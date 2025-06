Aragón aprueba los nuevos horarios de los centros de salud: estos son los cambios

Los nuevos horarios de los centros de salud de Aragón ya son una realidad. El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la modificación parcial del reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en la comunidad, aprobado por Decreto 59/1997, de 29 de abril, tras el acuerdo alcanzado entre el Salud y los sindicatos.

De este modo, se modifican los apartados dos y tres del artículo 40 del citado reglamento, relativo a los horarios. Se establece con carácter general un horario, de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 15:00 horas, salvo en los centros en los que se preste jornada ordinaria de tarde, en los que el horario será de 8:00 a 20:00 horas.

Por otro, los servicios de Atención Continuada comenzarán a partir de las 15:00 horas. En el caso de los centros abiertos las 24 horas –en el medio rural y en las ciudades de Huesca y Teruel-, los servicios de atención continuada se prestarán de lunes a viernes, de las 15:00 horas de un día a las 8:00 horas del día siguiente; y los sábados, domingos y festivos, de las 8:00 horas de un día a las 8:00 horas del siguiente.

En la ciudad de Zaragoza, el horario será de lunes a viernes, de 15:00 a 22:00 horas; y sábados, domingos y festivos, de 9:00 a 21:00 horas. No obstante, hasta que no entre en vigor la aplicación del nuevo modelo de urgencias en Atención Primaria en la capital aragonesa, el horario será de 15:00 a 20:00 horas. Esto se refiere al acuerdo alcanzado hace unas semanas por el cual se modifica la atención de las urgencias de tarde, que se empezarán a prestar en los cuatro centros de especialidades médicas de Zaragoza y no en los centros de salud.

Los pacientes, según su sector sanitario, deberán acudir al Grande Covián, Pablo Remacha, Ramón y Caja e Inocencio Jiménez cuando requieran de una atención urgente de tarde en el centro de salud.

Se entiende como Atención Continuada la modalidad de urgencia para resolver procesos agudos o descompensaciones de enfermedades crónicas que, por su naturaleza, no pueden ser diferidos. Es decir, que cubre aquellas "situaciones que precisan asistencia sanitaria no demorable que no suponen una amenaza vital, pero que requieren una valoración y actuación por parte de los profesionales en estos puntos", ha recordado Sanidad.

Este decreto recoge los cambios "imprescindibles" para la implantación de la jornada de 35 horas semanales en la Atención Primaria en Aragón.