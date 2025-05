Figueruelas, ante la llegada de los trabajadores chinos: "Que vengan y traigan cosas buenas"

La futura gigafactoría de baterías en Figueruelas ha despertado expectación entre los vecinos, especialmente tras conocerse la llegada de cerca de 2.000 trabajadores chinos para su construcción y puesta en marcha. Mientras algunos residentes ven la iniciativa como una oportunidad para la zona, otros muestran escepticismo, sorpresa o desconocimiento sobre el impacto real de esta inversión milmillonaria.

Domingo, un jubilado de la Opel, en el bar Pabellón, centro neurálgico de la vida social del municipio. | RUBÉN RUIZ

La conexión entre el proyecto y la llegada de mano de obra extranjera procedente de China no genera especial inquietud o desconfianza, según los testimonios recabados. «Como los que van a hacer la inversión son chinos, pues vienen con su gente para montar la fábrica, que son los que controlan del tema de baterías», comenta otro residente a las puertas del bar-restaurante Pabellón, epicentro social de esta localidad que ronda los 1.300 habitantes al ser el único negocio de hostelería de su casco urbano.

Bego, que lleva nueve años viviendo en Figueruelas, representa la visión más optimista. «Que vengan y traigan cosas buenas para el pueblo… Hay que verlo como algo positivo», señala acompañada de su hijo Saúl, de 18 años, un posible candidato a trabajar en esta nueva industria al estudiar un grado medio de mecánica. «Se intentará», responde sonriente. «Aquí se vive mejor que en la ciudad. El ayuntamiento nos ayuda en muchas cosas», subrayan ambos.

Bego y su hijo Sául, vecinos de Figueruelas. / Rubén Ruiz

Gregorio, un extrabajador de la industria local con 45 años de experiencia, recalca la importancia de la inversión. «A mí me parece estupendo. Que trabajen y les paguen como aquí», defiende sonriente en plena partida de guiñote con su cuadrilla. «¿Cuántos pueblos querrían una inversión como esta? Tenemos que estar orgullosos», añade otro de los parroquianos.

Unos y otros reconocen que la noticia del desplazamiento masivo de trabajadores chinos a la zona ha sido esta semana la comidilla de las conversaciones de los vecinos de este pueblo, acostumbrado a vivir al calor de la fábrica de coches de Stellantis, a la que aquí se sigue llamando «la Opel» o «la GM». «Lo importante es que vienen dar trabajo y riqueza», comenta una de las camareras del bar mientras sirve un suculento menú del día por solo 12,5 euros.

En las calles del pueblo, las opiniones son dispares. Un vecino, que prefiere no dar su nombre, expresa su sorpresa. «Cuando lo leí no me lo creía. Nunca hemos visto por aquí chinos trabajando como operarios o en construcción. Veremos qué pasa», señala escéptico.

Una de las grandes incógnitas es dónde se alojarán los trabajadores. Lidia, una vecina del pueblo «de toda la vida», admite no haber oído mucho al respecto, pero confía en que se genere empleo local. El tiempo dirá si el proyecto cumple las expectativas, pero por ahora, la mayoría prefiere mirar hacia adelante con optimismo.