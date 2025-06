Alojarse en Alcañiz, misión imposible a dos días del Gran Premio de Aragón: "Está todo lleno a 100 km a la redonda"

Misión imposible. Quien haya decidido esta semana asistir esta semana al gran premio de MotoGPen Alcañiz lo tiene complicado. "Nada, no podemos ayudarles. Puede haber cancelaciones de última hora que dejen plazas libres, pero ahora mismo estamos a un 100% de ocupación a 100 kilómetros a la redonda en torno al circuito", explica Nieves Ballesteros, gerente de la Asociación de Empresarios Turísticos del Bajo Aragón. "No solo es Alcañiz, la repercusión de este gran premio llega a todos los pueblos de la zona: Caspe, Valmuel, Valdealgorfa, Castelserás, Maella, Fabara...", añade.

Y es que este fin de semana es uno de los más importantes de todo el año para todo el Bajo Aragón histórico junto con la Semana Santa desde que la MotoGP llegó hasta Alcañiz. "Es una fecha clave en el calendario. Desde el momento en el que Dorna confirmó la fecha del Gran Premio de Aragón de 2025 el pasado 26 de septiembre hubo un aluvión de reservas", cuenta Ballesteros que, no obstante, puntualiza que las cifras de alta ocupación no se centran solo en el fin de semana. "Hay mucha gente trabajando en el circuito desde hace días para tenerlo todo listo. Toda esa gente también se aloja aquí, aunque es verdad que los aficionados hasta el jueves no comienzan a llegar", explica.

Este año, además, existía algo de incertidumbre por el cambio de fecha, ya que el Gran Premio de Aragón solía tener lugar en septiembre y este año será en mayo. "Pero las últimas noticias que tenemos es que el ritmo de venta de entradas está siendo muy bueno", dice la gerente de la asociación. Y es que según los datos de Motorland, la previsión es superar las cifras del año pasado.

La repercusión del Gran Premio en la zona, no obstante, va mucho más allá de este próximo fin de semana. Según explica Ballesteros, "el 50% de las contrataciones" que se van a hacer estos días en la hostelería "se van a mantener ya para todo el verano". Además, desde la Asociación de Empresarios Turísticos del Bajo Aragón recuerdan que Motorland tiene actividad "más de 250 días al año", por lo que son muchos los fines de semana a lo largo del año que dependen del mundo del motor, que no solo de la MotoGP, en esta zona del Bajo Aragón. Y de esto da cuenta "el aumento exponencial" de plazas de alojamientos turísticos en la zona. "Muchos particulares han habilitado viviendas de uso turístico o casas rurales en la zona debido al aumento de la demanda", explica.

Moto GP y turismo

"Hemos conseguido desestacionalizar el turismo. Mucha gente nos conoce a través de Motorland o la MotoGP y luego aprovecha cualquier otro fin de semana del año para venir con su familia", cuenta Ballesteros, un análisis que repite el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan. "Nuestro objetivo es que los visitantes vengan y disfruten, pero sobre todo que se vayan con buen sabor de boca para que quieran volver", dice el regidor.

Y para ello, el municipio y el propio ayuntamiento se vuelca. "Todos los técnicos y trabajadores municipales se ponen a disposición del Gran Premio. Cortamos calles para poder ampliar las barras de la hostelería, ponemos un bus gratuito que une la ciudad con el circuito... todo el mundo se vuelca. Es un fin de semana de fiesta", explica Estevan.

Todo este ambiente de optimismo previo a que lleguen los aficionados y los pilotos de MotoGP se mezcla este año con la "incertidumbre" que reconoce el propio alcalde de Alcañiz por la continuidad o no del Gran Premio de Aragón. "Te mentiría si te dijera que no estoy preocupado, me preocupa muchísimo, pero sé que está trabajando muy duro y con discreción por parte del Gobierno de Aragón para que pueda continuar", dice Estevan.

Por su parte, fuentes del Gobierno de Aragón confirman que "la negociación sigue abierta con Dorna". Así, el ejecutivo autonómico sigue pedaleando para tratar de amarrar la celebración del Gran Premio de motociclismo en el circuito de Alcañiz. Pero la realidad es que pasan los meses y no hay noticias positivas todavía. Desde el Departamento de Medio Ambiente y Turismo insisten en eso, en que las conversaciones no se han cerrado. Está previsto que esta semana, en el marco de la celebración del gran premio, se produzcan nuevas conversaciones al respecto.

Cabe recordar que Dorna, la promotora de los grandes premios, ha expresado ya su voluntad de reducir el número de pruebas en la península Ibérica. Y que, en este contexto, los circuitos de Montmeló, en Cataluña; Cheste, en Valencia; o Jerez, en Andalucía, ya han confirmado sus contratos con Dorna con cifras por encima de los 12 millones de euros al año en concepto de canon.

Así, desde el Gobierno aragonés se ha comunicado reiteradamente que la negociación "está abierta", aunque no se han dado detalles sobre la negociación en cifras con los organizadores del gran premio. Así, Alcañiz vuelve a sentir este fin de semana el rugir de los motores sin saber cuál será su futuro más próximo. Lo que está asegurado es un lleno a reventar hasta el próximo domingo.