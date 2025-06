El coste del Plátano de Canarias se dispara también en fruterías y mercados: "Son precios abusivos porque no hay"

El Plátano de Canarias está viviendo momentos difíciles en cuanto a cantidad y precio. Hace apenas unos meses el precio de esta fruta era aproximadamente de dos euros el kilo, un costo razonable para un producto de calidad, pero, desde hace unas semanas, el precio se ha disparado hasta superar incluso los cuatro euros el kilo en algunos supermercados, provocando que algunos consumidores opten por otras alternativas como la banana.

Aragón tampoco se está librando de esta subida del precio del Plátano de Canarias. Uno de los sitios donde también se ha notado este incremento exponencial es el Mercado Central de Zaragoza, donde los propios vendedores hablan de la bajada en la consumición de este producto. "Se han reducido un poco por los precios, no es igual vender a dos euros que estábamos vendiendo hace un par de meses a vender a 4,80 que estamos vendiendo", comentan en algunos puestos del mercado.

SUBIDA DE PRECIO DE LOS PLATANOS DE CANARIAS - BANANAS - FRUTERIAS / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

"Ahora apenas viene un camión para todos los puestos y compramos el plátano al mismo precio casi de venta, es decir, no estamos obteniendo ningún beneficio", aseguran desde los distintos puestos del Mercado Central. "Son precios abusivos, pero lo demandan las circustancias porque no hay. Es algo pasajero, ya que va por rachas y por motivos de climatología pues no ha salido producción y, en el momento en el que la producción crezca, volverá a la normalidad", cuentan intentando tranquiliza a las personas que se acercan y preguntan acerca del precio del plátano.

Tal está siendo la subida de precios que la marca está recibiendo quejas de manera constante en redes sociales, donde en X han tenido que responder para aclarar y justificar esta subida. "Sentimos la queja por el precio. Lo cierto es que estamos viviendo una situación complicada. En diciembre, la borrasca subtropical Dorothea azotó Canarias con vientos de más de 130 km/h. El resultado fue devastador: miles de plataneras arrasadas, cultivos perdidos, cortes de suministro eléctrico... Esto ha reducido mucho su producción y ha encarecido los costes", explica la cuenta oficial en X. ¿Y cuánto durará esto? "Trabajamos para recuperar la normalidad", cuentan desde la cuenta oficial del Plátano de Canarias.

Uno de los posibles beneficiarios es el competidor directo: la banana. Aunque, como aseguran los propios vendedores y compradores, en el mercado no gusta este tipo de producto. "Al 90% de la gente de España no le gusta. Nos gusta el Plátano de Canarias y lo seguimos comprando, ya que nos gusta el producto nacional y de calidad", agregan varias personas que se acercaban a comprar plátanos.

Lo que está claro es que el precio actual es excesivo, caro, a precio de oro, pero, según la propias personas que se ven afectadas por este cambio, es un problema que se soluciona a través de la producción para que, de esta manera, la oferta y la demanda del Plátano de Canarias, vuelvan a su precio lógico y natural.