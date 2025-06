El adelanto electoral en Aragón: cuestión de cuentas, cuestión de tiempo

Dos de los máximos dirigentes de Aragón han coincidido esta semana en que la comunidad autónoma no se encamina hacia un adelanto electoral. El presidente aragonés, el líder del PP Jorge Azcón, rechazó, ante una pregunta de Chunta Aragonesista en el pleno de las Corte, que el adelanto electoral esté «sobre la mesa». Anticipar la convocatoria con las urnas es una prerrogativa que el Estatuto de Autonomía reserva para el presidente y, por ahora, no entra en sus planes.

Pero Jorge Azcón, líder bregado en política desde hace más de dos décadas, sabe que tan importante es el qué como el cuándo. Y el timing, ese aliado de los políticos para decidir cuándo hablar de un tema y no de otro, no es ahora. Pero en el entorno parlamentario y del partido nadie pone la mano en el fuego por que las cosas no cambien este otoño. Todo es cuestión de cuentas. Todo es cuestión de tiempo.

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, que forma parte del tridente de consejeros más cercano al presidente, junto a la vicepresidenta Mar Vaquero y al de Fomento, Octavio López, dijo en una entrevista con EL PERIÓDICO publicada ayer que es preferible prorrogar un buen presupuesto que aprobar uno malo. Y que "lo lógico" es agotar la legislatura, que dura cuatro años.

Hasta hoy, el PP ha consumido dos años de mandato en Aragón después de ocho a la sombra de la oposición. Apenas han empezado a desplegar su proyecto político, con la vista puesta en las rebajas fiscales, el sector de la vivienda y subidos a la ola –the wave– de los gigantes tecnológicos, buscando posicionar a la comunidad como un nuevo polo estratégico en la materia y aprovechándose de la llegada de inversiones milmillonarias. El crecimiento económico y la bajada del paro mejoran los datos de la media nacional. Y sienten que les queda mucho por hacer.

Pero para hacer, el proyecto principal es el de presupuestos. El segundo año de la legislatura, después de que el matrimonio con Vox se rompiera al año de empezar, ha sido en blanco. Después de meses de idas y venidas, Bermúdez de Castro lanzará esta próxima semana la elaboración del presupuesto de 2026 con la intención de, esta vez sí, aprobarlo con Vox.

Pero la aprobación pende de un hilo. Depende de los designios de la extrema derecha en Madrid, y de que las exigencias ideológicas que intenten calzar en los presupuestos autonómicos no sean tan extremas que impidan el acuerdo. De nada le sirve al PP ese intento de Gobierno de amplia base, sumando al PAR y a Teruel Existe para descafeinar a Vox, si los siete votos de los de Nolasco no se añaden a la cuenta.

Después del verano, hacia el mes de octubre, Bermúdez de Castro dará la orden del cierre del presupuesto y, si se siguen los ritmos habituales, poco después se debería presentar el techo de gasto que marcará las cuentas de 2026. Para entonces, el PP y Vox habrán tenido que sentarse –o llamarse– para negociar las cuentas autonómicas. Si las cosas discurren como este año, pronto se verá si hay acuerdo o falta de voluntad de que lo haya.

Y ahí ya el presidente de Aragón estará en otro momento. El timing no será el mismo que a 30 de mayo. Después del verano, el PP habrá reelegido a su presidente Alberto Núñez Feijóo, en un contexto de confrontación permanente y con un Gobierno de España asediado por los escándalos y la inestabilidad parlamentaria. Aragón será una de las pocas comunidades del PP que no haya pactado sus cuentas con Vox, mientras en Castilla y León y en Andalucía sí está sobre la mesa la cita con las urnas. El propio Azcón aseguró en el hemiciclo aragonés que, según sus cuentas, seguiría en el Pignatelli después de unas elecciones, y que no las convocaba porque quería una táctica «cortoplacista».

Pero quizá entre tanto podría liberarse de la carga de Vox, pillar todavía con el traje de ministra portavoz a la líder del PSOE en_Aragón y a la izquierda pensando en si unirse o seguir como siempre. Un segundo ejercicio sin cuentas le enfrentaría todavía más a mirarse en el mismo espejo que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, reprocha a Pedro Sánchez. Pero la cita con las urnas, como reconocen en el Parlamento autonómico, es "tirar los dados al aire". El adelanto electoral en Aragón, además de la prerrogativa del presidente, es una cuestión de cuentas, y una cuestión de tiempo.