Los primeros viajeros del reestreno del Canfranero: "Celebro mi 87 cumpleaños con el tren"

A las 8.43 horas de este lunes, en la estación Delicias de Zaragoza pitaba el Canfranero. Dos años parado por una reforma de 180 millones de euros para mejorar la infraestructura, aportar seguridad y robarle media hora al reloj para que el viaje sea ahora más rápido en el tren que ya es historia y tradición en el Pirineo. En su interior, decenas de viajeros curiosos, con ganas de contar que ellos estrenaron la vuelta del ferrocarril.

En Sabiñánigo subía Gregorio Isabal, en un día muy especial para él. "Hoy es mi 87 cumpleaños y lo celebro con el tren", sonreía Isabal, que cuenta que "el domingo lo celebramos con la familia y este lunes me he dado un capricho". Un gusto personal que "se repetirá" en el futuro, pero que le recuerda más al pasado: "Durante 60 años lo he usado por necesidad, para ir a trabajar y para llegar hasta Huesca o Zaragoza".

Tiene claro que este viaje va a seguir estando en su agenda, pero no cierra la puerta a llegar desde Sabiñánigo a Jaca por sus propios medios: "Soy mayor, pero aún tengo carné de conducir, aunque me lo hagan renovar cada año".

En la estación en la que bajaba Gregorio estaban Engracia y Carlos, otro matrimonio veterano. "Tenemos casa en Canfranc y vivimos aquí la mitad del año", explican los dos, que sí celebran haber puesto fin a "una reparación que ha durado mucho". "Hemos tenido mucho autobús, pero ahora iremos en tren que es mucho más cómodo", admiten los dos vecinos, que disfrutarán pronto de "un viaje precioso, por toda la naturaleza que se ve" y que cogerán "con muchas ganas".

Alberto no ha dejado de grabar en todo el trayecto. La funda de su móvil, con una pegatina de la SD Huesca, deja claro la estación en la que se han subido al tren. "Me gusta mucho más ir en tren que en autobús", coincide este oscense, al que acompaña su esposa, Ana. "Ahora que estamos los dos jubilados aprovechamos para hacer estos viajes entre semana", detallan los dos, que sueñan, como las autoridades, con una conexión ferroviaria con Francia.

Ida y vuelta en un mismo día

Tanto Alberto como Ana notan que "en España hay ganas de hacer esa obra, pero los franceses no parecen estar mucho por la labor". El plan de este lunes primaveral es claro: "Comer bien en un restaurante de Canfranc y por la tarde coger el tren de vuelta".

Quizá en ese viaje de regreso coincidan con Maite y Jorge, otra pareja de jubilados. Preparados con ropa de excursión y mochilas, los dos han madrugado para "subir en Delicias, hacer un pequeño recorrido, disfrutar un poco del bosque y volvernos en el tren de las 18.00 horas".

Una aventura de un día que es especial porque recuerda a tiempos pretéritos, porque el matrimonio hizo este viaje cuando eran "mucho más jóvenes, cuando el tren era de madera". "Queríamos revivir la experiencia", cuentan Maite y Jorge, que se fijaron en la meteorología porque "iba a hacer sol y así se estrena mejor el recorrido". "Es un viaje cómodo, agradable, con la naturaleza muy bonita, porque no es habitual que esté todo tan verde y con los ríos abundantes", concluyen antes de emprender su marcha desde Canfranc Estación.