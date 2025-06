Los sindicatos denuncian la "incertidumbre" de 1.400 profesionales sanitarios de cara al verano en Aragón

"Falta de respeto al personal del sistema de salud". Es el motivo que ha llevado a los sindicatos CSIF y CCOO a concentrarse este lunes a las puertas del hospital Clínico de Zaragoza, donde han denunciado "incertidumbre" sobre unos 1.400 contratos temporales que terminarán el 6 de julio. "El momento de incertidumbre es muy complicado, porque los servicios se tienen que planificar para afrontar el periodo vacacional y los profesionales sanitarios tienen que saber dónde van a trabajar y tener las mejores condiciones laborales", ha subrayado Delia Lizana, secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO Aragón.

Según ha explicado Lizana, en torno a 1.400 trabajadores -desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón especifican que son 1.422- tienen un contrato programa, es decir, de tres años, que llegará a su término dentro de un mes aproximadamente. La denuncia de los sindicatos llega porque, hasta este lunes por la mañana, no sabían qué iba a ser de estos más de mil profesionales sanitarios. "No tenemos información de qué va a pasar con ellos: si les van a cesar, si los van a estabilizar...", ha sostenido Jessica Fessenden, presidenta de CSIF Sanidad Aragón.

Estos contratos temporales son "de todas las categorías profesionales y de todos los hospitales", ha indicado Lizana. Con todo, la problemática se acentúa en algunas especialidades y centros concretos. "Tenemos servicios como la unidad de Ictus (en el hospital Clínico de Zaragoza) que son todo contratos programa. Tenemos servicios en el Servet, que como bien sabeis se satura cada semana, que hay más de 50 contratos de este tipo que finalizarían el día 6 de julio", ha denunciado Fessenden. Además de la unidad de ictus y el servicio de Urgencias, también ha mencionado el hospital de Alcañiz, dodne "el 20% del sector son contratos programa".

Este escenario, han denunciado los sindicatos, impide que tanto para los profesionales sanitarios directamente afectados como el resto de la plantilla del Salud pueda organizar el verano. Lizana ha señalado el caso de Teruel, donde en los meses estivales permanecerá cerrada una planta del hospital San José. "Es una situación complicada que se viene encima y no sabemos en el resto de hospitales cómo van a hacerlo", ha indicado.

Transformar las plazas temporales en fijas

Mientras se producía la concentración, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha anunciado en una visita al hospital San José de Teruel que el Gobierno de Aragón va a "transformar" estas 1.422 plazas temporales "en fijas". Según han explicado fuentes del Departamento de Sanidad, se ofertarán en dos fases: una en julio y otra en verano. El objetivo es que en octubre hayan salido las más de 1.400 vacantes. A ellas podrán presentarse los profesionales sanitarios que cuentan ahora con un Contrato Programa presentando sus puntos y convirtiéndose, si la obtienen, en interinos.

Con todo, Bancalero ha añadido que este proceso "supone un trámite administrativo" que desde su consejería se va a hacer "atendiendo a la ley y respetando los derechos de los trabajadores que pueden optar a estas plazas". "No se puede pasar por alto que existe una legislación que no permite que un profesional esté más de tres años contratado", ha afirmado, y ha añadido: "No olvidemos que los trabajadores tienen derecho a poder optar por una plaza, que no podemos adjudicar a dedo a alguein porque entienda que esa plaza es suya". Además, ha recordado que va a haber "una oferta de 1.370 plazas que van a salir a Oferta Pública de Empleo".

Por su parte, Lizana ha incidido en que "es una falta de respeto que, a menos de un mes, todavía no se haya solucionado a los trabajadores su problema". Una queja que llega, además, en un contexto de déficit de profesionales sanitarios en Aragón, en especial en las zonas rurales. "Aunque se creen 1.400 plazas, que son las que hemos oído que se van a crear, porque no tenemos información, seguimos entendiendo que faltarían muchas más para adecuar las plantillas a lo que realmente necesitamos", ha indicado Fessenden. A sus palabras se han sumado las de Lizana: "Estos 1.422 vienen de años anteriores, incluido este, pero en 2026 vencerá otra cantidad de contratos que harán tres años, en 2027, otra...". "Esto es una cadena de suma sigue", ha afirmado con rotundidad.