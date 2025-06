El guiño aragonés de la nueva especie de microbacteria descubierta en Zaragoza

Un hito científico poco frecuente se ha producido en el hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. El servicio de Microbiología ha descubierto y descrito una nueva especie de micobacteria, bautizada como Mycobacterium servetii en honor al ilustre médico que da nombre al centro. Este hallazgo, publicado en la prestigiosa International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, sitúa a Aragón a la vanguardia de la investigación microbiológica, ya que el último descubrimiento mundial de una micobacteria similar se produjo en 2021.

El trabajo ha sido liderado por Jesús Viñuelas-Bayón y Alexander Tristancho-Baró, con la colaboración de Sergio Buenestado-Serrano, Darío García de Viedma, Ana Milagro, Natalia Burillo, Sara Sanz, Ana Isabel López-Calleja, Daniel Peñas-Utrilla, Marta Guardingo y María Jesús García, investigadores del Servet, Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y otras instituciones colaboradoras.

Las micobacterias son un grupo de bacterias ampliamente distribuidas en la naturaleza, entre las que se encuentran tanto especies patógenas que afectan a la salud humana, por ejemplo, la que causa la tuberculosis; como otras inocuas presentes en el medio ambiente, el aire o las plantas.

Lo excepcional de este caso radica en que los protocolos diagnósticos habituales del hospital detectaron un microorganismo que no coincidía con ninguna de las cerca de 200 especies conocidas hasta la fecha. "En nuestro laboratorio, cualquier aislamiento bacteriano que obtengamos de pacientes lo identificamos siempre hasta el nivel de especie, porque no todas las bacterias tienen la misma relevancia clínica", explica el doctor Jesús Viñuelas-Bayón, coautor del estudio. "En este caso, no conseguimos identificarlo por los medios tradicionales, así que seguimos haciendo pruebas hasta llegar a una secuenciación genética que confirmó que se trataba de una bacteria nueva".

Tecnología punta y rigor científico

Fue precisamente esta combinación de tecnología punta y rigor científico lo que permitió el descubrimiento. El equipo utilizó secuenciación genómica de última generación (Illumina y MinION) junto con espectrometría MALDI-TOF, técnicas disponibles en el propio hospital que evidencian su capacidad diagnóstica “Este hallazgo ha sido posible gracias, por un lado, a que el laboratorio de Microbiología del Servet cuenta con tecnología puntera, y por otro, a que también dispone de profesionales capaces de interpretar y dar valor a los datos que se generan”, destaca Alexander Tristancho. “Esto refleja el potencial científico que existe en Aragón y, en lo personal, me enorgullece haberme formado en este centro”, añade.

El análisis genómico confirmó que M. servetii presenta menos del 95% de similitud con otras micobacterias conocidas, siendo M. helveticum (descubierta en 2021) su pariente más cercano. Las pruebas de laboratorio mostraron su rápido crecimiento en cultivos (4-5 días), una característica distintiva frente a otras micobacterias de crecimiento más lento. Si bien no se ha demostrado su capacidad patógena -el paciente mejoró al tratar la coinfección por Moraxella catarrhalis-, los investigadores realizaron un completo estudio de resistencias antibióticas, práctica habitual en la caracterización de nuevas especies microbianas.

“La importancia de este hallazgo tiene al menos dos vertientes: una científica, por la descripción de una nueva especie bacteriana, que es poco habitual, y otra clínica, por el valor que supone aumentar el conocimiento de las bacterias que pueden afectar al ser humano”, señala Viñuelas. “Por eso, estudiamos también su sensibilidad a distintos antibióticos, para estar preparados en caso de que en el futuro fuera necesario tratar una infección por esta especie”.

Los resultados, ya incorporados a bases de datos internacionales, mostraron resistencia a ciprofloxacino pero sensibilidad a claritromicina y otros antimicrobianos clave. Los siguientes pasos a dar estarán enfocados en estudiar la posible presencia de M. servetii en otros pacientes.

El nombre elegido para la nueva bacteria rinde homenaje a Miguel Servet, el médico aragonés del siglo XVI que describió por primera vez la circulación pulmonar. "Es un guiño a nuestro patrimonio científico y al espíritu innovador que sigue guiando nuestra labor diaria", concluye el doctor Viñuelas.