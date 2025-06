Manu Marlasca en Zaragoza: "A esos periodistas que cuentan batallitas de ellos mismos los aborrezco"

PREGUNTA (P): ‘Tú bailas y yo disparo’ comienza de la misma forma en la que se encuentra el cadáver de Heidi Paz, la víctima del Rey de Cachopo (se le detuvo en un bar de Zaragoza). ¿Le inspiró?

RESPUESTA (R): Tenía en la cabeza el desarrollo del crimen (de su libro), pero mirando las actuaciones, el sumario del Rey del Cachopo, me quedé con una imagen muy poderosa, que era el tronco de la mujer metido en la maleta. Esa imagen real en color, en tamaño folio como estaba en las actuaciones, era una imagen muy potente, literaria y narrativamente era una imagen muy poderosa que quería recoger en el libro. Por eso a la víctima de este crimen, a Minerva, la encuentran en esa circunstancia. Es lo único que se ha tomado de ese caso, ese torso mutilado, porque tenía los senos también mutilados.

P: ¿Cómo recuerda ese caso?

R: Lo recuerdo entre el frikismo, como una investigación policial muy brillante y trabajada que además hicieron amigos míos del Grupo de Homicidios de Madrid. No me gustan esos crímenes que derivan en otra cosa, y que al final casi nadie se acuerda de que había una mujer que se llamaba Heidi Paz que murió asesinada porque la figura del cachopo, la figura caricaturesca que ha sido el cachopo, la ha eclipsado.

P: ¿Cómo se separa la información de ese personaje?

R: No hay que perder la perspectiva de que en el centro de todo tiene que estar la víctima. Hace muchos años ya pasó un caso similar con los crímenes del solitario, un atracador de bancos que mató a dos guardias civiles y al final nadie se acordaba de quiénes eran los guardias civiles porque el tipo era tan friki y tan estrambótico que eclipsó esos crímenes. Pero no hay que olvidarse de que el Rey del Cachopo mató a una persona. El límite que tiene que tener el profesional de la información se lo marca muy claramente que la prioridad sea la víctima. Cuando tú pones en el centro de todo a la víctima no pasa nada, por muy friki que sea el personaje no va a eclipsar nunca la importancia de de quién es la víctima.

El problema del libro de Bretón, del libro del odio, no es un problema de límites, es un problema de sensibilidad que existe en los últimos tiempos y que ha crecido hacia la protección a la víctima. Manuel Marlasca — Periodista de sucesos y escritor

P: ¿El libro de José Bretón sobrepasa este límite?

R: No soy amigo de prohibir preventivamente nada. El problema del libro de Bretón, del libro del odio, no es un problema de límites, es un problema de sensibilidad que existe en los últimos tiempos y que ha crecido hacia la protección a la víctima. ¿Esa protección debe llegar a prohibir un libro? Yo creo que no. ¿Yo habría leído el libro de José Bretón? No, no me interesa... conocí a José Bretón, estuve con él en su juicio, he cubierto todo el caso y no es un personaje que me interese lo que tenga que decirle a nadie. Para estudiar la mente de un asesino, que era digamos la coartada que tenía ese libro, prefiero leer los informes psiquiátricos que hay en torno a José Breton en la causa y que he leído porque los ha hecho un profesional de explorar la mente humana. ¿Como ejercicio literario me parece interesante? A mí no, pero respeto que haya alguien a quien se lo parezca.

R: Decía que la investigación del crimen del Rey del Cachopo la encabezaron sus amigos del Grupo de Homicidios de Madrid. En 'Tú bailas y yo disparo' sorprende precisaente cómo relata con tanto detalle la investigación. ¿Cómo se aprende tanto de la Policía?

R: Pasando muchos años entre ellos, desde mis primeros días como periodista de sucesos, que se remontan a enero de 1988, acudía a las comisarías, a las brigadas… Eran otros tiempos donde todo estaba menos fiscalizado, donde era más sencillo hacer esa inmersión por decirlo de alguna manera, y ya no he dejado de hacerla nunca. Y se aprende estando mucho tiempo con ellos, estando atento y escuchando sus conversaciones, en el libro hice un esfuerzo para eso precisamente, para que todo resultase verosímil.

P: Hoy en día está todo mucho más fiscalizado con los gabinetes de prensa.

R: Hay mucho más control, también está bien porque en de la época del gato y del diablo éramos cinco los que nos dedicábamos a esto. Ahora hay muchísima gente, muchísimos medios, y tiene que haber cierto control. Cuando las fuentes son tan sensibles como las que manejamos en este terreno lo más importante de todo es ganarte la confianza de la fuernte porque es todo muy frágil.

P: ¿Lo tienen más difícil las nuevas generaciones de periodistas de sucesos?

R: Sin duda, pero yo creo que no es imposible porque con la gente con la que trabajo siempre he hecho lo mismo, y lo sigo haciendo, se vienen conmigo las primeras veces, les abro las puertas, les voy presentando gente y ya tengo el enorme orgullo, el enorme honor, de decir que muchos periodistas que han empezado trabajando conmigo ya tienen su autonomía y tienen sus fuentes.

P: ¿Qué le une a Zaragoza en este periodismo de sucesos?

R: Ufff… Hace muchos años uno de los primeros temas que traté fue el crimen de Caspe, fue un crimen muy chulo porque lo resolvió un detective privado que se llamaba Jordi Colomar, era un tío que había asesinado a su novia cuando se enteró de que estaba embarazada y quemó los restos en una cabaña de caza. Pasé por aquí tiempo, además voy ahí ahora (participa en el festival 'Aragón Negro'), con la alcaldesa de La Muela.

P: Con Mariví Pinilla.

R: (ríe). Aquel tema de corrupción, cuando se empezaba a hablar de la corrupción política en España, fue muy divertido porque no tenían filtros en los teléfonos, se creían que nadie les podía estar escuchando y las conversaciones aquellas eran un delirio. Hablaban continuamente sin ningún pudor y sin ningún problema de corrupción, de cómo se repartían el dinero. Hice un crimen en Borja también. Y luego yo tengo cierta unión con Aragón porque desde que mis hijos nacieron veraneo en el Valle de Benasque.

P: En el Pirineo oscense.

R: En Huesca recuerdo que hice el crimen y el juicio de un chaval que mató a alguien de su familia, lo decapitó, era un chaval con problemas mentales. El crimen me ha traído varias veces es Aragón. El crimen de Fago, por supuesto.

P: ¿Sabe que Mariví ya está en la calle?

R: Sí, me han contado hoy (por el viernes) que Mariví está en libertad. Se había comprado una casa al lado de la de Julio Iglesias, me acuerdo perfectamente, en la Romana, en la República Dominicana. Era muy divertido porque no tenían ningún disimulo, dejaban todo abiertamente por el teléfono, aquellas escuchas fueron muy divertidas.

El periodista y escritor Manuel Marlasca, en el salón de actos del colegio Liceo Europa antes de la entrevista con este diario. / RUBÉN RUIZ

P: Hay vecinos que la siguen queriendo.

R: Es que disparó el pueblo, claro, a base de corrupción, pero lo disparó, evidentemente.

P: Hablábamos de la muerte antes de pasar a la corrupción. ¿Cómo se convive con tanta muerte?

R: Afortunadamente yo no soy un cirujano que tenga vidas en mis manos, tampoco soy un juez que decida el futuro de alguien, y mis errores son solubles, con lo cual mi trabajo no tiene tanta importancia, yo me limito a ir a los sitios, contar lo que pasa, escuchar a la gente, y ahora, a crear ficción. Tenemos que quitarnos un poco de importancia los periodistas a nosotros mismos. Y más que convivir con la muerte se convive con el dolor que provoca el mal, es lo más palpable que tú tienes cuando haces sucesos, cuando vas a ver a una familia o cuando vas a el escenario de una tragedia, hablo del 11M o hablo del accidente de Spanair o hablo de cualquier tragedia, imagino el Hotel Corona de Aragón, aquí en Zaragoza. Cubrí muchos años los atentados de ETA y de los atentados de ETA recuerdo dos cosas, el olor en los lugares de los atentados, que era siempre el olor típico de los explosivos, y ese dolor que se palpaba, era la madre que llegaba al lugar del atentado, los compañeros cuando se trataba de policías o de guardias civiles, y esa devastación que provoca el mal es lo más complicado de gestionar. También es una enseñanza y siempre lo he metabolizado como enseñanza.

P: ¿Es fácil ponerse esa coraza para tomar distanciamiento?

R: Si tú eres un profesional debes ponértela muchas veces. Siempre les digo a los compañeros que trabajan conmigo que no sois monjas, que no somos de una ONG, que no somos psicólogos... somos periodistas. Entonces hacemos nuestro trabajo de periodista y luego, cuando acabamos nuestro trabajo de periodista, si le queremos dar consuelo a la víctima, darle un abrazo, perfecto, pero somos periodistas y tenemos que contar lo que ocurre, nada más.

P: Sus compañeros más jóvenes ya han nacido en la era digital. ¿Está reñida esta inmediatez, este cambio de paradigma, con el buen periodismo de sucesos?

R: Si hay un género que precisa de aquel axioma de que lo importante es contarlo bien y no contarlo antes es este. En el periodismo de sucesos no puede haber grises, las cosas son o no son, o te han detenido o no te han detenido, o estás vivo o estás muerto. Entonces el hecho de que tengas que cerciorarte, comprobar y asegurarte bien, y tocar todas las fuentes posibles, choca con lo que digo y probablemente en donde se acumulen mayores errores ahora mismo en las páginas web sean en las informaciones de sucesos.

Está en peligro de extinción la especialización porque para ser un buen reportero de sucesos hace falta una inversión de tiempo. Entonces esa paciencia los medios ya no la tienen. Aquí en la prensa local sí que de alguna manera se sigue haciendo. Manuel Marlasca — Periodista de sucesos y escritor

P: ¿Está en peligro este buen periodismo de sucesos?

R: Está en peligro de extinción la especialización porque para ser un buen reportero de sucesos hace falta una inversión de tiempo, no hay ningún gran periodista de sucesos cuando llevas cinco años trabajando, es físicamente imposible. Podrás escribir mejor, peor, tener herramientas… pero no vas a ser un gran reportero de sucesos porque todavía no se te han abierto todas las puertas que se te tienen que abrir. Entonces esa paciencia los medios ya no la tienen. Aquí en la prensa local sí que de alguna manera se sigue haciendo.

P: Siempre defiendes la prensa local.

R: El mejor periodismo de sucesos se hace en la prensa local, no tenga ninguna duda, ni en televisión, ni en los periódicos grandes, porque siguen siendo los profesionales más pegados a la calle. Cuando llego a hacer una cobertura a cualquier sitio de España lo primero que hago es presentarme a los compañeros de prensa local, presentarles mis respetos y decir: 'Oye, echadme una mano porque aquí los que manejáis sois vosotros’. Ya está, debe ser así. Me alegra mucho todavía ver cómo en los periódicos locales se sigue haciendo un periodismo de sucesos estupendo.

P: Ese compañerismo está reñido con el ego periodístico.

R: El ego es el peor enemigo de casi todas las profesiones, de esta especialmente. Por alguna razón que no sé de decirte siempre he estado vacunado de eso, seguramente porque llegué a la televisión ya mayor, con más de 45 años. La televisión es una gran fábrica de egos, lo que menos me gusta de la televisión es salir en televisión, me encantan las redacciones, me encanta ir en vivo a los sitios. El ego es un gran problema para todo porque hay que quitarse importancia a lo que hacemos, lo aprendí hace muchos años en la guerra de Bosnia, estuve allí unos meses, y en el cerco de Sarajevo veías situaciones terribles, terroríficas… Entonces un viejo reportero me dio una lección y la apliqué hace poco: ‘No te olvides que a ti te pagan por estar aquí, que tienes tus dietas por estar aquí, que te están pagando el hotel y que cuando quieras te vuelves. Estos que están aquí en el cerco no se pueden ir. Estos son los importantes de verdad’. El foco siempre hay que ponerlo a tu alrededor, esos periodistas que te cuentan batallitas de ellos mismos cuando llegan a los sitios y tal los aborrezco. En la dana aprendí lo mismo, estuve en la dana una semana viendo la mierda que había allí, viendo las situaciones tan terribles que pasaban, pero llegó un día en que me fui, me limpié el barro, tiré las botas que había utilizado y mientras tanto había mucha gente que durante muchos meses recogiendo barro. El periodista no puede perder esa perspectiva nunca.

P: Muchas batallitas tendrá Manuel Marlasca.

R: Muchas, muchas… claro que tengo muchas, hombre, todos estos años han dado para mucho, pero siempre he pensado lo mismo desde ese día de 1992, que el foco es la gente. Recuerdo una noche en la dana, había estado grabando en varias casas y en una casa, en una casa de dos pisos, el agua había llegado prácticamente arriba del todo y tenían un padre y una madre muy mayores esa gente. El padre fabricaba barcos con madera, el hombre me vio que que me fijaba en los barcos y cuando me estaba yendo, el hijo salió persiguiéndome con un barco porque su padre me quería regalar un barco. Hostia, tío. Con lo que te queda ahí, con toda la mierda, yo que soy un gilipollas que viene de Madrid, que va a pasar allí unos días, que te graba... ¿todavía tienes la humanidad de hacer eso? Son esas cosas que te hacen verdaderamente saber y situar lo que es importante de verdad.

P: A veces no se entiende ese del trabajo periodista.

R: Pero es nuestro trabajo, y este trabajo consiste en lo siguiente, vas a llamar a cien puertas y las cien te las van a cerrar, y a la segunda ronda a lo mejor de las cien puertas algunas se te abre. Esto es así y además tiene que ser así, porque o la gente no tiene por qué hacerte a ti el favor de contestarte ni de nada, es tu paciencia, tu oficio, tu cariño, tu don de gentes… lo que te va a ayudar. Hay que tener una gran tolerancia a la frustración en este oficio, es uno de los consejos que doy siempre, tener tolerancia a la frustración porque, ¿cuántas veces vamos a un escenario de un crimen y no hay nadie nos quiere hablar? Si vas a Jerez de la Frontera es más fácil que la gente hable, pero en sitios como Aragón la gente vive muy hacia dentro, yo recuerdo Fago… eso era de cagarte, no había manera… Mira, ahora me acuerdo de otra historia de Aragón, que es la de Candy, la de aquella chica de la banda del Badú.