Aragón pide al MNAC y al ministro Urtasun el retorno de las pinturas de Sijena mientras Illa niega "el expolio"

El Gobierno de Aragón sigue dando pasos para la recuperación de las pinturas murales de Sijena. El Ejecutivo autonómico, a través de la consejera de Cultura, Tomasa Hernández, ha enviado una carta al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y al Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, en las que reclamaba el regreso de los bienes a la comunidad, pide que se deje acceder al museo a los técnicos patrimoniales aragoneses y anima al ministerio a ponerse de lado de la comunidad en la próxima reunión del patronato del centro catalán, el lunes 16. La DGA confía, aún, en la Generalitat y en que esta colabore en la entrega de las pinturas murales, pero afirma estar preparada para dar los siguientes pasos, que incluirían la solicitud de la ejecución forzosa de la sentencia del Supremo.

La carta enviada al MNAC por la DGA destaca que la sentencia "obliga" al propio museo catalán "a restituir las pinturas murales a la sala capitular del Real Monasterio de Santa María de Sijena". Por ello, Hernández defiende que tiene "el compromiso de defender, proteger y preservar el patrimonio cultural aragonés". La propia consejera de Cultura se presenta como "representante" en las comunicaciones entre ambas instituciones y expresa su "confianza" en que el patronato del MNAC actuará para "cumplir con lo ordenado por el Tribunal Supremo".

"El Gobierno de Aragón desea garantizar al máximo la correcta restitución de estas pinturas a su lugar de origen, donde recobrarán plenamente su sentido y donde, sin lugar a dudas, podrán seguir siendo contempladas y estudiadas en perfectas condiciones de conservación y exposición", defiende Hernández, que destaca que los técnicos aragoneses tienen que "conocer de primera mano y con los medios técnicos adecuados" la situación de las pinturas murales y la documentación asociada a los mismos. La consejera aragonesa solicita una fecha para que los profesionales autonómicos puedan acceder y escanear las obras. Hernández pide que sea "en los próximos días" y desea "una pronta respuesta" por parte del Gobierno de Aragón.

En la misiva dirigida a Urtasun, Hernández recuerda al ministro que es competencia del departamento que dirige "la gestión de las medidas necesarias para la salvaguardia del patrimonio histórico frente a la expoliación de los bienes culturales y, en general, las medidas que deban adoptarse para su protección y defensa". La intención de la consejera aragonesa con este comunicado es expresar su "absoluta confianza" en el ministro Urtasun para llevar a cabo este tema. Hernández insta al Ministerio de Cultura a que, con su participación en la reunión del patronato del MNAC el próximo lunes, "defienda los derechos fijados por la sentencia judicial". Esto es, el regreso de las pinturas murales a Aragón.

El Gobierno de Aragón analiza que actuar de esta manera será "la superación del marco colonial" que el propio Urtasun llegó a defender y servirá para alinear la postura con la del Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios). Hernández afirma que "el entorno natural y para el cual fueron pintadas" las pinturas murales es el Monasterio de Sijena y sentencia en su carta: "El patrimonio cultural es inseparable de la historia de que es testigo y del lugar en el que está ubicado".

La DGA "no cesará" y no descarta la ejecución forzosa de la sentencia

El Consejo de Gobierno de este miércoles ha ratificado el envío de las cartas al ministerio y al MNAC y ha servido para que la portavoz del Gobierno, la vicepresidenta Mar Vaquero, vuelva a defender la postura de la DGA y a animar al retorno de las pinturas murales. "Esperamos la máxima colaboración del MNAC y de la Generalitat para que se lleve a cabo la devolución", ha resumido la también consejera de Economía, que ha pedido "lealtad institucional y respeto al cumplimiento de las sentencias".

Vaquero ha recordado el camino judicial del Gobierno de Aragón, iniciado hace más de una década con Luisa Fernanda Rudi como presidenta. "Hemos mantenido siempre la misma posición", ha continuado la vicepresidenta, que ha defendido que la DGA está "reclamando lo que es parte del patimonio cultural de los aragoneses".

La portavoz del Gobierno autonómico ha dicho que ahora el Ejecutivo aragonés cuenta con "una sentencia favorable" y que si no se lleva a cabo "la DGA tendrá que acudir a la ejecución forzosa". Anunciada el pasado 28 de mayo, el MNAC tenía un plazo de 20 días, que aún no se ha cumplido, para ejecutar la sentencia. Un acercamiento de posturas o el anuncio de que se quiere crear un grupo de trabajo o iniciar las labores del traslado no sería mal visto por el Ejecutivo aragonés, que comprende la complejidad del transporte de las obras. Vaquero ha asegurado que la DGA "no abandonará ninguno de los procedimientos que ampara la ley" para lograr el regreso de las pinturas murales a la comunidad.

Illa niega que hubiera "un expolio" de los bienes de Sijena

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha apoyado este miércoles lo que decida el patronato del MNAC ante la sentencia del TS sobre las pinturas de Sijena, ha negado que hubiera expolio y ha defendido el trabajo de conservación del museo: "Lo que no dejaré es que se hable mal de Cataluña y del MNAC".

En una entrevista en Rac1, el president ha explicado que durante la Conferencia de Presidentes transmitió al presidente de Aragón, Jorge Azcón, que no tiene "por costumbre incumplir las sentencias", aunque esperará a la reunión del patronato del MNAC.

Illa ha afirmado que debe ser respetuoso con la sentencia pero ha añadido que el trabajo del MNAC es magnífico: "Lo he dejado claro a quien tenía que dejarlo claro. Aquí no había expolio ni nada de todo esto".

"Aquí se hizo un trabajo de conservación de unas pinturas que hoy no iban a estar. Y que se han conservado y se han respetado y se han curado, y nunca el MNAC ha puesto en cuestión la propiedad de estas pinturas. Ha hecho una inversión importante para poder conservarlas", ha añadido el presidente de la Generalitat.