En el 'backstage' de la Conferencia de Presidentes: sin hilo del que tirar

La Conferencia de Presidentes acabó este viernes en el Palacio de Pedralbes de Barcelona casi como empezó. Sin acuerdos a la vista, con la demostración de la fractura política que reina en el país y con (casi) la única nota destacable del regreso de la Generalitat a la normalidad de la política española, tanto como para ser sede de una cumbre de presidentes a la que a menudo faltaron los líderes independentistas. Barriendo para casa, poco (bueno) se llevó Aragón de la mayor cumbre de la gobernanza en España.

Ni un acuerdo con Sánchez, ni visos de que lo haya. Fuentes presentes en la reunión aseguran que «no había voluntad» del Gobierno para acordar prácticamente nada. Y tampoco hay ningún asunto del que se prevea volver a hablar. Los puentes parecen rotos entre Moncloa y el Pignatelli. No hay ningún hilo del que tirar.

No es que la falta de consenso sea una sorpresa, pero pone de manifiesto la política de choque de trenes en la que se va sumergiendo el país, poco a poco. La lista de temas de debate era larga, pero ni por ahí cupo ningún acuerdo. O precisamente por eso. Ni en vivienda, ni en inmigración, ni en energía, ni en financiación autonómica, ni en deuda, ni en dependencia, ni en educación, ni en defensa.

No hubo acuerdo posible para la comunidad aragonesa presidida por el popular Jorge Azcón. Tampoco hubo acuerdo con ninguna otra comunidad liderada por el PP. Los populares tienen la mayoría en esta cita y, como la mayoría de dos tercios es necesaria para los pactos globales, tampoco hubo ningún acuerdo que los uniera a todos.

Desde la parte aragonesa insisten en que no hubo «voluntad» por parte del Gobierno de España para poder alcanzar un acuerdo de mínimos que permitiera relajar esa imagen de crispación constante que trasladan día sí, y día también, los políticos a los ciudadanos. «Cuando se quiere llegar a acuerdos, hay que trabajarlos en los días previos», señalan fuentes presentes en la cita.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la vicepresidenta, Mar Vaquero, entran a Pedralbes. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Según cuentan, muestra de esa falta de voluntad de acordar, es que la reunión previa a la Conferencia de Presidentes acabó sin un orden del día pactado, y que el Gobierno acabó aceptando la propuesta del PP porque así lo recoge el reglamento. Dos no acuerdan si uno no quiere. Dos no discuten tampoco si uno no quiere.

Así, los representantes aragoneses volvieron a casa con los mismos noes que se llevaron en materia de vivienda, inmigración, financiación autonómica, condonación de la deuda o dependencia. Y con una piedra en el zapato de tamaño considerable. La propuesta del lehendakari Imanol Pradales en materia energética pilló por sorpresa a los mandatarios aragoneses, que intentaron revolverse.

Quiere el líder vasco que, en el reparto de inversiones en energía, tengan preferencia las comunidades autónomas con industria «intensiva» en energía, el País Vasco, Navarra, Cataluña, Galicia y Andalucía. Pero deja fuera de la ecuación a Aragón, uno de los principales productores de energía renovable del país, con numerosos proyectos en cartera vinculados precisamente a la energía y con un despliegue de centros de datos que se sostiene también en esta materia.

Azcón transmitió su «preocupación» por que la energía se convierta en un nuevo «cupo», en una nueva moneda de intercambio para negociar con el Gobierno central. Considera el líder popular que, en esta materia, deberían primar las cuestiones técnicas. Se verá si este será otro asunto más de batalla a medio plazo.

El presidente Pedro Sánchez preside la cumbre de dirigentes en Barcelona, mientras Azcón conversa con el castellano-manchego García-Page. / GOBIERNO DE ARAGÓN

De momento, las dudas se mantienen en el Pignatelli, aunque Pedro Sánchez no bendijera la propuesta. «Se le pidió una respuesta sobre este tema y no lo descartó», lamentan las fuentes ya mencionadas.

La Conferencia de Presidentes ya es historia. Una más. Y, de nuevo, Aragón no tiene hilo del que tirar. Hoy es el día de la manifestación del PP en contra de la corrupción del Gobierno de Sánchez. Con este ambiente también parecía difícil pactar.