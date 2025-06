Alcampo se abre a salvar tiendas del cierre si abren domingos y festivos

La negociación del ere de Alcampo, que afectará a unos 710 trabajadores en toda España, sigue su curso sin grandes avances. Empresa y comité han vuelto a verse las caras este martes para abordar asuntos clave de la negociación. La mayor novedad de la reunión es la disposición de la multinacional a reevaluar el cierre de algunas tiendas.

Esto podría suavizar el impacto del ajuste, que conllevará la clausura de hasta 24 establecimientos en todo el país. En Aragón, uno de los territorios donde más presencia tiene Alcampo, hay 37 supermercados amenazados que podrían sufrir despidos o tener que bajar la persiana.

En la que ha sido la cuarta reunión del proceso de negociación del expediente de regulación de empleo (ere), ambas partes han debatido las propuestas presentadas por los sindicatos en la reunión anterior y la empresa ha dado respuesta a algunas de sus reivindicaciones, según han informado desde CCOO en un comunicado.

La empresa ha comunicado a la parte social que está valorando mantener abiertas algunas tiendas que inicialmente tenía previsto cerrar. Estas pasarían m a operar bajo el formato 7/7, es decir, abriendo en horario extendido y los siete días a la semana, incluyendo los domingos y festivos.

La cadena de alimentación se ha mostrado dispuesta a valorar la posibilidad de adscripción voluntaria, aunque limitada a los centros de trabajo afectados por el ERE.

Plan de recolocación

También aceptan excluir del despido a colectivos vulnerables, como personas con discapacidad igual o superior al 33%, afectadas por cáncer u otras enfermedades graves, víctimas de violencia de género y casos en los que ambos cónyuges trabajen en la empresa (protegiendo a uno de ellos). No obstante, No obstante, estas garantías no se aplicarán en los cierres de tiendas, un punto que CCOO seguirá discutiendo. Además, Alcampo ha accedido a un plan de recolocación externa de 12 meses, ampliable a 18 con apoyo de una empresa especializada, para facilitar la reinserción laboral de los afectados.

Valoración sindical

Aunque la empresa solo permitirá bajas voluntarias en centros afectados por el ere, CCOO valora positivamente que Alcampo esté reconsiderando el número de tiendas que cerrarán. "Mantenemos la exigencia de que no se inicie ningún nuevo expediente de regulación de empleo durante los 12 meses posteriores a la finalización del actual proceso", destacaron desde CCOO. Asimismo, en caso de que se produjeran despidos durante ese periodo, proponen que se abonen las mismas condiciones económicas que se pacten en esta negociación.

Desde el sindicato señalaron que mantienen su objetivo principal, que es "el mantenimiento del empleo" y, en el caso de que haya salidas de personas trabajadoras, que estas lo hagan "en las mejores condiciones posibles".