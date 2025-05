Roberto Bermúdez de Castro: "Lo lógico es agotar la legislatura aunque no haya presupuestos"

¿Qué ha fallado para que no haya presupuestos en 2025?

Fallar no ha fallado nada. Pero cuando empiezas una negociación, hay dos campos de juego que se tienen que juntar. Más vale prorrogar unos buenos presupuestos que pactar unos malos presupuestos.

En Baleares sí que hay pacto PP-Vox. ¿Esto puede empujarles a retomar la negociación?

No. En el 2025 no va a haber presupuestos. La semana que viene vamos a firmar la orden de elaboración de 2026. Y es cuestión de plazos: el trámite parlamentario en Aragón son dos meses, y no tenemos ni aprobado el techo de gasto. Si hoy lo aprobásemos, los presupuestos saldrían a final de agosto.

¿Cuál es el esfuerzo real que ha hecho el Gobierno por acercar a Vox y viceversa?

Hablo por mi parte. En 2024 creo que hicimos un buen acuerdo para todos los aragoneses. Y aquí entramos en otro tipo de debates más ideológicos que tenían menos repercusiones presupuestarias y era más difícil llegar a un acuerdo.

¿Hubo algún momento en el que estuvo cerca el acuerdo?

Sí. Hubo momentos en los que estaba prácticamente cerrado.

¿Y qué les distanció entonces?

Lo debería preguntar a Vox.

¿Era legal lo que planteaba Vox?

Era más relato que medidas. Nuestros impuestos medioambientales no tienen que ver con el Pacto Verde. Si hay grandes empresas eólicas y fotovoltaicas que impactan en el medio ambiente, algo tendrán que repercutir.

¿Le pidieron impedir la llegada de migrantes a Aragón?

El Gobierno está en contra del reparto de migrantes a la carta de Cataluña. Y, los que tenemos aquí, tenemos la obligación legal de atenderlos, cuidarlos y educarlos, vengan de donde vengan.

¿Se toma como un fracaso no haber sacado los presupuestos?

Lo lógico es que un Gobierno tenga presupuestos. Pero ha sido imposible. Más vale tener un buen presupuesto aprobado en 2024, que un mal presupuesto.

Respecto a 2026, ¿confía en que las cosas sean distintas pese a depender de los mismos socios?

Vamos a iniciar la orden de preparación del presupuesto. Primero tendremos que saber los ingresos del Estado y las reglas de gasto. Y a partir de ahí sabremos qué posibilidades tiene Aragón de rebajas de impuestos y otras políticas. Entonces, habrá que sentarse a hablar.

Dependiendo de nuevo de Vox, ¿confía en conseguirlo?

Si la voluntad de diálogo es la de 2024, no creo que haya problema.

¿Se plantea hablar con el PSOE?

Creo que con el PSOE actual, tras el cambio de líder, será difícil.

Si no consiguen aprobar el presupuesto de 2026, ¿estará en el horizonte un adelanto electoral?

Le corresponde en exclusiva al presidente. Como ha dicho él, las legislaturas son de cuatro años.

Feijóo dice que si él no tuviera presupuestos, convocaría.

En el Estado, ni con el nuevo Gobierno salido de las urnas en 2023 hubo nuevo presupuesto. En Aragón nunca antes ha habido un adelanto electoral, y además solo es legal desde la aprobación del último Estatuto. Yo creo que lo lógico es agotar la legislatura. La situación económica es muy buena y hay que intentar que no haya ningún elemento que lo distorsione.

Empezó una ronda de contactos para renovar el acuerdo sobre la financiación autonómica, pero no lo logró. ¿Lo volverá a intentar?

Fue una pena que el acuerdo, que estaba cerrado al 99,9%, por un motivo u otro no se pudo completar. Todo el mundo cedía, el primero el PP. En ese gran acuerdo no se nombraba ni a Cataluña, solo que no hubiera ninguna comunidad por encima de otra. Al final no lo cerramos, pero sigue en vigor el de las Cortes. Yo creo que ahora hay un problema muy gordo en Aragón: la dualidad de Pilar Alegría como portavoz de Sánchez y líder del PSOE en Aragón. Los pactos con Junts, con Esquerra… Le provocan una dificultad para defender los intereses de Aragón.

El consejero autonómico, en momentos previos a la entrevista. / JAIME GALINDO

¿Cree que otros compañeros de partido como Moreno Bonilla o Mazón pueden apoyar a Aragón en su demanda por la despoblación?

Es que esto no es así: aquí cada comunidad defiende lo suyo. No aspiro a que Andalucía o Baleares defiendan mis criterios, ni ellos que yo defienda los suyos. Pero con la cesta común del dinero, tenemos que encontrar un acuerdo. Lo normal es sentarse, que haya un apartado común para todos, y luego se tengan en cuenta las singularidades. Y que las comunidades que tienen más facilidad para prestar servicios, sean más solidarias. Los medios nacionales dicen que Aragón está mejor financiada que la media. Pero me gustaría que vinieran a Fago o a Mosqueruela a ver cuánto cuesta prestar los servicios públicos.

¿Repetirán el pacto con las comunidades despobladas?

Esta semana, en la reunión sobre la población ajustada se ha visto que hay seis comunidades que defienden explícitamente la despoblación y hasta 8 que no están en contra. A día de hoy ese pacto sigue vigente.

¿Y qué defiende Génova?

Génova defiende que España es un mosaico de comunidades. No defiende ni a Madrid ni a Cataluña, sino la singularidad de cada territorio dentro de España. Lo que no defiende Génova es que haya una comunidad que tenga una financiación a la carta, que es Cataluña.

¿Qué cantidad sería necesaria para Aragón?

Cuando Montero era consejera de Hacienda decía que faltaban 14.000 millones de euros en el sistema. Yo creo que hacen faltan entre 10.000 y 12.000. Para Aragón, lo dice la Cámara de Cuentas: 500 millones al año.

Quieren que la condonación de la deuda se debata dentro de la reforma de la financiación. ¿Qué pide Aragón para aceptar la quita?

La condonación es un parche; una ocurrencia para que Illa fuera presidente de la Generalitat. Nos enteramos de las condiciones por Junqueras, por lo tanto, no es un acuerdo en beneficio de todos. Lo lógico es que las comunidades abandonen el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y se financien en el mercado. Pero se tienen que tomar decisiones para todas del régimen común. No puede ser que a una comunidad le apañen el 20% y a ti te toque ser el que menos recibe por PIB, por población, por territorio, por deuda…

Pero sería positivo para Aragón librarse de una parte de deuda.

Sería positivo no pagar intereses y que destinarlos a gasto social.

¿Si el Gobierno central no se abre a que los intereses se puedan destinar a gasto social la_DGA no aceptará ninguna condonación?

No aceptará ninguna condonación de la deuda si no se hace dentro del sistema de financiación.

¿Renunciaría entonces a quitarse 2.000 millones de deuda?

La deuda hoy por hoy no nos supone ninguna pérdida porque se refinancia año a año. El problema es el gasto financiero. Pero nos falta información concreta. Si en el nuevo sistema de financiación hay que condonar deuda, condonaremos. Pero dentro del sistema de financiación. Y para todos igual.

¿Cómo va la recaudación de impuestos en 2025? 2024 cerró en cifras récord.

Transmisiones Patrimoniales y la compraventa de pisos va muy bien. Hasta abril, superan a 2024.

¿Cómo afecta la prórroga del presupuesto a las rebajas fiscales?

Nada más llegar al Gobierno, deflactamos el IRPF a las rentas de menos de 50.000 euros y luego nos comprometimos a rebajar Sucesiones. Pero sin presupuesto, estas bajadas no se podrán dar. Si hubiera presupuestos, habría rebaja en Transmisiones, Sucesiones, y deducciones fiscales

¿Qué efecto ha tenido la rebaja de 2024 en la recaudación?

Poco, porque la cosa va tan bien que en Patrimonio pensábamos perder 20 millones y solo vamos a perder 9. Hemos conseguido que patrimonios que se fueron, vuelvan y paguen aquí.

¿Se plantea ir a más en los impuestos a las renovables?

Es un impuesto nuevo y hay que ver la evolución anual, que tiene una previsión de 20 millones en eólica y 8 en fotovoltaica. Mientras, no vamos a insistir en él.

¿Está afectando al desarrollo de proyectos de renovables?

En la eólica hay un problema porque en el día hay muchas horas con precios de venta de la luz negativos, y hay que ver el impacto a futuro. Si no te dejan almacenar esa luz que produces de día para venderla de noche, hay un problema.

Esta semana hemos conocido la llegada de 2.000 trabajadores chinos a la gigafactoría, y también que en el reparto de menores a Aragón le tocaría incrementar unas 200 plazas. Usted dijo que se van a reforzar los servicios públicos donde lleguen los trabajadores de la gigafactoría, ¿es distinto el esfuerzo que se tendría que hacer para dar cabida a esas 200 plazas más de menores migrantes?

No tiene absolutamente nada que ver. Los trabajadores chinos que vienen lo hacen en situación regular, con contratos de trabajo y te van a instalar una gran gigafactoría. Una cosa es quien viene irregularmente a España, que tenemos que formarlos, cuidarlos; y otra cosa son trabajadores que vienen directamente a trabajar. En los ilegales tenemos dos ámbitos: los menores de edad y los mayores. Los menores son responsabilidad absoluta del Gobierno de Aragón para cuidarlos, atenderlos y educarlos, como estamos haciendo. Tenemos obligación legal y lo cumplimos. Estamos en contra de los que nos quieren meter aquí de manera irregular sin contar con nosotros y sin darnos ninguna ayuda económica. Ni estamos de acuerdo con cómo se hace el reparto. Hay gente que viene a trabajar de manera legal. Luego están los irregulares, y los chavales jóvenes que son nuestra obligación.

Ustedes reclaman fondos del Gobierno central para ampliar esa atención a los menores migrantes.

Son cosas diferentes. Nosotros tenemos obligación de prestar asistencia sanitaria por ley. Si te vienen 200 personas a trabajar a Sallent de Gállego desde Mallorca, tienes que reforzar el centro de salud. Y atendemos a todo el mundo. El año pasado a Sabiñánigo vinieron un número indeterminado de irregulares, mayores de edad, mandados por el Gobierno sin avisar al de Aragón, que debían gestionar empresas privadas. Lógicamente, nosotros tenemos obligación de atenderlos –como se hizo- a pesar de que los contratos del Gobierno de España decían que los atendieran las empresas privadas. La diferencia es que los trabajadores chinos que vienen no necesitan un educador social en casa, ni una asistencia 24 horas.

Me refería a la petición de fondos.

¿Vamos a estar en contra de que venga un belga a trabajar y a pagar impuestos en Aragón? Me da igual de dónde vengan. Decimos que los menores que vienen no acompañados, que vengan, como se ha hecho siempre, con ayuda del Estado.

¿Cómo cree que se está portando la propiedad del Real Zaragoza con sus compromisos de pago con la Nueva Romareda?

Tenemos acuerdos del consejo de administración del Real Zaragoza donde se comprometen a aportar la cantidad. El año pasado no pudieron y hubo un nuevo pacto. Ellos aseguran que cumplirán.

¿Está satisfecho con la respuesta del club hasta ahora?

A día de hoy las administraciones tenemos un 46% cada uno y se está haciendo un esfuerzo importante para que la ciudad tenga un campo de última generación. Y que el Real Zaragoza tenga un lugar donde disputar dignamente sus partidos. Las administraciones más no pueden hacer. Me sorprendería mucho que, al final de esta historia, el Real Zaragoza no haya aportado sus compromisos. En 2023 cumplieron, en 2024 dijeron que no podían, y en 2025 hay un compromiso de aportación de 10 millones y estoy convencido de que lo harán.

Sobre las licitaciones pendientes, queda el nombre del estadio…

Quedan por licitar los asientos, el césped y la tecnología. Y hay que hacer una consulta al mercado a ver quién está interesado en poner nombre al campo. En el portátil hay dos cosas claras: la estructura de fuera y el naming depende de la sociedad. Y en la parte interior, los días de partido y derechos televisivos serán para el Zaragoza. La sociedad va a intentar maximizar el nombre del estadio. Como no hay un nombre histórico como La Romareda, será el nombre del nuevo estadio.

¿Lo que está claro es que el mini estadio se queda?

Zaragoza necesita un estadio de 5.000 o 6.000 personas donde pueda haber eventos y los equipos en categorías inferiores puedan competir. Extraña que Zaragoza no tenga eso.