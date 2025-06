Azcón califica de "fracaso" la Conferencia de Presidentes y alerta de que la energía se convierta en otro "cupo"

"Un fracaso absoluto". El presidente de Aragón, Jorge Azcón, no se ha andado con medias tintas en la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Barcelona y ha denunciado la "falta de acuerdos" en el máximo órgano de cogobernanza existente en España.

El líder del Ejecutivo aragonés ha afeado el "uso político" de las lenguas cooficiales en la cumbre, ha pedido centrar el debate sobre inmigración en la "inmigración legal" y ha vuelto a reclamar al Gobierno de España un aumento de los fondos en materia de Vivienda.

Además, ha expresado su "preocupación" por un asunto crucial para Aragón, como es la gestión de la energía ante la propuesta del lehendakari vasco, Imanol Pradales.

El presidente aragonés ha afeado, asimismo, que el presidente Pedro Sánchez no haya comparecido ante los medios de comunicación después de 38 días sin responder a las preguntas de los periodistas.

"La conferencia de presidentes se ha convertido en un qué hay de lo mío o sálvese quien pueda. Entiendo que cada presidente tiene que defender la posición de su comunidad autónoma, pero creo que el Gobierno de España debería buscar acuerdos en común", ha expresado Azcón.

"Esta conferencia de presidentes es un fracaso, no sirve para nada, no hay ningún acuerdo. No hay ningún acuerdo que vaya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, los servicios públicos o resolver algún problema. Los objetivos de esta conferencia han sido políticos", ha denunciado.

Azcón ha expresado especialmente su preocupación por el planteamiento del País Vasco en torno a la energía. "Ese qué hay de lo mío es visible en la mutualización de la deuda, en la financiación autonómica… Y me ha preocupado mucho que la energía entre en los precios políticos que se pueden poner sobre la mesa. Que que se haga en términos de cupo territorial en lugar de analizar criterios técnicos, económicos o de desarrollo de nuestras comunidades y nuestro país", ha manifestado.

Azcón aboga por la inmigración "ordenada"

El presidente de Aragón ha abogado, a su vez, por una "inmigración legal, ordenada" y ha destacado la "cooperación" con el ministerio para la llegada de 2.000 ciudadanos chinos y 400 colombianos para distintos proyectos laborales, como la gigafactoría de CATL y Stellantis.

"Nos interesa que se hable de la inmigración legal. Que la política de inmigración se haga de una forma ordenada y pueda venir gente a nuestra comunidad a tener un puesto de trabajo, a encontrar su lugar y aportar en nuestra comunidad. Y el debate que tenemos es radicalmente (opuesto) al que necesitamos en nuestra comunidad", ha añadido.

Sobre el debate de la financiación autonómica, Azcón se ha mantenido en su rechazo a la "mutualización de la deuda" o la quita y ha denunciado que "el sistema de financiación privilegiado para Cataluña lo único que provoca es más desigualdad e insolidaridad". "No vamos a apoyar ningún debate en que una comunidad se salga del régimen general de financiación", ha defendido.

El presidente aragonés ha vuelto a sacar pecho de las cifras aragonesas en la construcción de viviendas públicas, y le ha reclamado al Gobierno de España que aumente los fondos casi al mismo ritmo que en Defensa, con 10.000 millones de euros más.

Sobre Dependencia, Azcón ha dado la enhorabuena al lehendakari por conseguir que el Estado la financie al 50%, pero ha pedido el mismo trato para todas las comunidades. "¿Cómo vamos a explicar que una comunidad que tiene un sistema de financiación mejor que la mayoría, tenga ese acuerdo con el Gobierno, y al resto no se nos financia una obligación legal del Gobierno de España?", se ha preguntado.