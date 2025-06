Azcón reclama al Ministerio de Vivienda que atienda la despoblación de Aragón en su nuevo plan

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reiterado su petición al Gobierno de España de aumentar el gasto en el fomento de la vivienda, y le ha reprochado al ministerio capitaneado por Isabel Rodríguez que desconozca la realidad de la despoblación que sufre Aragón.

"Cuando el Gobierno de España formado por el PSOE y Sumar ha decidido incrementar el presupuesto en defensa hasta los 10.500 millones de euros, ¿por qué no vamos a aumentar el presupuesto en política de vivienda hasta 10.000 millones de euros?", ha vuelto a plantear Azcón, en línea de lo que ya trasladó en la Conferencia de Presidentes del pasado viernes, en Barcelona.

Para Azcón, el Ejecutivo central "debería multiplicar el presupuesto como ha hecho el Gobierno de Aragón, de ahí las 2.170 viviendas en dos años frente a las 86 construidas en ocho años".

Frente a las "muchas promesas vacías" y las "decenas de miles de viviendas que luego no vemos por ningún sitio", le ha pedido a Pedro Sánchez que "se tome en serio" la política de vivienda "porque es la prioridad de los aragoneses y de todos los españoles".

Además, ha reclamado al ministerio que tenga en cuenta las necesidades de Aragón, precisamente, en materia de despoblación, ya que, en su opinión el ministerio no está siendo sensible en este ámbito. "No puede ser que la despoblación no sea una de las líneas de trabajo del ministerio; es que en el plan de vivienda la despoblación se contempla solamente para núcleos que en Aragón son grandes municipios, cuando aquí necesitamos política de vivienda para pequeños municipios", ha instado.

En ese sentido, ha remarcado que "no todas las comunidades autónomas somos iguales y los problemas en vivienda de Cataluña no tienen absolutamente nada que ver con los que tiene Aragón. Aquí hay que atender a la despoblación y apostar por la rehabilitación y la construcción de nuevas viviendas en los pequeños municipios, como la política que llevamos adelante desde el Gobierno de Aragón, pero en el Ministerio de Vivienda ni se han enterado de que se puede poner en marcha".

Azcón ya hizo esa reivindicación sobre la realidad aragonesa a la propia ministra en el café previo al inicio de la Conferencia de Presidentes celebrada este pasado viernes en Barcelona, una cita que calificó como un "fracaso", pero "no por su formato", sino por "un problema de voluntad" del Gobierno de España de querer llegar a acuerdos.