El PSOE acusa a Azcón de "esconder" la gestión de la prórroga presupuestaria y teme recortes en sanidad y educación

El portavoz del PSOE en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón, Óscar Galeano, ha acusado al presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, de "esconder" las cifras la gestión y prioridades de gasto de la prórroga presupuestaria, lo que implica "posibles recortes" en servicios básicos esenciales, como la sanidad y la educación.

Así lo ha indicado este miércoles, en una rueda de prensa en la que ha avanzado que el PSOE ha solicitado la comparecencia del consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, en la próxima sesión plenaria para que informe de las actuaciones previstas durante el ejercicio de 2025. Galeano se ha quejado de que el PSOE ha solicitado información a través de "los cauces parlamentarios" en numerosas ocasiones al Gobierno de Aragón, "pero no nos responden".

A pesar de ello, "sabemos, porque así consta en la página del Ministerio de Hacienda, que esta comunidad autónoma comenzó el año 2025, con ese ejercicio de prórroga presupuestaria, con unas cifras de crédito no disponible por valor de casi 225 millones de euros", ha afirmado Galeano. Tras lo que se ha preguntado si la falta de disponibilidad de crédito es motivo de que se estén demorando en cubrir plazas básicas en los servicios de educación o sanidad o en abonar ayudas "para asuntos tan cruciales" como el comedor escolar, la rehabilitación de viviendas o de los retrasos en los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz.

"¿Algún ciudadano puede entender que estemos durante un año sin conceder esas ayudas o más de seis meses para pagar las becas cuando se nos dice que la situación es tan boyante y que el presupuesto de 2024 era el mayor de la historia y se ha prorrogado?", ha planteado Óscar Galeano, que ha se ha preguntado: "¿Dónde está el fallo?".

Control al Gobierno

En esta línea, el diputado socialista se ha quejado de la dificultad para ejercer su labor de control al gobierno "de manera efectiva" con una situación de "opacidad" total a las preguntas formuladas por el PSOE como la que existe. "Están escondiendo sus prioridades de gestión y nos preguntamos si hay algo que ocultar". Por este motivo, Galeano ha advertido de que si el Gobierno de Aragón no aporta la información solicitada por los socialistas, "tendremos que acudir a otros cauces", tales como el Justicia de Aragón. Ha ironizado acerca del "nuevo y reluciente" portal de Transparencia Aragón: "Desde luego, puede ser nuevo, pero la información no es nueva, porque no se actualiza ni de manera permanente, ni siquiera de manera habitual". De hecho, ha considerado "más importante que nunca" saber qué modificaciones presupuestarias se llevan a cabo, remontándose las últimas notificadas a febrero.

Igualmente, ha referido una situación similar con el caso de los gastos plurianuales y los gastos de personal, "que están sin publicarse sin elaborarse esos informes, con desvíos preocupantes que venían ya del año 2024 para este 2025". "De portal transparente cero y es que Azcón nos está escondiendo esa gestión presupuestaria de la que hemos solicitado --desde el PSOE-- informes desde el 18 de marzo para que se nos diga que ha pedido cada Departamento", ha expresado Galeano, quien ha manifestado que lo más preocupante es que la prórroga presupuestaria "tiene contraindicaciones claras para los ciudadanos".

Finalmente, ha lamentado que "se está ejecutando menos y más tarde, mientras se nos están vendiendo un proyecto de futuro y promesas cuando, realmente, Azcón está gestionando el día a día de esta comunidad y el presupuesto más grande de la historia, que es el de 2024, aunque parece quedarse pequeño en este 2025". "Déjense de anunciar tanta promesa de inversiones futuras de acuerdos de nuevas inversiones que, a día de hoy, no van a poder acometer y gestionen e informen adecuada y oportunamente de la realidad presente que tiene esta comunidad en esta prórroga presupuestaria del ejercicio 2025", ha zanjado Galeano.