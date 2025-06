El granizo produce pérdidas de hasta el 80% en el secano de Calamocha

El granizo nunca es buen acompañante de la agricultura. Las recientes trombas en la comunidad han dejado cosechas con pérdidas de hasta el 80%, con el secano aragonés como el principal afectado en zonas de Calamocha, El Jiloca o el entorno de la laguna de Gallocanta. El impacto, desigual incluso dentro del mismo término municipal, deja a los agricultores con muy mal sabor de boca a pocas jornadas de comenzar la recogida del cereal.

José Manuel Cebollada es presidente de Asaja Aragón y uno de los tantos agricultores afectados por este granizo. "Ya me pilló en mayo y ahora otra vez", destaca Cebollada, que lamenta que la cosecha de cebada está dada por perdida. "Estaba muy bien, pero todo este pedrisco afecta", resume el representante de la organización, que lamenta que el granizo "llega siempre en mala hora y se lleva todo por delante en cinco minutos". Cebollada cifra "en el 100% de pérdidas" la cosecha en el centro de la tormenta, con Calamocha, El Jiloca y Gallocanta como las zonas más afectadas. "En todas estará por encima del 80%", defiende el agricultor zaragozano, que comenta que el pedrisco fue "muy gordo y con aire".

Un reciente repaso a las explotaciones le ha servido para cerciorarse de que "había fincas que no tenían ni un solo grano". "Ha afectado tanto al cereal de secano como el de regadío", comenta Cebollada, que tiene claro que estos días "tocará seguir recopilando datos sobre las afecciones". Las valoraciones las hace desde Madrid, donde ha participado este miércoles en una protesta frente al Ministerio de Agricultura para reclamar precios más justos al cereal, precisamente el sector más afectado en Aragón por este tardío granizo. "Ahora es el sector que peor se encuentra, con unos costes muy elevados y precios que han bajado", certifica Cebollada, que reclama "acción" a los Gobiernos para beneficiar a los productores: "Ha sido por decisión política, porque se han puesto aranceles a fertilizantes, pero se ha comprado mucho grano a Ucrania, las dos cosas nos han pillado en medio y nos han hecho mucho daño".

Desde Gallocanta habla Jesús Monchales, agricultor y miembro de UAGA. "El pedrisco cayó en el 70% del término municipal, pero la afección fue del 60% en la cebada y del 20% en trigo o centeno", resume Monchales, que admite que este tipo de precipitaciones "no hace ninguna gracia". La situación hace que el agricultor dé "todo por perdido en el caso de la cebada": "Aunque echemos mano del seguro, habrá merma de dinero". Monchales asegura que hasta la tormenta los profesionales de la zona esperaban "una buena cosecha, de las mejores en los últimos diez años", pero que el granizo ha hecho saltar por los aires todas las aspiraciones.

En la misma situación se encuentran en la organización Araga, ya con balance y atención a los afiliados para conocer las afecciones. "Va todo en función de las zonas, porque tenemos opiniones totalmente distintas", cuenta Ana Cabanillas, técnico de la organización, que sí asegura que en Calamocha se ha producido "un destrozo absoluto". "Sobre todo en las zonas de cosecha temprana", concreta Cabanillas. Las diferencias son tales que se notan incluso dentro de los mismos términos municipales: "Hay gente que te viene con el 100% de afección y otros que no llegan ni al 10% mínimo que piden los seguros".

La responsable de Araga argumenta que "las zonas más secas son las que estarán más afectadas" y añade a la lista de afectados espacios como Fuendetodos o Calatayud. La segunda localidad "sufrió mucha agua, pero no granizo", aunque el daño en la recogida de la cereza también será notable: "No ha caído la fruta al suelo, pero hay muchas picadas, por lo que las podredumbres se verán en los próximos días". El impacto se notará también en el desarrollo de la cosecha de secano, porque las zonas que estaban a punto de comenzar vuelven a estar muy húmedas, por lo que "las máquinas no podrán empezar a trabajar y todo el proceso se retrasará".