto con la realidad de un PSOE liderado por el presidente Pedro Sánchez que según Azcón "da miedo" por ser "inimaginable" lo que pueda conocerse en el futuro. "Vivimos en una situación de escándalo en la que los escándalos a muchos no les parecen escándalos", ha lamentado cargando también contra la gestión de los ministerios. Por eso ha citado el apagón, el supuesto sabotaje ferroviario, la filtración de los mensajes del presidente Pedro Sánchez, el aforamiento de Extremadura y la "guerra sucia" contra la Guardia Civil a través de "sicarios y mercenarios". Un panorama que supuestamente les llevara a La Moncloa hasta el punto de que se ha permitido bromear diciendo que para recordar todos los escándalos de las últimas semanas hace falta "uno de los centros de datos" que se esperan en la comunidad.

Como Feijóo, el presidente Azcón ha llamado a la participación en la manifestación del próximo día 8 en Madrid. "Hace falta que acuda todo el mundo que se indigna y quiere gritar mafia o democracia", ha incidido.

El presidente del Ejecutivo autonómico ha hablado también del retorno de los murales de Sijena. "Los bienes tienen un valor simbólico impresionante", ha dicho. Ante la resolución del caso tras años de idas y venidas judiciales, ha citado que gracias a Luisa Fernanda Rudi se ha logrado una sentencia que devuelve a su lugar de origen "uno de los conjuntos patrimoniales más importantes de Europa". A la líder socialista en Aragón y ministra Pilar Alegría le ha reclamado que diga "algo" pues han pasado tres días sin celebrar la noticia. "Tiene que pedirle permiso a Puigdemont, a ERC y a Cataluña", ha considerado en su condición de portavoz de Sánchez. "Cuando tiene que reclamar para Aragón que se cumpla la sentencia no se da prisa", ha señalado.

No ha sido la única mención a la situación del PSOE aragonés. En este sentido, ha afirmado que el expresidente Javier Lambán "no se merece que Sánchez lo llame petardo", ha dicho. Un defensa que ha contextualizado en su adversidad política, y ha lamentado que no hayan salido en su defensa los actuales diputados del PSOE en las Cortes de Aragón.

De cara al congreso de los populares en julio, con el lema Valores, Azcón ha considerado que servirá para impulsar una candidatura de Feijóo con la que llegarán al próximo Gobierno de España.

Por su parte, a alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha celebrado que la capital aragonesa sea el lugar elegido para la ruta de Feijóo de cara al congreso. La regidora, como encargada de la ponencia política de junio, ha destacado que desde Aragón se trabajará para "cambiar de etapa". Ha calificado la gestión de Sánchez como un momento de "mentiras y corrupción". En una dura intervención, citando de pasada "los placeres personales" de los socialistas a los que se hace referencia en las polémicas recientes, ha hablado de "emergencia nacional" y ha puesto como ejemplo el cambio que en su opinión ha logrado en una Zaragoza "devastada y arruinada" tras los gobiernos de izquierda.