El Gobierno de Aragón rechaza la propuesta "selectiva" en energía del País Vasco

Primeras reacciones del Gobierno de Aragón a la agitada Conferencia de Presidentes que se está celebrando este viernes en Barcelona. La solicitud de elecciones anticipadas por parte del PP, el rechazo de Sánchez y las tensiones entre barones populares y el Gobierno central no son los únicos argumentos de un guion que cuenta con propuestas que no gustan a Aragón. La vicepresidenta autonómica, Mar Vaquero, ha valorado al mediodía los avances de la reunión y ha señalado una iniciativa "selectiva" del País Vasco para invertir en infraestructuras energéticas, pero que dejaría fuera a Aragón. "Esperemos que esto no se consuma, porque sería un ataque de Sánchez a la economía aragonesa", ha censurado Vaquero.

La portavoz de la DGA ha señalado algunos de los puntos que el presidente autonómico Jorge Azcón va a defender a lo largo de la jornada, pero ha puesto el ojo en la energía. "Vamos a seguir reivindicando la necesidad de nuevas inversiones en las redes de distribución y transporte", ha resumido Vaquero, que ha lamentado que "no se puede permitir la situación del apagón, pero tampoco que la falta de inversiones lastre la llegada de nuevas inversiones en Aragón o que se limite la competitividad de las empresas aragonesas".

A renglón seguido, la vicepresidenta autonómica y consejera de Economía ha explicado la propuesta del País Vasco, una iniciativa "preocupante" a juicio de Vaquero, porque "propone hacer inversiones selectivas en la red de distribución y transporte para aquellas comunidades con industria electrointensiva". La portavoz ha criticado que "excluye a Aragón" y señala que "el socio de Sánchez, el País Vasco, propone hacer inversiones en energía solo para algunas comunidades".

Vaquero ha deseado que la iniciativa del lehendakari Imanol Pradales "no se consuma", ya que sería "un ataque de Sánchez a la economía aragonesa". La vicepresidenta autonómica ha puesto en valor que la industria aragonesa "impacta el 20% del PIB autonómico" y ha defendido que la energía producida en la comunidad es "casi el 90% renovable, apenas consume la mitad y exporta el resto".

La vicepresidenta aragonesa ha vuelto a declarar que la propuesta del Gobierno de Sánchez en vivienda es "insuficiente" y ha defendido que "se queda por debajo del esfuerzo y la política de la DGA" en la materia. Sobre financiación, Vaquero ha tachado de "inadmisible" la falta de actualización de las entregas a cuenta y ha avanzado que Azcón ha solicitado "un nuevo modelo de financiación, pero separado de la condonación de la deuda". La comunidad autónoma ha rechazado la condonación, pero sí ha abiero la puerta a "una restructuración", pero mirando siempre "que se pueda destinar a servicios sociales".