La ruta que tienes que hacer en verano para ver el 'Dedo de Dios': está en Aragón y es una de las favoritas de este año

Quizá haya muchos viajeros que no asocien el senderismo con el verano. Las altas temperaturas o la potencia del sol provocan que se recomiende no caminar durante estos meses. Sin embargo, no toda España marca en sus termómetros más de 40 grados. Tal vez no sea recomendable realizar ningún tipo de ruta en lugares como Córdoba, Badajoz o Valencia, pero sí en la zona del Pirineo aragonés, donde es raro que se superen los 30 grados entre junio y agosto.

Esta zona se convierte en el destino ideal para quienes buscan huir del calor abrasador y para los amantes del deporte también durante las vacaciones. La montaña se convierte en un refugio que sorprende a cada paso con pequeños y grandes detalles que nos recuerdan que la naturaleza es un regalo en cualquiera de sus formas. Una de las rutas más codiciadas de este año es la del 'Dedo de Yenefrito', un pico que también se conoce como 'Dedo de Dios', y se extiende por 20 kilómetros.

La ruta de senderismo del verano

Se encuentra en pleno valle de Tena, en Huesca, y comienza en el aparcamiento de la estación de esquí de Panticosa. Desde este mismo punto también se puede llegar hasta las famosas pasarelas de Panticosa, un recorrido de 800 metros por el mismo desfiladero de la montaña; así como a la Peña del Saso. Pero esta vez continuamos siguiendo las señales que indican la dirección hacia el Valle de la Ripera, atravesando un precioso sendero por la margen derecha del río Bolática.

Al finalizar este sendero nos topamos con el Puente de la Zoche que cruza el mencionado río y vuelve a aparecer un camino entre los árboles de un frondoso bosque. Tras cruzar el Puente de Aulot, por fin alcanzamos el Valle de la Ripera. Una vez allí, nos adentramos en la pista de La Ripera -que también puede atravesarse en un coqueto trenecito- que nos conduce hasta la senda que finaliza en el Dedo de Yenefrito y, si se sigue un poco más allá, en el ibón de Catieras.

Cuando llegamos al collado de Yenefrito aparece ante nosotros unas de las vistas más espectaculares de la zona, con el pico homónimo sobresaliendo como si fuera un dedo gigante. Aunque la mejor panorámica se consigue desde allí, también se puede caminar unos 260 metros para situarnos justo sobre el 'Dedo de Dios'. Alcanzado el destino, podemos tomar varios caminos: regresar al punto de partida, continuar al refugio y descansar un poco o seguir hasta el ibón.

El refugio cuenta con unas vistas increíbles hacia la Sierra de la Partacua y su interior está equipado para albergar a los caminantes. Después de reponer fuerzas, nos ponemos en marcha de nuevo siguiendo las marcas moradas hacia el sendero que nos conduce al ibón. Aunque es un camino más exigente que el anterior, la meta hace que merezca la pena el cansancio: el agua glaciar se extiende entre las enormes montañas que nos aíslan de todo y nos hacen sentir en otro mundo.