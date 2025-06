Sin campamento de verano por ser dependientes: "No pueden castigar a los niños por tener una discapacidad"

Habla Eva Maura y lo hace en su nombre y en el de otras dos madres más. Y alza la voz para, otro verano más, protestar: su hijo Dídac, que tiene un grado 2 de dependencia, y otros dos niños con discapacidad no podrán acudir a ningún campus estival de la comarca de La Litera porque no les pondrán recursos para atenderlos. "Es una vergüenza que un servicio público esté ignorando y apartando sistemáticamente a los niños con discapacidad", subraya Maura.

La madre, que vive en Tamarite de Litera (Huesca), explica su situación personal. Dídac tiene varias enfermedades raras y, desde hace tres veranos, ella trata de que el niño pueda acceder a alguno de los campus de verano que organiza la comarca y que se financian con el Plan Corresponsables, un programa del Ministerio de Igualdad que pretende facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. Pero todavía no ha podido disfrutar del mismo.

La principal causa es la falta de recursos. Según sostiene, la ratio general es de "1 monitor cada 3 niños con discapacidad", aunque esta aumenta en función de la discapacidad y el grado de dependencia. Así, señala que, en este caso en el que hay dos niños con un grado 2 y 3 de dependencia respectivamente y otra que está pendiente de evaluar pero que se estima que tenga un grado 3, se requeriría de un monitor por cada menor. Y no lo hay.

A ello se suma que, además, los campus no se hacen en Tamarite de Litera, sino en otros municipios de la comarca como Alcampell, Baells o Vencillón. "Si tienes coche, perfecto, pero si no lo tienes no puedes llevar a tu hijo", indica.

Con este escenario sobre la mesa, Maura se ha puesto en contacto con los Servicios Sociales de la comarca para solicitar que los tres niños cuenten con los recursos que requieren. "Me han dicho que no pueden hacer nada, que no hay dinero y que lo sienten mucho pero que no tienen a nadie para atender a nuestros hijos", cuenta indignada.

Maura explica que los campamentos del Plan Corresponsables son su opción preferente porque son los más asequibles. La madre sostiene que, además de estos, existe un campus del ayuntamiento en el que sí le pondrían monitor pero que no se adapta a su situación personal. "Es en un pabellón de deportes, sin aire acondicionado y sin ventanas. Hacen alguna actividad en el parque, pero no está forrado y es peligroso porque estos niños necesitan mucha supervisión", explica.

La otra opción que existe en Tamarite es un campamento privado. "Es dentro del colegio, un recinto donde los niños están cómodos porque lo conocen", describe, y añade: "Este sí que nos interesa, pero yo no voy a cargar a la microempresa que lo organiza para que contrate a tres monitores para nuestros niños, porque igual no puede asumirlo y entonces fastidio a todos los pequeños que se han inscrito a ese campamento". A ello se suma los precios, que son muy altos. "En el privado creo que es 140 euros del 23 de junio al 18 de julio, y luego 50 euros cada semana. El de la comarca son 60 euros todo julio", señala.

Por eso, ante esta falta de opciones, Maura y las otras dos madres estaban dispuestas a llevar a sus hijos a los municipios vecinos. Eso, mientras contaran con recursos para atenderlos. "Nos hemos unido para luchar y que los derechos de nuestros hijos se tengan en cuenta. No pueden castigar a los niños por tener una discapacidad", destaca.

Pero desde Servicios Sociales de la comarca insisten en que no hay recursos económicos. Lo que le han dicho a Maura, y también han respondido a este diario, es que "presente por escrito la solicitud a la comarca y al ayuntamiento". "Entonces se valorarán las opciones", han afirmado desde Servicios Sociales.

Pero Maura está "harta". "El primer año ya lo intenté y me dijeron que no había plazas, aunque están obligados a reservarlas. El año pasado, para que no molestara más, me pagaron el privado. Pero este año somos tres madres y yo no voy a ir por libre", destaca. Según señalan fuentes del Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, el año pasado Maura se puso en contacto con ellos y atendieron su solicitud aunque, recuerdan, no es de su competencia sino de la comarca. Este verano, afirman, no les ha contactado.

Maura se carga de fuerza y vuelve a alzar la voz para denunciar la situación: "Es injusto".