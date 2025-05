IU pide desde Zaragoza "frenar el auge belicista"

Izquierda Unida ha vuelto a manifestar su compromiso con la calle y en contra del negocio de la guerra con el acto celebrado este sábado en Zaragoza bajo el lema 'Militarismo, reacción y aranceles', una jornada para hacer frente al auge del belicismo, el autoritarismo y el saqueo económico que representa el negocio de la guerra. El evento ha reunido a referentes de la izquierda como Ruth Ferrero, Carlos Sánchez Mato y Álvaro Sanz, y se enmarca dentro de la estrategia de Izquierda Unida de construir un "frente amplio por la paz, la justicia social y los derechos de la mayoría social".

En un contexto marcado por el aumento del gasto militar y el rearme de la UE, desde Izquierda Unida defienden que "no hay posibilidad de cambio sin el empuje de la calle". "No se puede blanquear el negocio de la guerra mientras miles de personas mueren, migran forzadamente o viven bajo el miedo de los bombardeos. Esto no va de defensa: va de beneficios para unos pocos a costa de la vida de muchas", denuncian.

El acto ha puesto sobre la mesa cómo el militarismo va de la mano de los "recortes en derechos, el autoritarismo y el saqueo de los recursos públicos", mientras se criminaliza la protesta y se normalizan los discursos reaccionarios. Frente a ello, Izquierda Unida plantea una "respuesta colectiva, feminista, internacionalista y de clase".

Ruth Ferrero, doctora en Política Internacional y colaboradora en RTVE, ha abordado el contexto internacional "con esta deriva más militarista del proyecto europeo que quiere construirse en torno precisamente a la Europa de la defensa, abandonando otro tipo de principios y valores que son los que habían dicho que se iban a defender, los valores de derechos fundamentales y derechos humanos", ha manifestado.

Los participantes en la jornada antimilitarista de IU. / IU ARAGÓN

Carlos Sánchez Mato, economista y exconcejal del Ayuntamiento de Madrid por Ahora Madrid, ha destacado que "son necesarias estas actividades para denunciar quienes están instalando la gran mentira de que la seguridad de nuestras sociedades, las europeas en concreto, las del Estado español y por descontado las de Aragón en el momento actual, pues dependen de esa espiral belicista".

"Más armas no son más seguridades para los pueblos. Más seguridad es el adoptar medidas y políticas públicas que mejoren el acceso a la vivienda, eso sí que garantiza la seguridad, mejoras de los salarios, las actuaciones y mejoras de los servicios públicos, eso es lo que va a ser laminado por la espiral belicista", ha añadido, al tiempo que ha reprochado que el incremento en Defensa será "a costa de las pensiones públicas, de la sanidad pública, de la educación pública, de la atención de nuestros mayores y de las políticas de vivienda". "No hay otro camino que oponerse a esa deriva", ha defendido.

Álvaro Sanz, coordinador de Izquierda Unida Aragón, ha manifestado que "en Aragón es fundamental hablar de paz y superar la lógica belicista que tenemos con un presidente que está encontrando en la industria armamentística y en su desarrollo en nuestra tierra una oportunidad, que dice él, para hacer negocio. Nos parece inmoral, porque ayer mismo la ciudadanía de Zaragoza salió a la calle para criminalizar y para señalar al estado genocida de Israel y a Netanyahu y exigirle a su Gobierno autonómico que se posicione en favor de ese pueblo que está siendo masacrado". "El señor Azcón, frente a lo que pide la sociedad aragonesa, sigue con su desarrollo de su hub militar de su industria de la guerra. Queremos saber cuánto nos cuesta la guerra y en detrimento de qué va a ser", ha pedido.