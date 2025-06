¿Cómo se vive la Fiesta del Cordero desde Zaragoza?

Un día de "mucha ilusión". Así es como vive Arame, una senegalesa que vive en Zaragoza, la Fiesta del Cordero, que en su país también se conoce como Tabaski. Este año, el rey de Marruecos ha tenido que suspender esta tradición por la escasez de cordero y, como cuenta Arame, será solo él quien lo consuma "en nombre de todo el país". Pero este déficit no afecta a España y Arame sí ha podido conmemorar este viernes la voluntad del profeta Abraham de sacrificar a su hijo Ismael como un acto de obediencia de Dios. Lo ha hecho, eso sí, de forma algo diferente a cuándo lo celebraba en Senegal. "Es distinto celebrarlo en España que en mi país", subraya.

"A las 8.30 horas teníamos el rezo, pero yo no he podido hacerlo porque tengo ahora la regla y además tenía que irme a las prácticas", indica Arame. Por la mañana, sus padres y sus cuatro hermanos han acudido a la matanza del cordero, que hacen en un matadero de la ciudad donde sí está permitido llevar a cabo esta práctica. "Esto se hace en muchos sitios, depende de dónde lo compres. Ahora hay muchas granjas en España donde te dejan hacerlo. Eso sí, el cordero tiene que tener más de seis meses, y que no le falte ninguna cosa", apunta. Según detalla, es "el mayor de la familia" -normalmente el padre- el encargado de hacer la matanza.

Lo explica en una llamada telefónica con este diario sobre las 14.20 horas, en la que añade que, en cuanto pueda, se sumará a la celebración. "Ahora cuando llegue a casa ayudaré a mi madre a preparar el cordero", dice. Arame indica que, al menos en Senegal, "el cordero se parte en tres partes, una para la familia, otra para los amigos y, otra, para los más necesitados". La parte que corresponde a la familia, se cocina para consumirla después.

Y aunque aquí lo vive con ilusión, hay algunas partes de la tradición que se "pierden" al no celebrarlo en su país natal. "Allí primero elegimos la ropa. Escogemos la tela que más nos gusta y vamos al sastre para que nos tome las medidas y nos haga el traje", cuenta Arame. Lo habitual, señala, es celebrarlo en casa de los abuelos, la mayoría en la de los paternos. Cada familia lleva su cordero. "Luego por la tarde vas a visitar a los otros abuelos y al resto de parientes", añade.

En Zaragoza, lo celebra en su casa junto a sus hermanos y sus padres. "Estoy en España desde 2016, aunque es verdad que el año pasado me fui a Senegal para celebrarlo", señala, y añade: "Este año también quería, pero tenía prácticas y no he podido". Pero, sea en la capital aragonesa o en su ciudad natal, no se pierde esta celebración que, subraya, vive "con mucha ilusión".