Primeras sensaciones de Selectividad ante el nuevo modelo: "Una vez he empezado a escribir se me han ido todos los nervios"

Superados ya los exámenes de la mañana, la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) continúa en Aragón con la fase voluntaria por la tarde con asignaturas como Biología, Geografía o Fundamentos Artísticos. En los campus universitarios se palpan los nervios, aunque los cerca de 7.000 estudiantes en Aragón ya hayan roto el hielo con Lengua Castellana y Literatura e Historia de la Filosofía.

Las sensaciones, en general, han sido positivas en un nuevo modelo de examen que deja atrás la amplia opcionalidad que se implantó en la pandemia. "Lo hemos acabado deprisa y nos ha parecido que era bastante asequible", asegura Natalia Andaluz, quien se esperaba que fuera "más difícil en lo que respecta a las preguntas", y al final "han preguntado cosas bastante fáciles en sintaxis y cortas en Literatura". Esta última era el plato fuerte para muchos: "Lo peor es el principio porque estamos ahí esperando bastante antes, pero luego ya mientras haces el examen se pasa muy deprisa", añade Natalia.

En los 45 minutos que tienen de descanso entre examen y examen, estos futuros universitarios apuran a repasar el temario. Uno de ellos, Héctor Paesa, afirma que con la prueba de Lengua "no ha habido mucha sorpresa" y como solo se presenta a la fase obligatoria, solo le falta por hacer mañana el de Lengua Extranjera - Inglés y el jueves Matemáticas, por lo que "va tranquilo". Mika Duda, con la botella de agua en mano también opina que el primer examen "ha sido fácil", pese a que "iba con mucho miedo".

El examen de Lengua, sin sorpresas

En las escaleras de la Facultad de Filosofía y Letras, Iris Solano también se concentra para las siguientes asignaturas. "Una vez he empezado a escribir se me han ido todos los nervios", afirma. En su caso, se ha examinado de Historia de la Filosofía, pero también lo hará de Historia de España, pese a que pueden elegir entre ambas. Respecto a las previsiones de Historia de España, un examen que tendrá lugar mañana a las 11.45 horas, la mayoría opta porque entre "la guerra civil", "el Franquismo" o "Primo de Rivera".

Leticia Grau sostiene que, de momento, está saliendo "lo que han hecho durante todo el curso", por lo que le está pareciendo "fácil". A pocos metros, y con el examen aún en la mano, Natalia Ferrero afirma que el de Lengua "no ha sido muy difícil y no ha habido que escribir mucho". Las optativas a las que se presenta son Física y Tecnología para que le pondere para la carrera a la que aspira: Ingeniería industrial.

Aquellos estudiantes que "no habían estudiado mucho", tal y como expresa Marcos Martínez, también "se han sabido defender". El comentario ha sido su punto fuerte, aunque el poema de José Hierro "ahí ha ido". Su objetivo es entrar a un grado superior y se presenta a la PAU "por vivir la experiencia". A Marcos, recién graduado de Bachillerato, le han sorprendido las aulas "tan grandes" de la universidad.

Elena Sobrino hace hincapié en la importancia de leer el enunciado, aspecto que quizá le penalice: "Ponía que contestara a dos de las cuatro y he contestado solo a una". Su amigo Iago Pérez "no ha llevado bien Lengua a lo largo del curso" y, sin embargo, "ha salido contento". Pero no siempre llueve a gusto de todos. Candela Parejo ha salido "contenta" pero no se esperaba ver en el papel la novela de Pío Baroja: "Narrativa no era la que quería, pero luego las preguntas bastante bien", afirma.

PAU 2025: una prueba más "igualitaria" y menos memorística

En estas asignaturas, hay cambios respecto al año pasado. En Lengua Castellana y Literatura se podrán restar hasta dos puntos por faltas de ortografía y en Lengua Extranjera, hasta un punto y medio, mientras que en el resto de materias la penalización solo puede ser de un máximo de un punto. Además, este año se ha procurado que las preguntas se centren más en demostrar competencias que en "volcar" lo estudiado, es decir, que fuera menos memorísticos. En total, 30 diferentes exámenes se llevarán a cabo desde hoy hasta el jueves, una jornada que finalizará con el examen de Lengua Extranjera II - Alemán.

Quienes también han hecho los deberes ha sido la comisión organizadora de la PAU en Aragón. Según la delegada para la coordinación de PAU de la Universidad de Zaragoza, Ángela Alcalá, Aragón ha hecho lo que mandaba el Real Decreto que regula los requisitos de acceso a la enseñanza universitaria, que se aprobó el año pasado, "el acuerdo de mínimos" de cara a buscar la armonización de la prueba en todas las comunidades autónomas. Todo con el objetivo de que sea una prueba "más igualitaria, más inclusiva y más homogénea" y por lo que han trabajado con 17 distritos universitarios. Asimismo, ha recordado que se creará un Observatorio de la PAU, un "hito" en los 50 años de historia de la misma.