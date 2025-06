Alta participación en la primera jornada de huelga en el tranvía de Zaragoza

El tranvía de Zaragoza estrenaba en la medianoche del sábado su horario ampliado hasta las 02.30 horas, una ampliación del servicio pactada entre el PP y Vox. Sin embargo, los primeros viajes se han visto afectados de lleno por la alta participación que ha tenido la primera jornada de huelga entre los trabajadores, provocando "alteraciones importantes en el servicio", que obligaron a reorganizar funciones en tiempo real y afectaron al desarrollo de los descansos previstos. "Estos hechos reflejan la desorganización estructural y la falta de medios humanos para sostener adecuadamente el servicio", denunciaron desde el comité de empresa. Los paros parciales se mantendrán los próximos fines de semana mientras dura la negociación con la concesionaria del III Convenio Colectivo.

El comité de empresa ha indicado este domingo que el notable seguimiento de la protesta es el reflejo "del profundo malestar existente en la plantilla" y de la determinación creciente por revertir "la situación insostenible que se vive desde hace años". Defienden que el conflicto laboral "no es anecdótico ni marginal" y avanzan que la movilización en el tranvía "continuará creciendo en próximas convocatorias si la empresa sigue negándose a plantear soluciones reales".

Los trabajadores denuncian "turnos maratonianos" de hasta nueve horas durante siete días seguidos, falta de descanso real, jornadas partidas con "turnos centrales sin tiempo para comer" o "servicios imposibles que impiden conciliar la vida familiar".

Del mismo modo, señalan que el tranvía cuenta con más usuarios cada día, pero con la misma plantilla. Además, el absentismo "se ha disparado" y la accidentabilidad ha aumentado sin que la empresa actúe y que el proyecto de explotación no se cumple, añaden.

La plantilla, de cara a las molestias que puedan provocar los paros entre los usuarios, reitera que la huelga no responde a demandas salariales, "sino a una lucha legítima por mejorar las condiciones laborales" y por un modelo organizativo sostenible. "Si las conductoras y conductores van al límite, si no pueden descansar, si no tienen condiciones justas, el servicio se resiente, la seguridad se compromete y la ciudad pierde", aseguran.