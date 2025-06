El CSIC ocupará dos parcelas más en el DAT Alierta para crear un hub de la energía y ampliar sus instalaciones

El futuro DAT Alierta, el parque tecnológico impulsado por el Gobierno de Aragón, ya tiene otro habitante. El CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), referente nacional en investigación y ciencia, ocupará dos parcelas para llegar a los 25.000 metros cuadrados en el nuevo complejo situado en el Actur. La intención del centro nacional es impulsar un hub de la energía en la capital aragonesa, además de ampliar su presencia en esta zona de la ciudad con crecimiento para sus institutos ya instalados en Zaragoza.

El CSIC y el Gobierno de Aragón han firmado un convenio este martes y el texto ya ha sido publicado en el BOA. De esta manera, ambas instituciones se comprometen administrativamente a impulsar esta participación del CSIC en el DAT Alierta. El convenio permanecerá vigente hasta que el proyecto definitivo se ponga en marcha. Desde el organismo investigador han avanzado que el documento podrá estar listo en dos años, pero todavía se desconoce la inversión y el número de nuevos trabajadores que podrían incorporarse al centro con esta ampliación.

"Hemos estado estudiando la operación que llevamos con la DGA para instalar en el DAT Alierta instalaciones adicionales del CSIC", ha comentado Carlos Closa, vicepresidente de Organización y Relaciones Internacionales del CSIC, que se ha mostrado orgullos del "crecimiento importante" que atraviesa la organización a la que pertenece. En la actualidad, el CSIC cuenta con cinco institutos en Aragón y más de 600 profesionales trabajando. En el último año, el centro ha aumentado su plantilla en la comunidad en un 10% y las previsiones de Closa es de que el crecimiento de trabajadores se estabilice entre el 5 y el 6%. "La oferta de empleo público está siendo muy generosa, hay programas autonómicos de captación de talento y necesitamos espacio para que crezcan los institutos", ha resumido Closa.

Sin embargo, el representante del CSIC no ha precisado cuánta gente podría trabajar en esta ampliación. "Dependemos de las ofertas y de nuestra capacidad para atraer", ha concretado Closa, que ha insistido en que ese 5% de más personal sería "haciendo una proyección de los últimos años". El vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del organismo ha comentado que "no se puede hacer un compromiso, porque son cuestiones que no dependen del centro".

El CSIC, que ha captado en los últimos tiempos 63 millones de euros en inversión, centrará en el hub de energía del ICB (Instituto de Carboquímica) una investigación con "transferencia a las empresas". "Este instituto tiene una enorme conexión y siempre intentamos aunar la investigación con la transferencia al sector industrial", ha insistido Closa, que ha admitido no tener el proyecto redactado, pero que habrá "cantidades importantes de inversión". Las actuaciones relacionadas con el ICB serán las primeras, por las necesidades de crecimiento. Esas serán las que tengan el proyecto redactado en los dos próximos años.

El propio Closa ha defendido la importancia del futuro DAT Alierta. "Es tremendamente importante insertarnos en un parque con vocación de convivir las partes científica, docente e industrial", ha valorado el representante del CSIC, que ha comentado que el organismo "siempre quiere estar en este tipo de entramados" porque "favorece" a su actividad.

Vaquero: "Es muy importante la sinergia entre formación, empresas e innovación"

La vicepresidenta autonómica y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha celebrado la firma de este convenio que sirve para "apuntalar el crecimiento innovador del DAT Alierta y darle continuidad al proyecto", con la incorporación del "éxito y la trayectoria" del CSIC.

La responsable de Economía del Ejecutivo autonómico ha concretado que este tipo de acuerdos "confirman las sinergias que el parque va a provocar entre la formación, el vínculo con las empresas y el desarrollo tecnológico". Vaquero ha afirmado que la ampliación del CSIC ayuda a "la consecución del objetivo" del DAT Alierta, también centrado en "la atracción y retención del talento".

"El gran valor que tiene este parque es la conexión que existirá entre universidad, el ITA, el Centro de empresas de innovación o el CSIC", ha concluido Vaquero, que ha celebrado que el nuevo complejo tecnológico aporta "todo ventajas" al desarrollo que se está dando "con velocidad de crucero" y para favorecer "la sinergia entre empresas, formación e innovación".

Carlos Closa, vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, y Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia y Economía, son las dos autoridades firmantes de un convenio. En el encuentro de este martes también han participado Fernando Beltrán, delegado del Gobierno de España en Aragón, y Claudia Pérez Forniés, consejera de Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón.