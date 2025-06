Fernando Beltrán: "Si llegasen 2.000 migrantes en vez de trabajadores chinos, sería un tambaleo tremendo en la DGA"

¿Qué opina del enfrentamiento entre el Gobierno de Aragón y el de España por el reparto de menores migrantes?

El Gobierno de Aragón dice que es un reparto injusto, e incluso lo han llegado a tildar de xenófobo, pero no explican dónde está la injusticia y la xenofobia en la propuesta de reparto. Tenemos un número elevadísimo de menores en los recursos de Canarias que, por solidaridad interterritorial, tiene que ser repartido en el resto de España. El ministerio propone un criterio objetivo: población española, población de menores migrantes que tendrían que ser trasladados a la península, y un reparto proporcional. Y, por otro lado, lo analizan con otro criterio que contempla el número de menores que ya atienden las comunidades. Es todo absolutamente objetivo. Cataluña y Madrid son las comunidades que más menores no acompañados asisten. Y se pone el foco en Cataluña, pero es que allí tienen 2.200 niños. Lo que hace el ministerio es pedirle los datos de los recursos que tiene. Aragón es la única que se ha negado a darlos y no entendemos por qué. Si ni siquiera nos abrimos al diálogo con las cartas boca arriba, va a ser muy difícil desatascarlo. La vía alternativa es judicializarlo y el mundo judicial lleva sus tiempos. Mientras, veíamos prácticamente en directo cómo se ahogaban varias personas llegando a la isla de El_Hierro. En cualquier conflicto entre el Gobierno de España y el de Aragón, el interés general viene torpedeado por un interés político.

El Constitucional ha admitido a trámite el recurso de Aragón y otros gobiernos. ¿Implica que el recurso aragonés tiene un fondo de razón?

El Gobierno de España siempre respeta el funcionamiento del poder judicial. Hay que dejar transcurrir el tiempo y ver si la admisión a trámite finaliza a favor de los postulados del Gobierno de España o de Aragón. Respetaremos lo que digan. Pero se pone de manifiesto que no hay voluntad de acuerdo desde Aragón.

La DGA pide fondos para hacer frente a la atención de los menores. ¿Por ahí se podría desatascar?

En todas las cuestiones en las que el Gobierno de Aragón no tiene una política definida, siempre acaba pidiendo más fondos. Es muy difícil ya separar dónde realmente hay una necesidad o dónde se trata de una política estructurada previamente. La DGA está trabajando en otro tipo de actuaciones, como la remodelación de la Torre del Agua, la nueva Romareda, hay una rebaja de impuestos sobre la mesa... La posibilidad de garantizar más fondos o de priorizar actuaciones forma parte de las políticas propias del Gobierno de Aragón. Priorizando necesidades e intereses se podría duplicar el número de plazas de menores no acompañados en Aragón. Estamos hablando de pasar de 190 atendidos ahora a esos 430, que es la cifra planteada por el ministerio, sin conocer los datos oficiales porque el Gobierno autonómico no los da. Entiendo que sí se puede hacer, si se quiere. Pero falta voluntad política.

Usted cree que con los fondos actuales, la DGA tendría que asumirlo. Pero, ¿ve posible que el Gobierno central ponga más fondos?

El Gobierno de España tiene que velar por que en todas las comunidades se actúe con ecuanimidad. Y han puesto fondos para las comunidades que tengan saturados sus recursos. El ministro Torres está abierto a escuchar propuestas. Por otro lado, el Gobierno de Aragón reclama las entregas a cuenta porque no están regularizadas este año porque iban en un decreto que se cargó el PP en el Congreso. No puedes reclamar fondos por un lado y tumbar la convalidación del decreto sabiendo que te llevas por delante un conjunto de medidas beneficiosas para todas las comunidades. Esa demanda tendría que hacerla el Gobierno de Aragón al grupo parlamentario del PP en el Congreso.

Entrevista al Delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. / JAIME GALINDO

¿Cree que la condonación de la deuda en los términos actuales es justa para Aragón?

Sí. Yo aceptaría esa condonación sin más debate. Son más de 2.100 millones y supone tener mejores condiciones de financiación en los mercados. Creo que es beneficioso para las cuentas públicas de Aragón. El debate es que siempre hay que meter a Cataluña por el medio.

Este pacto empezó en Cataluña.

Sí, y no me parece mal. Lo de los menores lo detona Canarias. El debate del modelo energético, Aragón. La financiación de las comunidades autónomas arranca desde Cataluña, pero la visión es global. Nadie me ha llegado a explicar por qué beneficia más a Cataluña que al resto.

¿Cree que las comunidades del PP acabarán aceptando la quita?

Tanto si digo sí, como si digo no, me puedo equivocar. Yo tengo claro que yo la aceptaría.

¿Cree que el Gobierno de España incluirá los criterios de despoblación y envejecimiento en la financiación autonómica?

Estoy convencido. El debate es más amplio que Aragón, tenemos las dos Castillas, Galicia, Extremadura... Y, evidentemente, el modelo vigente pide a gritos una renovación. Se pidió a todas las comunidades que plantearan sus propuestas y el trabajo es equilibrarlas todas. La despoblación no puede coger un 70% de peso frente a la saturación de población de otras zonas. Todas las comunidades tienen que tener mejoras.

¿Hay novedades sobre la ley de Energía de Aragón, recurrida y pendiente del acuerdo de ambos ejecutivos para salir adelante?

No sé si hay avances. Aragón es un productor de renovables y, en España y Portugal, somos una unidad energética. Las interconexiones con Francia y Marruecos nos pueden ayudar, pero la generación de energía se inyecta en la red y no se puede trazar que el kilovatio que se genera en La Muela se consuma en Plaza. La soberanía energética no va tanto de comunidades autónomas sino del territorio nacional. Entiendo que sí que nos podemos arreglar.

España y Aragón sí que colaboran en el ‘hub’ de Defensa. ¿Convierte eso a la comunidad en un objetivo militar?

Aragón ya tiene dependencias militares y, que haya industria armamentística, ni quita ni pone riesgo para las personas. La industria de Defensa es mucho más que la fabricación de armas. Tiene que ver con la tecnología, redes de comunicación, computación y realidad aumentada. Y todo ello nos sirve para muchas otras aplicaciones civiles. En el campo de San Gregorio se van a aplicar tecnologías para ensayar el paradigma del soldado conectado. Eso es tecnología que luego puede servir en la vida civil.

Desde el Gobierno de España se pide un alto el fuego a Israel, también en Ucrania, y sin embargo se apuesta por el rearme.

La industria es de Defensa, no de guerra. Lo que España, la OTAN y la UE pensamos es que la posibilidad de sufrir una invasión no es cero. Esto lo tenemos a 3.000 kilómetros de aquí, que no es mucho. Lo que no cabe en este momento es la pasividad: la Defensa es, a nivel de país, lo que la Policía y la Guardia Civil representa a nivel ciudadano. Y ahí nadie duda de que tiene que haber unos guardias civiles y policías con los mejores vehículos y elementos de defensa. A nivel de la nación, quien hace esa política son los ejércitos. Para asegurar la paz hay que saber defenderse.

En el medio rural preocupan la inseguridad y los robos. ¿Qué plan tiene para atajar esta situación? ¿Puede traer más efectivos?

A nivel nacional, la Policía y Guardia Civil tienen un aumento constante de plazas. En Aragón, han subido el 5% o 6% cada año. Pero pensar que en un momento dado diremos que ya hemos llegado al nivel óptimo de recursos es utópico. La delincuencia cero no existe. Las bandas que hay en el medio rural suelen itinerantes: cuando se refuerzan Valdejalón o las comarcas de Teruel, entran por Lérida. No podemos decir que se solucionaría con 100 guardias civiles más. Tenemos que reaccionar en tiempo real.

¿Pero cree que ahora hay medios suficientes?

Cualquier persona del Ministerio del Interior dirá que los medios nunca serán suficientes, igual que nunca hay suficientes médicos ni profesores. Ojalá la función pública diera para más. Pero, con los medios que tenemos y con el crecimiento de plazas, tenemos una tasa de criminalidad muy contenida. Y aún me gusta más la tasa de esclarecimiento: somos la comunidad autónoma con la tasa de esclarecimiento de delitos más alta de España, casi 10 puntos por encima de la media.

El Delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en su despacho. / JAIME GALINDO

Usted anunció en noviembre que Zaragoza se incorporaría al sistema Viogén. ¿Tiene novedades?

El sistema Viogén es de altísima importancia tanto para la Delegación del Gobierno como para el Ayuntamiento de Zaragoza. Tuve una reunión con la alcaldesa con total colaboración, donde yo expuse los recursos que destinan las ciudades de tamaño equivalente y más pequeñas. La alcaldesa fue receptiva pero, sobre la propuesta inicial, la Secretaría de Estado dijo que nos quedábamos muy por debajo de la media nacional al acompañamiento de la Policía Local dentro de Viogén. Recientemente he recibido de la alcaldesa un documento que ha convergido a los intereses de un protocolo estándar que es el que firman todas las grandes ciudades. Queda algún detalle, pero cada vez lo veo más cerca.

También colaboran con la DGA en la llegada de casi 2.000 trabajadores chinos para la gigafactoría. La DGA dice que van a reforzar los servicios públicos donde se instalen, ¿cómo están colaborando?

Hemos puesto en contacto a Stellantis-CATL con la Unidad de grandes empresas y proyectos estratégicos. Ellos se ocupan de toda gestión para que esos trabajadores tengan su permiso de trabajo y residencia en_España. Todo lo que es vivienda, el régimen laboral, sanidad, educación, ya no son nuestras competencias. Nuestra intervención ha sido facilitar ese contacto. Pero me llama la atención que cuando se anuncia la posible llegada de varios miles de personas en el entorno de Figueruelas, la reacción de disponer de medios sanitarios reforzados ha sido inmediata. Si hubiera sido un centro de 2.000 migrantes, hubiera sido un tambaleo tremendo en el Gobierno de Aragón. Veo asimetrías en cuanto a las políticas.

Pilar Alegría lidera ahora el PSOE. ¿Cree que el partido está cosido?

La entrada de Alegría ha supuesto un revulsivo para la organización con caras nuevas, ganas de trabajar y aportar. Se han reforzado las políticas de comunicación del partido y se ha hecho un rearme del partido. Veo mucha ilusión.

¿Se ve liderando alguna lista electoral, como en Zaragoza?

Está muy lejos la elaboración de listas. Ahora cada uno tenemos nuestro ámbito de trabajo.

Quedan dos años, salvo que haya adelanto electoral en España o en Aragón. ¿Lo descarta?

No lo veo de inmediato, pero la vida política nos da muchas sorpresas. Antes las cosas eran más previsibles, pero ahora es difícil saber qué va a pasar. No está en el debate hoy en día en nuestro partido.

El Canfranero vuelve a circular el 9 de junio tras una gran inversión.

Es uno de los proyectos que nos hace más ilusión después de la inversión de casi 190 millones. Hay muchas obras comprometidas y en marcha en_Aragón, y son obras complejas.

¿Sabe si se van a cumplir la reducción de plazos de la A23?

El ministerio dijo que iba a arañar plazos y su voluntad es esa.