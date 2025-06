La salud mental será el eje central del VII curso de Periodismo Especializado de Alcañiz

El tratamiento de la salud mental en los medios de comunicación permeará el VII curso de Periodismo Especializado de Alcañiz (Teruel), que tendrá lugar entre el 15 y el 16 de septiembre y que atraerá a más de una treintena de periodistas, psicólogos y expertos en esta materia para profundizar sobre los retos y especificidades que requiere su tratamiento.

La directora de 'El Faro' de la SER, Mara Torres, la premio Pulitzer Mar Cabra o el experto y presentador Pedro García Aguado serán algunos de los nombres sobre los que pivotará la séptima edición de este curso impulsado por la Universidad de Verano de Teruel que traslada de nuevo el foco periodístico a la capital del Bajo Aragón.

"Según The Self Investigation, el 60 % de los periodistas padecen problemas de ansiedad y 1 de cada 5 confiesan trastornos depresivos. ¿Cómo vamos a contar qué sucede en la sociedad si nosotros no estamos bien?", ha relatado la directora del curso, Eva Defior, en la presentación de las jornadas desde la sede de la Asociación y Colegio de Periodistas de Aragón en Zaragoza.

Defior ha insistido en la importancia de seguir divulgando en materia de salud mental, en una comunidad autónoma en la que, el año pasado, se dieron setecientos casos de ideas suicidas en menores de catorce años, y en medio de un ecosistema mediático en el que los enfermos llegan a, incluso, buscar la ayuda en herramientas de Inteligencia Artificial.

"Es una pena que hoy en día, cuando tenemos muchos canales, seamos más vulnerables que nunca a la información. Antes no se cuestionaba algo que se viera en la radio o la televisión sea mentira, ahora sí. Tenemos que tener un análisis crítico, nos afecta a nuestra forma de actuar y de vivir", ha añadido el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste.

El curso buscará así ser un abanico interdisciplinar para el intercambio de ideas y el aprendizaje en varios sectores de la población, no únicamente en el periodismo. Esta cita, que ya ha sumado más de medio millar de participantes en sus ediciones anteriores, también supondrá un impulso turístico para esta ciudad de la España vaciada.

Bajo el título de 'Comunicativa-Mente. Narrar la salud mental: una responsabilidad compartida', la edición de este año busca centrarse en temas como el suicidio, la ansiedad, el desgaste profesional ('burnout'), las violencias, las redes sociales o nuevos formatos como el pódcast.

Junto a la ponencia de Cabra (que tratará su proyecto internacional The Self-Investigation sobre bienestar emocional dentro de los medios), otras conferencias que resultarán de interés serán el taller sobre suicidio de Graziela Almendral y Camino Ivars, la mesa redonda 'Pantallas que hieren' con Elena Bandrés y Rocío Ibarra o el panel de los periodistas Antonio Pampliega y Marc Marginedas, secuestrados fruto del terrorismo islámico.

Fuera de las redacciones, el psiquiatra forense José Cabrera (Cuatro y Cuarto Milenio) abordará los límites de la psiquiatría, y, también relacionada con el crimen, el periodista Guillermo Busutil, premio nacional de Periodismo Cultural, se adentrará en la parte patológica del perfil delictivo.

Faltando varios meses para el comienzo de estas jornadas, la directora del curso también ha adelantado que se volverá a entregar el premio Pilar Narvión, en homenaje a la periodista alcañizana y cuyo beneficiario o beneficiaria se conocerá en las próximas semanas.