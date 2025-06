La resaca del examen de Matemáticas II de la Selectividad en Aragón: "No entendía casi ni lo que pedían"

El examen de Matemáticas de la PAU en Aragón ha despertado las quejas de los estudiantes aragoneses por dos principales motivos: su duración y su dificultad. Prueba de ello da Martina Gómez, alumna de 2º de Bachillerato del colegio Marianistas de Zaragoza: “Fue innecesariamente largo y, para mí, muy difícil”, afirma. Gómez entra en materia y explica que, el primer ejercicio, lo recuerda complicado porque “no entendía casi ni lo que pedían”. Y este fue solo el principio.

Recuerda otros ejercicios que le salieron mejor o peor. “El ejercicio 3 bueno… Pero eso fue mi culpa”, cuenta entre risas, y se detiene en el número cuatro, que fue el que más dificultad le supuso. “En los ejercicios 2, 3 y 4 teníamos que elegir entre dos opciones. La primera opción del cuarto, la 4A, era fácil de plantear pero muy larga de hacer y de escribir, que me quedé casi sin espacio… El 4B no lo supe hacer, se lo dije a mi profesora de Matemáticas particular y me dijo que no habíamos hecho casi ningún ejercicio de ese tipo”, señala.

Las sensaciones sobre la prueba de Matemáticas son negativas para Gómez, que señala que, además, llegaron a él después de dos intensas jornadas de PAU -de esta materia se examinaron el último día- y “después del examen de Física, que fue una matada”. Así, Gómez lo resume como una prueba “horrible”. “Al acabar, me giré hacia una chica que tenía al lado y me dijo que no había sabido hacer nada. Yo tampoco”, recuerda.

Mario, alumno del IES Reyes Católicos de Ejea de los Caballeros, comparte el mismo sentir respecto a la prueba de Matemáticas II. "El primer ejercicio lo leí y no sabía ni de lo que me estaban preguntando", explica a este diario. Se correspondía con un apartado de Matrices en el que había que encriptar un mensaje. A juicio de Mario, el examen cumplía con el modelo que habían visto durante todo el curso, es decir, que un ejercicio fuera obligatorio y en los demás tuvieran que elegir entre dos opciones, pero "nos preguntaban como muy indirectamente y teníamos que rebuscar mucho", advierte este alumno, aludiendo al ejercicio 3 que, en un bloque de Funciones "hablaba de un error" y "ya pasó".

Tal y como sostiene Martina, la dificultad no fue el problema, sino la forma en la que se planteaban los enunciados, aspecto que hizo dudar mucho al alumnado, tanto que alguno "salió llorando". "Me volví al ejercicio 1 y lo acabé entendiendo, pero me quedé sin tiempo", añade Mario, quien "a no ser que bajen mucho las notas", dice que "no entrará a Fisioterapia", que es su objetivo profesional. En esta prueba de Matemáticas cree que sacará "un 6 como mucho".

Notas "regulares"

Ya lo asegura uno de los profesores que pertenecen a este departamento de Ciencias y que, este año, se ha distanciado de sus alumnos durante la PAU para centrarse en la corrección: "Han sido notas regulares". Y este docente hace alusión a que era la primera vez en cinco años que se examinaba con un modelo con mucha menos optatividad que en el covid, por lo que "habría que compararlo con lo que se sacaba entonces". "Alguno se sorprendió", reconoce, con el "mensaje cifrado" del primer ejercicio del que hablan Martina y Mario porque "es cierto que alguna preguntaba estaba planteada de forma distinta a la que estaban acostumbrados". Sin embargo, desde su punto de vista, el examen de Matemáticas "no suponía ningún problema grave" y era "normal".

Sin embargo, muchos otros profesores fueron testigos del "drama" que se vivió a la salida del examen en Aragón. "Veías a los chavales llamando a sus familias muy angustiados", afirma un docente, quien revela - en símbolo de apoyo al alumnado - la opinión de los profesores de Matemáticas: "Nos transmitieron que era un examen de una dificultad desmedida, más de tipo universitario que de bachiller", sostiene. Y no puede evitar que, pese a ello, lo peor ocurrió en la prueba de Física.

El examen constaba de un bloque obligatorio de Matrices y otros tres con opción de elegir entre dos ejercicios de Funciones, Geometría y Probabilidad.